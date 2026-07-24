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الرياضة رياضة عالمية

«دورة هامبورغ»: تمارا تتأهل وتضرب موعداً مع ميار الشريف

ميار الشريف في انتظار تمارا (د.ب.أ)
ميار الشريف في انتظار تمارا (د.ب.أ)
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«دورة هامبورغ»: تمارا تتأهل وتضرب موعداً مع ميار الشريف

ميار الشريف في انتظار تمارا (د.ب.أ)
ميار الشريف في انتظار تمارا (د.ب.أ)

أكملت الألمانية تمارا كورباتش عقد المتأهلات للدور قبل النهائي من بطولة هامبورغ المفتوحة للتنس، بفوزها، الجمعة، على نظيرتها الأوكرانية أنهيلينا كالينينا.

وفازت كورباتش بمجموعتين لواحدة، وبنتائج أشواط 6/ 3 و1/ 6 و6/ 1 لتكون آخر المتأهلات عن دور الثمانية من البطولة ذات الـ250 نقطة.

وضربت اللاعبة الألمانية موعداً في نصف النهائي مع نظيرتها المصرية ميار الشريف التي كانت قد فازت، في وقت سابق، على الإسبانية بولا بادوسا بمجموعتين لواحدة أيضاً.

وفي الطرف الآخر من نصف النهائي، تتقابل المجَرية أنا بوندار مع الأرمينية إيلينا أفليسيان.

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