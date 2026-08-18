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فينوس وليامز تحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في «أميركا المفتوحة»

الأميركية فينوس وليامز (رويترز)
الأميركية فينوس وليامز (رويترز)
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فينوس وليامز تحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في «أميركا المفتوحة»

الأميركية فينوس وليامز (رويترز)
الأميركية فينوس وليامز (رويترز)

حصلت الأميركية فينوس وليامز، المتوجة مرتين بلقب فردي السيدات في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، على بطاقة دعوة للمشاركة في النسخة الحالية من البطولة، بحسب ما أعلنه المنظمون اليوم الثلاثاء.

وتعود وليامز، البالغة 46 عاماً والفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، مجدداً إلى ملاعب فلاشينغ ميدوز، بعدما ودعت منافسات العام الماضي من الدور الأول إثر خسارتها أمام التشيكية كارولينا موخوفا.

وكانت فينوس قد عادت، أمس الاثنين، للعب إلى جانب شقيقتها سيرينا في منافسات الزوجي للمرة الأولى منذ عام 2022، لكن مشوارهما في بطولة سينسناتي المفتوحة انتهى بالخسارة في الدور الأول.

كما حصلت الأميركية سلون ستيفنز، بطلة «أميركا المفتوحة» عام 2017، على بطاقة دعوة للمشاركة، في ظل محاولتها استعادة مستواها بعد موسم 2025 الذي تأثر بإصابة في القدم. وأوضح المنظمون أن بطاقة دعوة واحدة لمنافسات فردي السيدات لم يُعلن عن صاحبتها بعد.

وفي منافسات الرجال، حصل الفرنسي جايل مونفيس على بطاقة دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسية، بعدما أعلن المصنف السادس عالمياً سابقاً اعتزاله بنهاية الموسم الحالي.

كما مُنح مونفيس وزوجته الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بطاقة دعوة للمشاركة معاً في منافسات الزوجي المختلط ببطولة أميركا المفتوحة.

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موسيالا يتعرض لانهيار ثانٍ على أرض الملعب خلال ثلاثة أيام

جمال موسيالا يتلقى الرعاية الطبية بعد سقوطه على أرض الملعب (رويترز)
جمال موسيالا يتلقى الرعاية الطبية بعد سقوطه على أرض الملعب (رويترز)
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موسيالا يتعرض لانهيار ثانٍ على أرض الملعب خلال ثلاثة أيام

جمال موسيالا يتلقى الرعاية الطبية بعد سقوطه على أرض الملعب (رويترز)
جمال موسيالا يتلقى الرعاية الطبية بعد سقوطه على أرض الملعب (رويترز)

أثار جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، القلق مجدداً بعدما سقط على أرض الملعب خلال مباراة ودية أمام هايدنهايم، الثلاثاء، في ثاني واقعة مماثلة يتعرض لها خلال ثلاثة أيام.

وشارك الدولي الألماني، البالغ 23 عاماً، بديلاً في الدقائق الأخيرة من اللقاء التحضيري للموسم الجديد، قبل أن يسقط بعد دقائق قليلة من دخوله ويحتاج إلى تدخل الطاقم الطبي.

وبدا موسيالا في حالة من التشتت أثناء تلقي العلاج، قبل أن يساعده أفراد الطاقم على مغادرة أرض الملعب.

وعقب المباراة، أكد المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، ماكس إيبرل، أن النادي كان على علم بوضع اللاعب، مشيراً إلى أن موسيالا سيتحدث قريباً لتوضيح ما حدث.

جمال موسيالا يتلقى العلاج على أرض الملعب (أ.ف.ب)

وقال إيبرل إن موسيالا كان موجوداً في غرفة الملابس بعد اللقاء ويستعد بشكل طبيعي، من دون كشف مزيد من التفاصيل بشأن حالته.

وكان موسيالا قد تعرض لحادثة مشابهة خلال مواجهة لايبزيغ، السبت الماضي، عندما سقط على أرض الملعب واحتاج إلى رعاية طبية، في مباراة أقيمت وسط أجواء حارة تجاوزت فيها درجات الحرارة 30 درجة مئوية في ميونيخ.

وعانى موسيالا خلال الموسم الماضي من غياب طويل امتد إلى الأشهر الستة الأولى بسبب كسر في الكاحل تعرض له خلال كأس العالم للأندية، قبل أن يعود في النصف الثاني من الموسم ويشارك مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026.

