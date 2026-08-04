الجيش اللبناني: ضبط صواريخ «غراد» جرى تهريبها من سوريا

أعلن الجيش اللبناني، اليوم (الثلاثاء)، ضبط صواريخ «غراد» جرى تهريبها من الأراضي السورية.

وقال الجيش اللبناني، في بيان صحافي، إنه «نتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في جرد عرسال، اليوم، صواريخ (غراد 122 ملم) جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية».

بتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٦، نتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في جرد عرسال صواريخ غراد ١٢٢ ملم جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى آلية بيك أب كانت تُستخدم لنقلها، وأوقفت المواطنَين (ع.ح.) و(م.و.)، وهُما... pic.twitter.com/lmWrM9R4h4 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 4, 2026

وأشارت إلى ضبط آلية كانت تستخدم لنقل الصواريخ، وتوقيف مواطنَين؛ وهما من أفراد شبكة التهريب.