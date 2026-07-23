مي عز الدين تلفت الاهتمام في مصر بـ«براند بوركيني»

مع اتساع الإقبال عليه، تحوّل المايوه المحتشم «البوركيني» خلال السنوات الأخيرة إلى واحد من أبرز «ترندات» الصيف، مواصلاً حضوره اللافت على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تنافس العلامات التجارية على تقديم تصميمات جديدة تجمع بين الاحتشام ومواكبة الموضة.

وفي أحدث هذه التصميمات، أعلنت الفنانة المصرية مي عز الدين، الخميس، عبر صفحتها على «إنستغرام»، إطلاق أول مجموعة من ملابس السباحة المحتشمة تحمل توقيعها.

ونشرت عز الدين صوراً لها وهي ترتدي «بوركيني» معلنةً تعاونها مع علامة «Obsession Boutique Egypt» لإطلاق المجموعة الجديدة، بموسم الصيف الحالي.

واستعرضت الفنانة المصرية أولى إطلالات المجموعة، التي غلب عليها اللون الأسود، أحد أكثر الألوان الكلاسيكية حضوراً في أزياء الشاطئ.

وشاركت منصة «Obsession Boutique Egypt» الإعلان عن التعاون مع مي عز الدين باحتفاء واسع، فيما أثنى عدد كبير من المتابعين على بساطة التصميم وأناقة البوركيني، خصوصاً اعتماده على لون محايد وتفاصيل غير مبالغ فيها. وقد اعتمد التصميم على الإطلالة البسيطة، مع ثنيات عند الصدر والخصر، ورباط أمامي، وحلية معدنية دائرية في الجزء العلوي.

مي عز الدين لفتت الأنظار بالإطلالة الجديدة (حسابها على إنستغرام)

وترى مصممة الأزياء هبة المغربي أن سوق البوركيني أصبح من القطاعات التي «تشهد طلباً متزايداً، مع اتساع الإقبال على ملابس السباحة المحتشمة، سواء من المحجبات أو غير المحجبات».

وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «دخول اسم فني معروف إلى هذه السوق «يمنح العلامة التجارية دفعة كبيرة؛ إذ قد تتجه بعض المستهلكات إلى تجربة المنتج بدافع الفضول أو البحث عن الجديد، فيما قد تجذبهن أيضاً الأسعار التنافسية، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين المنتجات المصنوعة من خامات مرتفعة الثمن وأخرى أقل جودة».

وتضيف أن «ارتباط الفنانين بمنتجات تجارية، سواء في الملابس أو النظارات أو العطور، ليس ظاهرة محلية، وإنما اتجاه موجود في أسواق عديدة حول العالم».

وتشهد سوق ملابس السباحة المحتشمة في مصر قبل سنوات توسعاً ملحوظاً، مع دخول علامات تجارية عالمية ومحلية إلى هذا القطاع، بعدما طرحت شركات، من بينها «نايكي»، خطوطاً مخصصة للبوركيني، بالتوازي مع صعود علامات مصرية تستهدف شرائح مختلفة من المستهلكات، ومن أبرزها العلامة التي أسستها سيدة الأعمال والمؤثرة المصرية هادية غالب، والتي تعتمد على تصميمات جريئة، وألوان صاخبة. وفي المقابل، تتحول منتجات هادية غالب مع كل موسم صيف إلى محور جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أسعار بعض موديلاتها التي تتراوح بين 15 ألفاً و30 ألف جنيه (الدولار يساوي 51.3 جنيه مصري)، ما يفتح باب النقاش حول تسعير الأزياء المحلية وحدود الرفاهية في سوق ملابس الشاطئ.

ويذكر أن أحدث ظهور للفنانة المصرية مي عز الدين في الدراما كان من خلال مسلسل «قلبي ومفتاحه»، الذي عُرض في النصف الأول من موسم رمضان 2025، وحقق تفاعلاً واسعاً لدى الجمهور، وشارك في بطولته آسر ياسين، ومن تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.