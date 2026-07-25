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الرياضة رياضة عالمية

هالاند يشعل حفل زفاف دوناروما برقصة «الفايكنغ» الشهيرة

النرويجي إرلينغ هالاند وصديقته إيزابيل هاوسينغ لدى وصولهما إلى حفل زفاف دوناروما (رويترز)
النرويجي إرلينغ هالاند وصديقته إيزابيل هاوسينغ لدى وصولهما إلى حفل زفاف دوناروما (رويترز)
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هالاند يشعل حفل زفاف دوناروما برقصة «الفايكنغ» الشهيرة

النرويجي إرلينغ هالاند وصديقته إيزابيل هاوسينغ لدى وصولهما إلى حفل زفاف دوناروما (رويترز)
النرويجي إرلينغ هالاند وصديقته إيزابيل هاوسينغ لدى وصولهما إلى حفل زفاف دوناروما (رويترز)

أشعل النرويجي إرلينغ هالاند أجواء حفل زفاف زميله في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بعدما قاد الحضور في أداء الرقصة الشهيرة المعروفة باسم «تجديف الفايكنغ».

وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة «سكاي إيطاليا»، السبت، مهاجم مانشستر سيتي وهو يضبط الإيقاع باستخدام طبلة، بينما كان الضيوف يؤدون حركات التجديف ويرددون هتاف «رو».

واشتهرت رقصة «تجديف الفايكنغ» خلال كأس العالم الأخيرة، بعدما ابتكرها مشجعو منتخب النرويج، قبل أن ينضم إليها اللاعبون عقب المباريات، في البطولة التي بلغ خلالها المنتخب النرويجي دور الثمانية.

وكان دوناروما، حارس مرمى المنتخب الإيطالي، قد احتفل بزفافه على شريكة حياته أليسيا إليفانتي في بلدة فاسانو بجنوب إيطاليا، بحضور عدد من نجوم كرة القدم، يتقدمهم هالاند.

مواضيع
الرياضة كرة القدم مانشستر سيتي إيطاليا

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