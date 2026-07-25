نوريس منتقداً لوائح الفورمولا 1: المشجعون القدامى لن يتقبلوا ما يحدث!

وجه بطل العالم البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، انتقادات حادة إلى مسؤولي بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، متهماً إياهم بتقديم المصالح التجارية والأرباح على مصلحة الرياضة.

وقبل سباق جائزة المجر الكبرى، الذي يقام هذا الأسبوع، قال نوريس أيضاً إن جماهير فورمولا 1 التي لم تنشأ على متابعة مسلسل «درايف تو سيرفايف» الذي تبثه منصة «نتفليكس»، «ستكره» اللوائح الفنية المعمول بها هذا الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن القواعد الجديدة الخاصة بالمحركات، التي تعتمد على توزيع القوة بنسبة 50 في المائة لمحرك الاحتراق الداخلي و50 في المائة للطاقة الكهربائية، أثارت انتقادات واسعة من مختلف الفرق، وعادت إلى دائرة الجدل بعد السباقات التي تعتمد بشكل كبير على قوة المحرك، مثل سيلفرستون وسبا-فرانكورشان.

وقال مارتن براندل، محلل شبكة «سكاي سبورتس» لسباقات سيارات فورمولا 1، إنه شعر بـ«دمعة في عيني لأننا فقدنا كل المنعطفات الرائعة في سيلفرستون وسبا»، في إشارة إلى اضطرار السائقين إلى تخفيف السرعة عند أقصى سرعة ممكنة لإعادة شحن البطارية.

وقال نوريس: «إنها تجارة. الجميع يريد جني الأموال، ولذلك كان علينا إجراء تغييرات حتى تتمكن أودي (المنضمة إلى البطولة في 2026) وغيرها من الفرق مثل كاديلاك من دخول المنافسات».

وأضاف: «أصبحت فورمولا 1 تدار بشكل كبير بعقلية تجارية، ولم يعد السؤال هو: كيف نجعل الرياضة أفضل ما يمكن؟ بل كيف نجني أكبر قدر ممكن من الأموال كشركة».

وتابع: «هذه ليست الطريقة التي ينبغي أن تدار بها أي رياضة. ما كان يجب أن تكون الأمور على هذا النحو، ومن المؤسف أنها أصبحت كذلك».

وأجرت فورمولا 1 تعديلات طفيفة على اللوائح، بعدما شبه الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، البطولة بلعبة الفيديو الشهيرة «ماريو كارت».

وأضاف نوريس: «الجماهير التي كانت تتابع فورمولا 1 قبل خمس سنوات، أي قبل مسلسل (درايف تو سيرفايف)، كانت ستكره هذا الوضع. أما جماهير اليوم فهي تهتم بالشخصيات والسائقين، وليست مهتمة بالضرورة بالرياضة نفسها.

أصبح الاهتمام أقل بمجريات السباق نفسها، وأكثر بما إذا كان السائق قدم أداء جيداً أم لا».

وقال: «وهذا أمر طبيعي تماماً. لكن يجب أن يكون صوت السائقين هو الأعلى دائماً، ليس لأننا أنانيون، بل لأننا الأكثر دراية بكيفية تقديم سباقات جيدة».

وأضاف: «في الوقت الحالي، تأثيرنا محدود للغاية، بينما تتخذ قرارات كثيرة لأن انضمام أودي وغيرها من الفرق يعد مكسباً أكبر بالنسبة للقائمين على البطولة من رضا السائقين».

وأكد: «لا أعتقد أن فورمولا 1 تمر بحالة اضطراب. ستظل دائماً رياضة رائعة، لكنها ببساطة يمكن أن تصبح أفضل».