ليدز يونايتد يكتسح أوغسبورغ برباعية ودياً

حقق ليدز يونايتد الإنجليزي فوزاً كبيراً على أوغسبورغ الألماني 4 - 0، السبت، في آخر المباريات الودية للفريقين ضمن استعداداتهما لانطلاق موسم 2026 - 2027.

وحسم ليدز المواجهة بشكل كبير خلال أقل من نصف ساعة، بعدما سجل 3 أهداف في أول 28 دقيقة.

وافتتح أنتون شتاخ التسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف طارق محرموفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 19، ثم عزز جيمس جاستن تقدم الفريق الإنجليزي بالهدف الثالث في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، أكمل لوكاس نميشا رباعية ليدز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 82.

ويستهل ليدز يونايتد مشواره في الموسم الجديد بمواجهة نوتنغهام فورست في 22 أغسطس (آب)، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يتجدد اللقاء بين الفريقين بعد 3 أيام في الدور الثاني من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

أما أوغسبورغ، فيحل ضيفاً على إنرجي كوتبوس، السبت المقبل، في الدور الأول من كأس ألمانيا، قبل أن يستضيف شالكه في 30 أغسطس ضمن منافسات الدوري الألماني.