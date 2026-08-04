الشرع يلتقي عبدي وأحمد لبحث اتفاق الاندماج

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، في قصر الشعب بدمشق، قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، ومسؤولة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» إلهام أحمد، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومحافظ دير الزور زياد العايش.

وجرى خلال اللقاء بحث استكمال تنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) ومتابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة.

وكان ممثل «الإدارة الذاتية» في دمشق، عبد الكريم عمر، قد أعلن، الثلاثاء، عن لقاء يجمع كلّاً من قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، والرئيس المشترك لدائرة الشؤون الخارجية في «الإدارة الذاتية» إلهام أحمد، مع الرئيس أحمد الشرع في العاصمة السورية؛ لبحث التحديات التي تعوق عمليات الاندماج السياسي والعسكري.

قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي ومسؤولة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» إلهام أحمد في لقاء الرئيس السوري (سانا)

وبعد انتهاء اللقاء بين الرئيس السوري، قال ممثل «الإدارة الذاتية» في دمشق لمنصة «سوريا الآن»، إنه لا يوجد إعلان رسمي عن أي اتفاق نهائي حول حلّ «قسد» و«الإدارة الذاتية» لمؤسساتها حتى هذه اللحظة. وتابع أنه «تجري حالياً مفاوضات للتوصل إلى صيغة وطنية تضمن وحدة سوريا واستقرارها وتحفظ حقوق جميع السوريين».