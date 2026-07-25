ترمب يشعل الجدل: ليبرون قد يكون عنصرياً… وأفضل لاعب هو جوردان

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جدلاً جديداً بعدما وصف نجم كرة السلة ليبرون جيمس بأنه «قد يكون عنصرياً»، وذلك خلال إجابته عن سؤال حول أفضل لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وخلال حديثه في المكتب البيضاوي، قال ترمب بحسب شبكة «The Athltic»، إنه يختار أسطورة شيكاغو بولز مايكل جوردان باعتباره الأفضل في التاريخ، مضيفاً: «إنه شخص رائع جداً. أما ليبرون، فربما يكون عنصرياً، أو ربما فقط لا يحب ترمب، لا أعلم. أنا أحب الأشخاص الذين يحبونني، لذلك أقول مايكل جوردان دون تردد».

وأوضح ترمب أن علاقته الشخصية بجوردان، الذي سبق أن لعب معه الغولف ويعدّه صديقاً، كانت أحد أسباب اختياره، إلى جانب الإنجازات الكبيرة التي حققها جوردان، المتوج بـ6 بطولات للدوري و6 جوائز لأفضل لاعب في النهائيات و5 جوائز لأفضل لاعب في الموسم.

وجاءت تصريحات ترمب بعد ساعات من إعلان ليبرون جيمس انتقاله إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لخوض موسمه الرابع والعشرين في الدوري، في خطوة يسعى من خلالها لإضافة لقب خامس إلى مسيرته.

وقال جيمس في رسالة عبر منصة «إكس»: «أومن بأنني قادر على المساعدة في تحويل فيلادلفيا إلى فريق بطل، وأنا متحمس للغاية لخوض هذه الرحلة الأخيرة مع جماهير جديدة».

وامتنع ممثل ليبرون جيمس عن التعليق على تصريحات ترمب، فيما لم يصدر أي رد فوري من ممثلي مايكل جوردان.

وتأتي هذه التصريحات امتداداً لخلاف طويل بين الطرفين؛ إذ يعد ليبرون من أبرز منتقدي ترمب خلال العقد الأخير، وساند منافسيه في الانتخابات الرئاسية المتعاقبة، بدءاً من هيلاري كلينتون في عام 2016، ثم جو بايدن في عام 2020، وصولاً إلى كامالا هاريس في انتخابات 2024.

وكان جيمس قد وصف ترمب عام 2017 بأنه «أحمق»، بعدما ألغى الأخير دعوة فريق غولدن ستيت ووريرز لزيارة البيت الأبيض عقب تتويجه بلقب الدوري، في واحدة من أبرز محطات الخلاف بينهما.

ويعد جيمس الهداف التاريخي للدوري الأميركي للمحترفين، وقد أحرز 4 ألقاب للدوري و4 جوائز لأفضل لاعب في الموسم، كما قاد 3 أندية مختلفة إلى التتويج بالبطولة. وإذا نجح في قيادة فيلادلفيا إلى اللقب، فسيعزز مكانته في الجدل المستمر حول أفضل لاعب في تاريخ اللعبة، رغم أن ذلك، على ما يبدو، لن يغيّر رأي ترمب.