عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

في إنجاز تاريخي... قطر إلى المجموعة الثالثة في كأس ديفيز

الفريق القطري مبتهجاً بالفوز (الشرق الأوسط)
الفريق القطري مبتهجاً بالفوز (الشرق الأوسط)
TT
TT

في إنجاز تاريخي... قطر إلى المجموعة الثالثة في كأس ديفيز

الفريق القطري مبتهجاً بالفوز (الشرق الأوسط)
الفريق القطري مبتهجاً بالفوز (الشرق الأوسط)

حقق المنتخب القطري للتنس إنجازاً بارزاً بصعوده رسمياً إلى المجموعة الثالثة لمنطقة (آسيا - أوقيانوسيا) في بطولة كأس ديفيز، إثر تغلبه على نظيره القرغيزي بنتيجة 2 - 1 في الدور قبل النهائي لمنافسات المجموعة الرابعة التي تستضيف فعالياتها العاصمة السريلانكية كولومبو.

وجاء هذا التأهل المستحق بعد مواجهة مثيرة حسمها الشقيقان مبارك وموسى شنان؛ حيث افتتح مبارك شنان سجل الانتصارات بفوزه في مباراة الفردي الأولى على اللاعب القرغيزي كيريل كيستانوف بمجموعتين مقابل واحدة بنتيجة 3 /6 و6 /1 و6/ 2.

ورغم خسارة موسى شنان في لقاء الفردي الثاني أمام ميرجياز ميردجالييف بنتيجة 3 /6 و2 /6 عاد الثنائي القطري ليضرب بقوة في مواجهة الزوجي الحاسمة، متغلبين على الثنائي القرغيزي ذاته بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 4/ 6 و6/ 3 و6 /2.

مواضيع
تنس قطر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«دورة هامبورغ»: المصرية ميار شريف تنسحب... والألمانية كورباتش إلى النهائي

رياضة عالمية المصرية ميار شريف (يميناً) تصافح الألمانية تامارا كورباتش بعد مباراتهما بهامبورغ (رويترز)

«دورة هامبورغ»: المصرية ميار شريف تنسحب... والألمانية كورباتش إلى النهائي

تأهلت الألمانية تامارا كورباتش إلى المباراة النهائية من بطولة هامبورغ للتنس، وذلك بعد انسحاب المصرية ميار شريف من مواجهتهما في قبل النهائي.

«الشرق الأوسط» (هامبورغ)
رياضة عالمية الأوكرانية داريا سنيغور إلى نهائي براغ (رويترز)
رياضة عالمية

«دورة براغ»: الأوكرانية سنيغور إلى النهائي

تستعد الأوكرانية داريا سنيغور لأول مباراة نهائية في مسيرتها ببطولات رابطة محترفات التنس بتأهلها لنهائي بطولة براغ المفتوحة.

«الشرق الأوسط» (براغ)
رياضة عالمية الفرنسي كونتان أليس حصد لقب دورة كيتسبول النمساوية (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«دورة كيتسبول»: الفرنسي أليس يحصد باكورة ألقابه

افتتح الفرنسي كونتان أليس، المصنف الـ83 عالمياً، باكورة ألقابه على صعيد رابطة محترفي كرة المضرب (إيه تي بي) عن 29 عاماً.

«الشرق الأوسط» (كيتسبول )
رياضة عالمية يانيك سينر انسحب من مونتريال بعد فوزه بويمبلدون (د.ب.أ)
رياضة عالمية

«دورة مونتريال»: المنظمون قلقون مع غياب سينر وديوكوفيتش

عبر منظمو بطولة كندا المفتوحة للتنس عن خيبة أملهم إزاء انسحاب يانيك سينر ونوفاك ديوكوفيتش من البطولة المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (مونتريال (كندا))
رياضة عالمية ميار الشريف في انتظار تمارا (د.ب.أ)
رياضة عالمية

«دورة هامبورغ»: تمارا تتأهل وتضرب موعداً مع ميار الشريف

أكملت الألمانية تمارا كورباتش عقد المتأهلات للدور قبل النهائي من بطولة هامبورغ المفتوحة للتنس، بفوزها، الجمعة، على نظيرتها الأوكرانية أنهيلينا كالينينا.

«الشرق الأوسط» (هامبورغ)