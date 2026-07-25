في إنجاز تاريخي... قطر إلى المجموعة الثالثة في كأس ديفيز

حقق المنتخب القطري للتنس إنجازاً بارزاً بصعوده رسمياً إلى المجموعة الثالثة لمنطقة (آسيا - أوقيانوسيا) في بطولة كأس ديفيز، إثر تغلبه على نظيره القرغيزي بنتيجة 2 - 1 في الدور قبل النهائي لمنافسات المجموعة الرابعة التي تستضيف فعالياتها العاصمة السريلانكية كولومبو.

وجاء هذا التأهل المستحق بعد مواجهة مثيرة حسمها الشقيقان مبارك وموسى شنان؛ حيث افتتح مبارك شنان سجل الانتصارات بفوزه في مباراة الفردي الأولى على اللاعب القرغيزي كيريل كيستانوف بمجموعتين مقابل واحدة بنتيجة 3 /6 و6 /1 و6/ 2.

ورغم خسارة موسى شنان في لقاء الفردي الثاني أمام ميرجياز ميردجالييف بنتيجة 3 /6 و2 /6 عاد الثنائي القطري ليضرب بقوة في مواجهة الزوجي الحاسمة، متغلبين على الثنائي القرغيزي ذاته بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 4/ 6 و6/ 3 و6 /2.