«دورة مونتريال»: المنظمون قلقون مع غياب سينر وديوكوفيتش

عبر منظمو بطولة كندا المفتوحة للتنس عن خيبة أملهم إزاء انسحاب يانيك سينر ونوفاك ديوكوفيتش من البطولة المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل في مونتريال، وأشاروا إلى أن الغياب المتكرر لأبرز اللاعبين عن بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين من فئة الألف نقطة أصبح مشكلة أوسع نطاقاً تواجه هذه الرياضة.

وانسحب سينر الجمعة لإعطاء الأولوية لصحته بعد قرابة أسبوعين من احتفاظه بلقب ويمبلدون، في حين واصل ديوكوفيتش، الذي حقق 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، إدارة أعبائه التدريبية، مما جعل البطولة التحضيرية لبطولة أميركا المفتوحة تفتقد أبرز نجومها. ومع استمرار تعافي كارلوس ألكاراس، الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، من إصابة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل (نيسان)، ستخلو البطولة المقرر إقامتها في الفترة من الأول إلى 13 أغسطس (آب) مرة أخرى من ثلاثة من أبرز الأسماء في هذه الرياضة، بعد غياب ألكاراس وسينر وديوكوفيتش أيضاً عن نسخة العام الماضي في تورونتو.

وقالت فاليري تيترو مديرة البطولة: «من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم انضمام يانيك ونوفاك إلينا في مونتريال هذا العام، خاصة بعد انسحابهما أيضاً من بطولة العام الماضي في تورونتو. نحترم قراراتهما، ونتفهم أنه، في ظل جدول مباريات مكثف كهذا، يجب أن تظل صحة اللاعبين هي الأولوية».

وأضافت: «ومع ذلك، نعتقد أن تكرار حالات الانسحاب في اللحظة الأخيرة خلال السنوات القليلة الماضية يطرح قضية أوسع نطاقاً بالنسبة لرياضتنا. فبطولات الأساتذة من فئة الألف نقطة تعد من بين البطولات الرئيسة في الجولة، ومن حق المشجعين أن يتوقعوا مشاهدة أفضل لاعبي العالم يتنافسون».

وشددت تيترو في بيانها لوسائل الإعلام الكندية على أن المنظمين يجرون محادثات مع اتحاد لاعبي التنس المحترفين لضمان أن تحظى هذه المسألة «باهتمام جاد» في المستقبل.

وقالت: «نعتقد اعتقاداً راسخاً أن هناك حاجة إلى إجراء تعديلات في المستقبل القريب لحماية نزاهة بطولات الأساتذة بشكل أفضل، مع مراعاة الواقع الذي يواجهه اللاعبون».

ولم يرد اتحاد لاعبي التنس المحترفين على الفور على طلب «رويترز» للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

نوفاك ديوكوفيتش يواصل إدارة أحماله بالانسحاب من مونتريال (رويترز)

وكان انسحاب سينر من مونتريال جديراً بالملاحظة بشكل خاص، نظراً لأن المصنف الأول عالمياً كانت لديه فرصة للفوز بجميع ألقاب بطولات الأساتذة من فئة الألف نقطة التسعة في موسم واحد، بعد انتصاره بأول خمس بطولات في إنديان ويلز، وميامي، ومونت كارلو، ومدريد، وروما. وسلط هذا الانسحاب الضوء مجدداً على الجدول المزدحم الذي يعتقد بعض اللاعبين أنه أصبح مرهقاً للغاية، وكان المصنف الثاني عالمياً ألكسندر زفيريف، الذي حقق أول ألقابه في البطولات الكبرى في فرنسا المفتوحة هذا العام، من بين المنتقدين للنظام الموسع الذي يستمر 12 يوماً، والمستخدم في سبع بطولات من فئة الألف نقطة.

وعلى نطاق أوسع، واجهت منافسات الرجال والسيدات انتقادات بسبب استمرار الموسم لمدة 11 شهراً، وتعرضت جولتا الرجال والسيدات لمزيد من التدقيق خلال بطولات «جولة آسيا» العام الماضي، عندما أدت الحرارة الشديدة والرطوبة المرتفعة إلى إصابات، وحالات انسحاب. وتتجاوز المخاوف بشأن توفر اللاعبين لمنافسات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، إذ كانت المصنفة الأولى أرينا سابالينكا والنجمة إيغا شفيونتيك، من بين أبرز اللاعبات اللواتي تغيبن عن بطولة دبي لهذا العام، في محاولة للموازنة بين جداول المباريات والاحتياج للتعافي. ودافع أندريا جاودينزي رئيس اتحاد لاعبي التنس المحترفين عن الجدول المزدحم العام الماضي، وقال إن تحديد الجدول يظل خياراً للاعبين، وإن الاتحاد يعمل على وضع حوافز واضحة لضمان خوض العدد المناسب من المباريات على مدار الموسم. وقال اتحاد لاعبات التنس المحترفات لـ«رويترز» في وقت سابق إن رفاهية اللاعبات تمثل أولوية قصوى، وإنه استمع إلى الآراء بشأن جدول البطولات، من خلال مجلس اللاعبات، وممثلاته في مجلس إدارة الاتحاد، بهدف تحسين هيكل الجولة في عام 2024، وزيادة المكافآت.

ومن المتوقع أن يعود سينر وديوكوفيتش إلى المنافسة في بطولة سينسناتي المفتوحة الشهر المقبل، مع وجود اسم حامل اللقب ألكاراس أيضاً في قائمة المشاركين، وذلك في إطار تكثيف تحضيراتهم لآخر بطولة كبرى لهذا العام، والتي تنطلق في نيويورك يوم 30 أغسطس.