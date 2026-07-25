الأميركي نوا لايلز الأسرع هذا العام في 100م

سجل العداء الأميركي نوا لايلز أسرع زمن عالمي في سباق 100 متر هذا العام، حيث عادل رقمه الشخصي ليفوز بلقب الولايات المتحدة للمرة الثالثة.

وسجل لايلز (29 عاماً) زمناً بلغ 9.79 ثانية في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى (للمضمار والميدان) في الملاعب المكشوفة لعام 2026، والتي أقيمت على ملعب «إيكان» في مدينة نيويورك، معادلاً بذلك الزمن الذي سجله عندما فاز بالذهبية في أولمبياد باريس 2024.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن زمن لايلز تفوق على أفضل زمن في العام الحالي، الذي سجله الجامايكي أوبليك سيفيل، الذي ركض في زمن قدره 9.82 ثانية في كينغستون الشهر الماضي.

وحل روني بيكر في المركز الثاني وكيني بدناريك في المركز الثالث، حيث سجل لكليهما الزمن نفسه وهو 9.88 ثانية، بينما جاء بطل العالم لعام 2019 كريستيان كولمان في المركز الرابع بزمن قدره 9.93 ثانية.