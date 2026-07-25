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الرياضة رياضة عالمية

«جائزة المجر الكبرى»: نوريس الأسرع في التجارب الحرة الأخيرة

سائق مكلارين لاندو نوريس الأسرع في حرة المجر الأخيرة (إ.ب.أ)
سائق مكلارين لاندو نوريس الأسرع في حرة المجر الأخيرة (إ.ب.أ)
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«جائزة المجر الكبرى»: نوريس الأسرع في التجارب الحرة الأخيرة

سائق مكلارين لاندو نوريس الأسرع في حرة المجر الأخيرة (إ.ب.أ)
سائق مكلارين لاندو نوريس الأسرع في حرة المجر الأخيرة (إ.ب.أ)

حقق سائق مكلارين، لاندو نوريس، حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أسرع زمن للفة في التجارب الحرة الأخيرة من سباق جائزة المجر الكبرى، السبت.

وسجل الفائز بسباق العام الماضي أفضل توقيت على حلبة هنغارورينغ، بزمن قدره دقيقة واحدة و17.939 ثانية، متفوقاً بفارق 0.117 ثانية على سائق فيراري لويس هاميلتون، و0.129 ثانية على سائق مرسيدس كيمي أنتونيلي متصدر الترتيب العام.

وأنهى أنتونيلي التجارب الحرة متقدماً على شارل لوكلير سائق فيراري، وأوسكار بياستري من مكلارين، وزميله في مرسيدس جورج راسل.

واحتل ماكس فرستابن سائق رد بول المركز السابع، وجاء زميله إسحاق حجار في المركز الثامن بفارق 1.004 ثانية عن المتصدر.

وسيحاول هاميلتون تحقيق مركز أول المنطلقين في سباق جائزة المجر الكبرى للمرة العاشرة، مع انطلاق التجارب التأهيلية في وقت لاحق من اليوم. كما سيستهدف البريطاني تحقيق فوزه التاسع، وهو رقم قياسي، على الحلبة الواقعة خارج بودابست، محاولاً الاستفادة من سرعة سيارة فيراري في جلستي التجارب الحرة الجمعة.

ويتمتع أنتونيلي، الفائز بستة سباقات حتى الآن هذا الموسم، بفارق 45 نقطة عن هاميلتون بعد 10 جولات.

وأوقفت الجلسة قبل 39 دقيقة من نهايتها عندما توقف سيرغيو بيريز سائق كاديلاك على الحلبة، بسبب تصاعد الدخان من المكابح دون تسجيل وقت مناسب.

واحتل ثنائي أستون مارتن، فرناندو ألونسو ولانس سترول، المركزين 17 و18 على التوالي بسيارة خضعت لتحسينات كثيرة، وكان الإسباني متأخراً بفارق 2.454 ثانية عن نوريس، بينما كان الكندي أبطأ بفارق 2.944 ثانية.

وأكمل السائق الصاعد أرفيد ليندبلاد من فريق ريسنغ بولز ست لفات فقط بعد تغيير المحرك، لكنه احتل المركز 13.

وجاء ثنائي فريق وليامز، كارلوس ساينز وأليكس ألبون، في المركزين 20 و21 على التوالي، وكانا أبطأ من فالتيري بوتاس سائق كاديلاك، وسائقي أستون مارتن.

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الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 المجر

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