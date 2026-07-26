جيسيكا حسام الدين: «تحت السن» يُعبِّر بواقعية عن أزمات المراهقة

قالت الممثلة المصرية الشابة جيسيكا حسام الدين إنها تحمَّست للمشاركة في مسلسل «تحت السن» لما يطرحه من مشكلات حقيقية يواجهها المراهقون، مشيدة، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بالفرص المهمة التي باتت تُتاح للممثلين الشباب. وأكدت أنها فوجئت بردود فعل الجمهور على العمل، لافتةً إلى أن شخصية «مريم»، طالبة المرحلة الثانوية التي جسدتها، تتسم بالبراءة، ما يجعلها تخوض رحلة مليئة بالمفاجآت والمخاطر بعد اختفاء صديقتها المقرَّبة.

وأعربت جيسيكا عن سعادتها بالتفاعل الذي حظي به المسلسل، قائلة: «أنا مبهورة للغاية بما حققه من نجاح، فقد ارتبط به كثير من المشاهدين وأصبحوا يترقبون أحداثه، حتى إن بعضهم كان يراسلني بفضول ليسألني عن تطورات القصة». وأضافت أن أكثر ما جذبها إلى العمل هو تناوله قضايا واقعية تمس كثيراً من الفتيان والفتيات.

جيسيكا في مشهد من مسلسل «تحت السن» (إم بي سي مصر)

وعن شخصية «مريم» التي جسدتها، تقول: «هذه هي المرة الأولى التي أقدم فيها دوراً بهذه التفاصيل، فهي فتاة بريئة وساذجة، وحين تحب شخصاً يصبح كل همها إسعاده والحفاظ عليه. وتواجه خلال الأحداث محنتين قاسيتين؛ الأولى اختفاء صديقتها (هَنا)، والثانية اكتشاف خيانة أقرب الناس إليها، ومع ذلك تواصل البحث عن الحقيقة ومعرفة قاتلها».

وترى الممثلة المصرية أن «مريم» تمثل كثيراً من الفتيات اللواتي يعانين التنمر، وأن مسلسل «تحت السن» شَكَّل جرس إنذار للمراهقين وأسرهم، مشيرة إلى أن تجسيد المشاعر المتضاربة التي مرت بها الشخصية في بعض المشاهد كان من أصعب التحديات التي واجهتها.

وشاركت جيسيكا أيضاً في بطولة فيلم «إذما»، إذ تجسد شخصية «سيرا» في مرحلة الدراسة الثانوية، في حين تؤدي سلمى أبو ضيف الشخصية نفسها في مرحلتها العمرية الأكبر. وتعد جيسيكا الفيلم خطوة مهمة في مسيرتها، مؤكدة أن الدور الأقرب إليها في الواقع، لأنها، مثل «سيرا»، تحب الفن والرقص.

وفي فيلم «سفاح التجمع» تؤدي جيسيكا دور فتاة تعيش خارج القاهرة وتقع ضحية السفاح، وتقول عن التجربة: «هي فتاة بسيطة تتحدث بلهجة مختلفة، وقد تطلب الدور أداءً مختلفاً أيضاً. وأسعدني تقديم هذا التنوع في أدواري». وتؤكد أن الأدوار التي تتضمن مشاهد صعبة تجذبها أكثر، لأنها تمنحها مساحة أكبر لإخراج طاقتها التمثيلية.

جيسيكا خلال تصوير مشهد في فيلم «سفاح التجمع» (حسابها على فيسبوك)

وشاركت جيسيكا في بطولة الفيلم الروائي القصير «مشاكل داخلية -32B»، المرشح لجائزة الأوسكار والحائز على عدد من الجوائز، وجسدت فيه دور فتاة مراهقة تدور حولها أحداث العمل. وتقول إنها فخورة بهذه التجربة، لأنها تنطلق من قصة صادقة تعكس أزمة التعامل مع الفتاة المراهقة، مضيفة: «أتمنى أن تشاهده الأسر ليستفيدوا منه في كيفية التعامل مع بناتهم خلال هذه المرحلة العمرية».

كما شاركت في فيلم «The Goat» للمخرجة إيلاريا بوريللي، إلى جانب عمرو سعد ونيللي كريم وميرا سورفينو. وكشفت أنها خضعت لاختبارات أداء استمرت عاماً كاملاً قبل اختيارها للمشاركة فيه، واصفةً إياه بأنه أهم نقلة في مسيرتها الفنية حتى الآن. وأكدت تطلعها إلى خوض تجارب متنوعة في مصر وخارجها، مشيرة إلى أنها تحرص باستمرار على تطوير أدواتها التمثيلية من خلال الالتحاق بورش تدريبية مصرية ودولية.

مع زميلاتها داخل كواليس تصوير مسلسل «تحت السن» (حسابها على فيسبوك)

بدأت جيسيكا التمثيل منذ طفولتها، بعدما اكتشف والداها موهبتها في سن مبكرة. ووقفت لأول مرة على خشبة المسرح إلى جانب الفنان أحمد أمين وهي في السادسة من عمرها، من خلال مسرحية «أمين وشركاه»، قبل أن تشارك في عدد من الأفلام والمسلسلات، من بينها «بره المنهج»، و«حكاية عائلة جيجي» ضمن مسلسل «ورا كل باب»، و«بخط اليد»، و«الاختيار»، ثم «كامل العدد» و«منتهى الصلاحية».

وتقول جيسيكا إن التمثيل يمنحها متعة كبيرة، لأنه يتيح لها التعبير عن مشاعر مختلفة وتجسيد شخصيات متنوعة، مؤكدةً أنها تطمح إلى خوض تجارب جديدة ومتباينة. وتعد منى زكي، ومنة شلبي، وهند صبري قدواتها على المستوى العربي، في حين تضع النجمة الأميركية زيندايا في مقدمة الممثلات اللاتي تستلهم منهن عالمياً.

وتؤكد استفادتها من جميع المخرجين الذين تعاونت معهم، لأن كلاً منهم ساعدها على اكتشاف جوانب جديدة في موهبتها. كما تصف والدتها بأنها «عقلها الثاني»، الذي يكملها ويقدم لها الدعم في كل شيء.