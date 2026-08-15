الإسبانية بيريز تكسر الرقم القياسي في «نصف الماراثون»

حققت الإسبانية ماريا بيريز الرقم القياسي العالمي الأول في سباق المشي لنصف الماراثون للسيدات، بزمن قدره ساعة و30 دقيقة و6 ثوانٍ عند فوزها بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا لألعاب القوى، السبت.

وجاء زمن بيريز أقل بكثير من الرقم القياسي العالمي المرجعي، البالغ ساعة و30 دقيقة و30 ثانية، الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى في ديسمبر (كانون الأول). وحصدت الرياضية الإسبانية الميدالية الذهبية ببطولة أوروبا للمرة الأولى منذ فوزها بسباق 20 كيلومتراً في 2018.

وجاءت الإيطالية ألكسندريا مياي في المركز الثاني، في حين حصدت الأوكرانية ليودميلا أوليانوفسكا الميدالية البرونزية في سباق المشي لنصف الماراثون الذي حلّ محل سباق 20 كيلومتراً.

وتحمل بيريز بالفعل الرقم القياسي العالمي في سباق 35 كيلومتراً الذي سجلته في 2023، كما أنها بطلة العالم 4 مرات.