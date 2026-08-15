ميلان وأموريم يفسدان ختام استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد

أنهى مانشستر يونايتد الإنجليزي استعداداته للموسم الجديد بخسارة قاسية أمام مضيفه ميلان الإيطالي 2-4، السبت، في مدينة فروتسواف البولندية، في مواجهة جمعت «الشياطين الحمر» بمدربهم السابق البرتغالي روبن أموريم.

وتقدم فريق المدرب مايكل كاريك مرتين، عبر هاري ماغواير في الدقيقة الثانية، والدنماركي باتريك دورغو في الدقيقة 51، لكن ميلان نجح في قلب النتيجة وتسجيل أربعة أهداف، ليمنح أموريم الفوز على فريقه السابق.

وشهدت المباراة الظهور الأول لماركوس راشفورد مع يونايتد منذ عودته من فترة إعارته إلى برشلونة، بطل الدوري الإسباني؛ إذ شارك بديلاً في الدقيقة 60.

يوري تيليمانس لاعب مانشستر يونايتد ويونس موسى لاعب ميلان خلال المباراة الودية بين الفريقين استعداداً للموسم الجديد (إ.ب.أ)

كما أهدر البرتغالي برونو فرنانديش، قائد يونايتد، ركلة جزاء للمباراة الودية الثانية توالياً، بعدما تصدى الحارس لورينتسو تورياني لمحاولته، بعد أيام من إضاعته ركلة أخرى أمام ليدز.

وافتتح ماغواير التسجيل مبكراً برأسية قوية إثر ركلة ركنية نفذها فرنانديش، قبل أن يدرك ميلان التعادل في الدقيقة 37 بعد خطأ دفاعي استغله الوافد الجديد من باريس سان جيرمان، البرتغالي غونسالو راموش، الذي مرّر كرة عرضية إلى النيجيري صامويل تشوكويزي ليودعها الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، حصل يونايتد على ركلة جزاء بعد عرقلة البلجيكي يوري تيليمانس من مواطنه كوني دي وينتر، لكن فرنانديش فشل في ترجمتها إلى هدف.

واستعاد يونايتد تقدمه في الدقيقة 51، عندما استغل دورغو تمريرة خلفية خاطئة من فيليبو تيراتشانو، لكن ميلان رد بعد ست دقائق عبر ألفادجو سيسيه، الذي حول محاولة تشوكويزي إلى الشباك عند القائم البعيد.

لاعبو ميلان يحتفلون بالكأس عقب الفوز على مانشستر يونايتد في المباراة الودية التي أقيمت بفروتسواف البولندية (أ.ف.ب)

وتقدم ميلان للمرة الأولى في الدقيقة 68، بعدما حول راموش عرضية تشوكويزي برأسه إلى الشباك، قبل أن يضيف روبن لوفتوس-تشيك الهدف الرابع بعد ثلاث دقائق.

وكان أموريم قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في يناير (كانون الثاني)، بعد 14 شهراً من توليه المهمة، ليخلفه لاعب الفريق والمنتخب الإنجليزي السابق مايكل كاريك، الذي عُيّن في البداية بصورة مؤقتة قبل تثبيته مدرباً دائماً.

ونجح كاريك في قيادة مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.