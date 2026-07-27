بيرلو «لم يعد مرشحاً» لمنصب مدرب المنتخب الإيطالي

أعلن لاعب الوسط الدولي الإيطالي السابق أندريا بيرلو، الاثنين، أنه لم يعد ضمن المرشحين لمنصب المدير الفني لمنتخب بلاده لكرة القدم بعدما كان الأبرز لتولي المنصب، وذلك بعد تعرضه لانتقادات حادة بسبب عقد مع شركة روسية وسيرته الذاتية المتواضعة بصفته مدرباً.

وكتب لاعب وسط ميلان ويوفنتوس السابق على إنستغرام: «(لقد) علمت مساء أمس أنني لم أعد مرشحاً لمنصب مدرب المنتخب الوطني الإيطالي»، عادّاً أنه من «الضروري توضيح بعض النقاط».

وحسب الصحافة الإيطالية، كان من المفترض أن يُعيَّن بيرلو (47 عاماً) هذا الأسبوع على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الإيطالي الذي لا يزال يعاني من صدمة غيابه عن النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم (2018 و2022 و2026).

لكن اسم «المايسترو» السابق والمدرب الحالي لفريق يونايتد إف سي الإماراتي قوبل بتحفظ إن لم يكن بدهشة في إيطاليا، حيث يواجه المنتخب الوطني صعوبة في الخروج من أزمة غير مسبوقة.

ويعود ذلك إلى مسيرته التدريبية المحدودة (يوفنتوس، وكاراجُمرك التركي، وسامبدوريا، ويونايتد إف سي) التي بدأت عام 2020، والأهم من ذلك عقده الإعلاني مع شركة المراهنات الرياضية الروسية «فونبيت» الذي جرّ عليه سيلاً من الانتقادات خلال الأيام الأخيرة.

وقال بيرلو في بيان مطول: «تابعت بمرارة شديدة النقاش الذي دار بشأن ترشيحي»، معرباً عن رغبته في توجيه الشكر إلى المدير الفني الجديد باولو مالديني ومستشاره الخاص البرازيلي ليوناردو على «التقدير والثقة».

وأضاف: «أشعر بالأسف لأن قراراً استند إلى معايير رياضية انجرف سريعاً إلى جدل عام، نُسبت إليّ خلاله عدة نوايا وأفكار لا تعكس شخصيتي».

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة جوفاني مالاغو، كان يعارض منذ البداية تعيين بيرلو على رأس المنتخب الإيطالي.

وكان مالديني وليوناردو فضّلا بيرلو على كونتي الأكثر خبرة الذي لا يرتبط حالياً بأي ناد منذ رحيله عن نابولي، غير أن مدرب يوفنتوس وإنتر وتشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين سابقاً قد يعود إلى دائرة المنافسة على المنصب الذي تولاه بين 2014 و2016، حسب صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت».

كما حاول مالديني وليوناردو إقناع الإسباني بيب غوارديولا بتولي المهمة، لكن من دون جدوى.