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بايرن ألمانيا
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نائبة رئيس «يويفا»: إقالة كيفن لامور من فيفا «مقلقة للغاية»

لورا مكاليستر (رويترز)
لورا مكاليستر (رويترز)
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نائبة رئيس «يويفا»: إقالة كيفن لامور من فيفا «مقلقة للغاية»

لورا مكاليستر (رويترز)
لورا مكاليستر (رويترز)

وصفت لورا مكاليستر، نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن ويلز، إقالة كيفن لامور من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بأنها «مقلقة للغاية»، معتبرة أن رحيل مسؤول بمكانته يضعف إدارة الاتحاد الدولي ويقوض فرصة تغيير الثقافة داخله.

وأكدت مكاليستر في بيان أنها تعرف لامور بوصفه قائداً رياضياً نزيهاً ونموذجياً، مشيرة إلى أنه كان زميلاً موثوقاً لها عندما انتُخبت للمرة الأولى في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأضافت أن لامور ليس فقط قائداً متمسكاً بالمبادئ ويهتم بشغف بكرة القدم، بل إنه مدافع شجاع عن القيم التي ينبغي أن تشكل أساس عمل المسؤولين المؤتمنين على اللعبة، معتبرة أنه أظهر خلال الأحداث التي شهدتها الأسابيع الماضية شجاعة في الدفاع عن أهم أصحاب المصلحة في كرة القدم.

وأوضحت مكاليستر أن تجربتها في العمل مع لامور أظهرت أن قيادته تقوم دائماً على مبادئ الاحترام والاستقلالية والشفافية والحوكمة السليمة.

وشددت على أن إقالة لامور «تضعف إدارة (فيفا) بشكل خطير»، وفي الوقت نفسه تقوض فرصة فريدة لتغيير الثقافة داخل الاتحاد الدولي وإعادة توجيه المنظمة نحو القيم الرياضية، وليس فقط الاعتبارات التجارية والمالية.

وقالت مكاليستر: «(فيفا) ليس الرئيس، بل هو عائلة كرة القدم بأكملها».

وأكدت أن كرة القدم العالمية تحتاج إلى قادة أقوياء ومستقلين ومتمسكين بالمبادئ، ومستعدين لرفع أصواتهم والاعتراض عندما يكون ذلك ضرورياً، والوقوف بثبات إلى جانب قيمهم وقيم اللعبة العالمية.

واختتمت مكاليستر بيانها بالتأكيد على أن خسارة قائد بمكانة لامور وكفاءته «تبعث برسالة مقلقة للغاية إلى جميع من يسعون إلى التغيير».

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ماسترز: فيفا «ضغط على زر التدمير الذاتي» بخطة الاستثمار في كأس العالم

ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (رويترز)
ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (رويترز)
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ماسترز: فيفا «ضغط على زر التدمير الذاتي» بخطة الاستثمار في كأس العالم

ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (رويترز)
ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (رويترز)

وجّه ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، انتقادات حادة إلى الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» ورئيسه جياني إنفانتينو، معتبراً أن المنظمة «ضغطت على زر التدمير الذاتي» بسبب خطتها التي لم يكتب لها النجاح لاستقطاب استثمارات خاصة في كأس العالم.

وتأتي تصريحات ماسترز في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى إنفانتينو، وبعد رحيل الفرنسي كيفن لامور عن منصبه مديراً للعمليات في فيفا، بعدما خالف الشهر الماضي موقف كبار مسؤولي الاتحاد الدولي وأصدر بياناً شديد اللهجة انتقد فيه رئيس المنظمة على خلفية هذه الخطط.

ويُعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من أبرز المعارضين لتوجهات إنفانتينو، فيما سحب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دعمه لرئيس فيفا.

وقال ماسترز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الأزمة الحالية «من صنع فيفا نفسه»، مضيفاً: «إنها إصابة ألحقها بنفسه. المنظمة ضغطت على زر التدمير الذاتي، وتداعيات ذلك تنعكس الآن على الحلول التي يجب إيجادها».

وأكد ماسترز رفضه فكرة بيع حصة من كأس العالم، مشيراً إلى أن فيفا منظمة غير ربحية ويتعين عليها الحفاظ على البطولة «كأمانة من أجل مستقبل كرة القدم»، معتبراً أن الاتحاد الإنجليزي اتخذ الموقف الصحيح تجاه إنفانتينو.

وتطرق الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في فيفا، قائلاً إن أي مرشح توافقي قد يظهر لمنافسة إنفانتينو ينبغي أن يضع إصلاح الاتحاد الدولي على رأس أولوياته، بما في ذلك إعادة النظر في دور رئيس فيفا وطريقة تعامله مع مثل هذه الملفات.

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