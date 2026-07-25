لاعب الجمباز لانغتون «في وعيه» بعد سقوطه العنيف

قال مسؤولون في الفريق إن لاعب الجمباز الإنجليزي غابرييل لانغتون، كان واعياً ويتحدث مع الأطباء بعد نقله إلى المستشفى إثر سقوطه بعنف خلال نهائي منافسات الفرق للرجال في دورة ألعاب الكومنولث بغلاسغو يوم الجمعة.

وسقط لانغتون (19 عاماً) على الأرض برأسه أولاً بعد انزلاقه من العارضة الأفقية في الجولة الأخيرة من المسابقة، مما أدى إلى توقف طويل في المنافسة بينما هرع الطاقم الطبي لإنقاذه.

وتلقى لانغتون العلاج على أرضية القاعة لعدة دقائق قبل وضعه على نقالة مزودة بدعامة للرأس والرقبة، ونقله من الصالة إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات.

وقال مسؤولو الفريق إن لانغتون كان واعياً، ويستطيع الحركة والتحدث مع الأطباء.

وقال فريق إنجلترا في بيان: «نحن ممتنون للفرق الطبية التي استجابت على الفور لتقديم المساعدة».

وأضاف: «تم نقله إلى المستشفى وسنشارك مزيداً من المعلومات فور توفرها».

وألقى الحادث بظلاله على بقية المنافسة، واكتفت إنجلترا بالميدالية الفضية خلف كندا بعد استئنافها.

وحصدت أستراليا الميدالية البرونزية، لتضمن بذلك أول ميدالية لها في جمباز الفرق للرجال منذ فوزها بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب الكومنولث 2010 في دلهي.

ولم يتمكن لانغتون، الذي انضم إلى الفريق بدلاً من ماكس ويتلوك المصاب والحاصل على 6 ميداليات أولمبية، من الاحتفال بصعود فريقه على منصة التتويج.

وقال لوك وايتهاوس زميل لانغتون في الفريق: «بحسب ما سمعنا، فهو بخير. الجمباز رياضة خطيرة للغاية، ومثل هذه الأمور تذكرنا بذلك. إنه من تلك الأشياء التي يجب أن نتجاهلها».