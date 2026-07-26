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الرياضة رياضة عالمية

«دورة هامبورغ»: الألمانية كورباتش تحرز اللقب الثاني في مسيرتها

الألمانية تمارا كورباتش بطلة هامبورغ (د.ب.أ)
الألمانية تمارا كورباتش بطلة هامبورغ (د.ب.أ)
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«دورة هامبورغ»: الألمانية كورباتش تحرز اللقب الثاني في مسيرتها

الألمانية تمارا كورباتش بطلة هامبورغ (د.ب.أ)
الألمانية تمارا كورباتش بطلة هامبورغ (د.ب.أ)

أحرزت الألمانية تمارا كورباتش، الأحد، اللقب الثاني في مسيرتها ضمن دورات رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، بعدما تغلبت على المجرية آنا بوندار 6 - 3 و6 - 3، الأحد، في المباراة النهائية لدورة هامبورغ، مسقط رأسها.

وأضافت كورباتش (31 عاماً) لقب دورة هامبورغ من فئة 250 نقطة إلى لقبها الأول في مسيرتها والذي كان من الفئة نفسها في كلزج الرومانية قبل 3 أعوام.

وفي المقابل، مُنيت بوندار (29 عاماً) بخسارتها الثانية توالياً في نهائي دورة هامبورغ، بعدما حلت وصيفة للفرنسية لويس بواسون عام 2025، وستواصل مطاردة لقبها الأول في مسيرتها الاحترافية.

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