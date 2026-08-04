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الجيش اللبناني: ضبط صواريخ «غراد» جرى تهريبها من سوريا

جانب من المضبوطات (الجيش اللبناني عبر «إكس»)
جانب من المضبوطات (الجيش اللبناني عبر «إكس»)
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الجيش اللبناني: ضبط صواريخ «غراد» جرى تهريبها من سوريا

جانب من المضبوطات (الجيش اللبناني عبر «إكس»)
جانب من المضبوطات (الجيش اللبناني عبر «إكس»)

أعلن الجيش اللبناني، اليوم (الثلاثاء)، ضبط صواريخ «غراد» جرى تهريبها من الأراضي السورية.

وقال الجيش اللبناني، في بيان صحافي، إنه «نتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في جرد عرسال، اليوم، صواريخ (غراد 122 ملم) جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية».

وأشارت إلى ضبط آلية كانت تستخدم لنقل الصواريخ، وتوقيف مواطنَين؛ وهما من أفراد شبكة التهريب.

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