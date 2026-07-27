سينر يغرد وحيداً في صدارة التصنيف العالمي للتنس... وديوكوفيتش يتقدم للمركز الخامس

حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم الاثنين، متفوقاً بفارق نحو خمسة آلاف نقطة عن الألماني ألكسندر زفيريف صاحب المركز الثاني، بعد أسبوع شهد غياب المصنّفين العشرة الأوائل عن المنافسات.

ويواجه الإسباني كارلوس ألكاراس، صاحب المركز الثالث، ضغوطاً للدفاع عن ثلاثة آلاف نقطة في دورتيْ «سينسيناتي» و«أميركا المفتوحة»، وسط شكوك حول لياقته البدنية، مما يتيح للكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، صاحب المركز الرابع، فرصة التقدم.

وصعد الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش إلى المركز الخامس، متقدماً على الأسترالي أليكس دي مينور صاحب المركز السادس، والروسي دانييل ميدفيديف صاحب المركز السابع، والأميركي بن شيلتون صاحب المركز الثامن، والإيطالي فلافيو كوبولي صاحب المركز التاسع، والأميركي تيلور فريتز صاحب المركز العاشر.

وفرَّط الكازاخي ألكسندر بوبليك في فرصة تقليص الفارق مع أصحاب المراكز العشرة الأوائل بخسارته نهائي «دورة النمسا المفتوحة»، بينما تراجع الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 5 مراكز.

ودخل البلجيكي ألكسندر بلوكس قائمة أفضل 32 لاعباً في التصنيف العالمي، لأول مرة، بعد وصوله لنهائي بطولة أشتوريل، وارتقى الألماني يانيك هانفمان إلى المركز الـ45 عقب بلوغه الدور قبل النهائي في النمسا.