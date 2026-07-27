ديوماندي يقترب من ريال مدريد... ولايبزيغ ينتظر الحسم

توجه المهاجم الإيفواري الصاعد يان ديوماندي، صباح الاثنين، إلى الأكاديمية التدريبية لنادي لايبزيغ الألماني، رفقة بقية اللاعبين العائدين من المشاركة في بطولة كأس العالم، من أجل خوض تحضيرات الفريق للموسم المقبل.

وخضع ديوماندي، البالغ من العمر 19 عاماً، إلى جانب زملائه العائدين من المونديال أمثال ديفيد راوم، لفحوصات طبية واختبارات الأداء الإلزامية بمقر لايبزيغ، رغم أن اللاعب وممثليه يتعاملون مع صفقة انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني على أنها حسمت بالفعل.

وأكد الصحافي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المختص في صفقات انتقالات اللاعبين، أن ديوماندي في طريقه إلى الانتقال للنادي الملكي، في حين أفادت «وكالة الأنباء الألمانية» بعدم وجود أي تأكيد رسمي من جانب لايبزيغ حتى الآن، حيث لا يزال كثير من التفاصيل التفاوضية عالقة بين الأطراف المعنية.

ومن المتوقع أن ينضم ديوماندي إلى النادي الملكي مقابل صفقة تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو (نحو 114 مليون دولار)، بعقد يمتد حتى صيف عام 2031، دون أن يُصدر أي من الناديين بياناً رسمياً في هذا الصدد.

وكان لايبزيغ يرغب في الاحتفاظ بنجمه الشاب لموسم آخر على الأقل؛ حيث سبق له أن رفض عرضاً بقيمة 100 مليون يورو من ليفربول الإنجليزي خلال المونديال، كما رفض العرض الأول الصادر عن ريال مدريد بالمبلغ ذاته.

في المقابل، واصلت وكالة «روك نايشن سبورتس»، الممثلة للاعب ضغوطها للوصول إلى اتفاق سريع، وعرضت ديوماندي على باريس سان جيرمان، مع التوصل لاتفاق بشأن الشروط الشخصية بعقد يمتد حتى عام 2031.

لكن النادي الفرنسي انسحب من المفاوضات مساء أمس الأحد بسب المغالاة في الشروط المالية، موضحاً أن قيمة الصفقة والمطالب المالية للرواتب كانت غير متناسبة تماماً، ليصبح ريال مدريد الوجهة الوحيدة المتبقية للاعب.

وقد تتراجع إدارة لايبزيغ عن موقفها وتوافق على رحيل ديوماندي في حال الحصول على عرض لا يقل عن 120 مليون يورو، بالنظر إلى هامش الربح المغري للاعب استقطبه النادي قبل عام واحد فقط مقابل 20 مليون يورو من نادي ليغانيس الهابط في الدوري الإسباني.

وفي حال إتمام الصفقة بهذا المبلغ، فسيصبح ديوماندي أغلى عملية بيع في تاريخ النادي الألماني، متجاوزاً الكرواتي يوشكو غفارديول الذي انتقل إلى مانشستر سيتي عام 2023 مقابل 90 مليون يورو، وبنيامين شيسكو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد العام الماضي مقابل 76 مليون يورو.

كما سيتصدر المهاجم الإيفواري قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة في تاريخ كرة القدم متجاوزاً مواطنه نيكولا بيبي الذي انتقل من ليل إلى آرسنال عام 2019 مقابل 80 مليون يورو.