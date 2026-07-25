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الرياضة رياضة عالمية

رسمياً... لي كانغ إن إلى أتلتيكو مدريد حتى 2031

الكوري الجنوبي لي كانغ إن من سان جيرمان لأتلتيكو مدريد (رويترز)
الكوري الجنوبي لي كانغ إن من سان جيرمان لأتلتيكو مدريد (رويترز)
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رسمياً... لي كانغ إن إلى أتلتيكو مدريد حتى 2031

الكوري الجنوبي لي كانغ إن من سان جيرمان لأتلتيكو مدريد (رويترز)
الكوري الجنوبي لي كانغ إن من سان جيرمان لأتلتيكو مدريد (رويترز)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، السبت، رحيل لاعبه الكوري الجنوبي لي كانغ إن للانضمام لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني بشكل دائم.

وذكر الموقع الإلكتروني لنادي سان جيرمان: «يود نادي باريس سان جيرمان أن يتقدم بأحر الشكر إلى لي كانغ إن على كل ما قدمه للنادي، ويتمنى له كل التوفيق في بقية مسيرته الرياضية».

في المقابل أعلن نادي أتلتيكو مدريد تعاقده مع اللاعب حتى 30 يونيو (حزيران) 2031.

وولد لي كانغ إن في مدينة إنشيون بكوريا الجنوبية في عام 2001، وانتقل إلى إسبانيا، حيث لعب في أكاديمية نادي فالنسيا في 2011 بعمر 10 أعوام.

بعدها بسبعة أعوام، وتحديداً في 2018، خاض مباراته الاحترافية الأولى بعمر 17 عاماً.

ولعب لي كانغ إن ثلاثة مواسم مع فالنسيا، حيث خاض 62 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف، وبعدها انتقل لفريق مايوركا في صيف 2021، حيث لعب لموسمين، وبعد انتقاله إلى سان جيرمان في 2023 خاض اللاعب الكوري مباراته الأولى مع الفريق يوم 12 أغسطس (آب) 2023 أمام لوريان على ملعب حديقة الأمراء.

بعدها بعدة أسابيع خاض مباراته الأولى في دوري الأبطال، والتي شهدت فوز باريس سان جيرمان على بوروسيا دورتموند 2-صفر.

وعلى مدار ثلاثة أعوام مع سان جيرمان، شارك لي كانغ إن في 124 مباراة، وسجل 16 هدفاً، ومرر 16 تمريرة حاسمة، وحصد 12 لقباً مع الفريق، بما في ذلك الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين.

وشارك لي كانغ إن في 50 مباراة دولية مع المنتخب الكوري الجنوبي، من بينها كافة مباريات الفريق في بطولتي كأس العالم 2022، و2026.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني باريس إسبانيا

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