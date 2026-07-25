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الرياضة رياضة عالمية

خوسانوف يمدّد عقده مع سيتي لخمسة أعوام

الدولي الأوزبكي عبد القادر خوسانوف باقٍ مع مانشستر سيتي (أ.ب)
الدولي الأوزبكي عبد القادر خوسانوف باقٍ مع مانشستر سيتي (أ.ب)
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خوسانوف يمدّد عقده مع سيتي لخمسة أعوام

الدولي الأوزبكي عبد القادر خوسانوف باقٍ مع مانشستر سيتي (أ.ب)
الدولي الأوزبكي عبد القادر خوسانوف باقٍ مع مانشستر سيتي (أ.ب)

مدد المدافع الدولي الأوزبكي عبد القادر خوسانوف عقده مع مانشستر سيتي لخمسة أعوام، وفق ما أعلن السبت، وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأسهم خوسانوف الموسم الماضي في قيادة سيتي لإحراز لقب مسابقتي الكأس وكأس الرابطة المحليتين، إضافة إلى إنهاء الدوري الممتاز في المركز الثاني خلف آرسنال، وذلك بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي قرر الرحيل عن النادي بعد مشوار دام 10 أعوام.

وانضم قلب الدفاع الدولي البالغ 22 عاماً إلى سيتي في يناير (كانون الثاني) 2025، قادماً من لانس الفرنسي.

وخاض خوسانوف 30 مباراة دولية مع منتخب أوزبكستان، وشارك هذا الصيف في المغامرة الأولى على الإطلاق لبلاده في كأس العالم، حيث لعب جميع المباريات الثلاث في المجموعة الحادية عشرة.

وقال خوسانوف: «هذا يوم رائع بالنسبة لي ولعائلتي. أنا سعيد جداً ببقائي مع سيتي. استمتعت بكل دقيقة منذ وصولي إلى مانشستر، وأشعر بأني أتطور وأتعلم كثيراً بصفتي لاعباً».

وتابع: «أمامي الآن تحدٍّ جديد، متمثل في إقناع (المدرب الجديد الإيطالي) إنزو ماريسكا وجهازه الفني، وضمان وجودي بشكل منتظم في الفريق. أنا مصمم على تحقيق ذلك».

وأصبح خوسانوف ثاني لاعب من سيتي هذا الأسبوع يجدد ارتباطه بالنادي لفترة طويلة، بعد المهاجم الإنجليزي فيل فودن الذي وقع عقداً جديداً يمتد لأربعة أعوام.

وقال مدير كرة القدم في سيتي البرتغالي هوغو فيانا: «كنا سعداء جداً ومعجبون بالتطور الذي أظهره عبد القادر خوسانوف منذ وصوله إلى إنجلترا. نحن نراه ينمو ليصبح شاباً رائعاً ومدافعاً مميزاً، لكننا نعلم أن هذه مجرد البداية».

وأردف: «قدراته البدنية والفنية من أعلى مستوى، ويمتلك كل المقومات اللازمة ليصبح قلب دفاع من الطراز العالمي»، معتبراً أنه «بعمر الثانية والعشرين فقط، أفضل سنواته لا تزال أمامه، وإمكانية تطوره بشكل أكبر واضحة للجميع».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بريطانيا

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