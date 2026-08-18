فينوس وليامز تحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في «أميركا المفتوحة»

حصلت الأميركية فينوس وليامز، المتوجة مرتين بلقب فردي السيدات في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، على بطاقة دعوة للمشاركة في النسخة الحالية من البطولة، بحسب ما أعلنه المنظمون اليوم الثلاثاء.

وتعود وليامز، البالغة 46 عاماً والفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، مجدداً إلى ملاعب فلاشينغ ميدوز، بعدما ودعت منافسات العام الماضي من الدور الأول إثر خسارتها أمام التشيكية كارولينا موخوفا.

وكانت فينوس قد عادت، أمس الاثنين، للعب إلى جانب شقيقتها سيرينا في منافسات الزوجي للمرة الأولى منذ عام 2022، لكن مشوارهما في بطولة سينسناتي المفتوحة انتهى بالخسارة في الدور الأول.

كما حصلت الأميركية سلون ستيفنز، بطلة «أميركا المفتوحة» عام 2017، على بطاقة دعوة للمشاركة، في ظل محاولتها استعادة مستواها بعد موسم 2025 الذي تأثر بإصابة في القدم. وأوضح المنظمون أن بطاقة دعوة واحدة لمنافسات فردي السيدات لم يُعلن عن صاحبتها بعد.

وفي منافسات الرجال، حصل الفرنسي جايل مونفيس على بطاقة دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسية، بعدما أعلن المصنف السادس عالمياً سابقاً اعتزاله بنهاية الموسم الحالي.

كما مُنح مونفيس وزوجته الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بطاقة دعوة للمشاركة معاً في منافسات الزوجي المختلط ببطولة أميركا المفتوحة.