الكويت تنفي مشاركتها في العمليات ضد إيران

نفت الشيخة الزين الصباح، سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة، السبت، ما أورده تقرير صحافي عن مشاركة بلادها في عمليات عسكرية ضد إيران، مؤكدةً أنها «ادعاءات باطلة جملةً وتفصيلاً، ولا تمت للحقيقة بصلة».

جاء ذلك في رسالة رسمية بعثتها السفيرة إلى هيئة تحرير صحيفة «وول ستريت جورنال» رداً على التقرير المنشور، الجمعة؛ إذ شدَّدت على أن «الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران، ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن أي عمليات هجومية ضد أي دولة مجاورة»، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «كونا».

وجدَّدت الشيخة الزين الصباح التأكيد على أن موقف الكويت «كان ولا يزال ثابتاً وواضحاً وعلنياً طوال الأزمة الإقليمية الراهنة، ويرتكز على مبادئ راسخة تتمثل في احترام القانون الدولي، وصون سيادة الدول، وتعزيز علاقات حسن الجوار، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية».

وأوضحت السفيرة أن بلادها «بحكم موقعها في منطقة تحمَّلت على مدى عقود التكاليف الإنسانية والاقتصادية الباهظة للنزاعات، تؤمن بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق عبر التصعيد، وإنما من خلال خفض التوتر، وضبط النفس، والانخراط في حوار دبلوماسي جاد ومستدام، وهي المبادئ التي ما زالت تشكل الأساس الذي تستند إليه السياسة الخارجية لدولة الكويت».

ودعت الشيخة الزين الصباح إلى «تصحيح ما ورد في التقرير بما يعكس حقيقة موقف دولة الكويت وسياساتها»، مؤكدة أن «الدقة في نقل الوقائع، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية، ليست مجرد مسؤولية صحافية، بل تمثل ضرورة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ولضمان عدم تضليل الرأي العام بشأن القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين».