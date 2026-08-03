سوريا: عودة 150 ألفاً عبر منفذ جوسية مع لبنان منذ بداية العام الحالي

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، الاثنين، عبور نحو 625 ألف مسافر عبر منفذ جوسية الحدودي مع لبنان، منذ بداية العام الحالي، بين قادمين إلى سوريا ومغادرين منها، وذلك في ظل حركة نشطة عبر المعبر، حسبما أفاد تلفزيون سوريا.

ونقل التلفزيون السوري عن الهيئة قولها، الاثنين، إن كوادر المنفذ تواصل تقديم خدماتها للمسافرين، والعمل على تسريع إنجاز المعاملات، وضمان انسيابية حركة الدخول والخروج.

منفذ جوسية مع لبنان يستقبل المسافرين في أول أيام عيد الأضحى المبارك (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك)

وأضافت الهيئة أن منفذ جوسية استقبل، خلال الفترة نفسها، نحو 150 ألف مواطن سوري عادوا طوعاً إلى البلاد، مشيرة إلى تسهيل إجراءات دخولهم، وتقديم الخدمات اللازمة لاستقبالهم بصورة منظمة وآمنة.

وتأتي الأرقام المسجلة في منفذ جوسية بالتزامن مع حركة عبور نشطة عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، الذي شهد منذ بداية العام الحالي عبور نحو 1.7 مليون مسافر في الاتجاهين.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق عودة نحو 1.3 مليون سوري إلى مناطقهم، خلال العام الماضي 2025، مشيرة إلى ارتفاع أعداد العائدين بنحو 3 أضعاف مقارنة بعام 2024.