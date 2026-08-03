عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقه
العالم العربي المشرق العربي

لبنان يوسع وفده التفاوضي مع إسرائيل

اقتراح بترؤس إيطاليا التحقق من انتشار الجيش

دبابات إسرائيلية تنتشر في بلدة زوطر الشرقية بالجنوب اللبناني أمس (أ.ف.ب)
دبابات إسرائيلية تنتشر في بلدة زوطر الشرقية بالجنوب اللبناني أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

لبنان يوسع وفده التفاوضي مع إسرائيل

دبابات إسرائيلية تنتشر في بلدة زوطر الشرقية بالجنوب اللبناني أمس (أ.ف.ب)
دبابات إسرائيلية تنتشر في بلدة زوطر الشرقية بالجنوب اللبناني أمس (أ.ف.ب)

وسّع لبنان وفده التفاوضي مع إسرائيل برعاية أميركية، إذ يشارك بوفد سياسي عسكري موسّع غير مسبوق في الجولة السابعة من المفاوضات في روما غداً (الثلاثاء).

وقال مصدر إن الوفد سيعاود طرح ما قرره في الجلسات السابقة، وتحديداً بالنسبة لتثبيت وقف النار على أن يشمل وقف الأعمال العدائية وامتناع إسرائيل، بضمانة أميركية، عن تجريفها للبلدات التي تحتلها. وأكد أن مضي إسرائيل في مخططها التدميري والتجريفي يهدف لتحويل الجزء الأكبر من جنوب نهر الليطاني إلى منطقة محروقة. وقال إن الوفد المفاوض سيضع تحويل إسرائيل لجنوب الليطاني إلى أرضٍ محروقة بتصرف الوفد الأميركي للوقوف على مدى استعداده بالضغط على إسرائيل لوقف مشروعها التدميري ليكون بوسعه أن يبني على الشيء مقتضاه بعد التشاور مع الرئيس جوزيف عون.

وبالنسبة إلى تشكيل اللجنة العسكرية للتحقق من انتشار الجيش في «المناطق النموذجية»، كشف المصدر عن مقترح بتكليف ضابط إيطالي ترؤسها للتأكد من عدم دخول مسلحين من «حزب الله» إليها.

اقرأ أيضاً

مرتفعات علي الطاهر الواقعة شرق مدينة النبطية في جنوب لبنان وتبدو أسفلها بلدتا كفرتبنيت والنبطية الفوقا (الشرق الأوسط)

«روما 2»... هل تترأس إيطاليا التحقق من انتشار الجيش اللبناني في «التجريبية»؟

مواضيع
أولى لبنان إسرائيل

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ترمب يمنح طهران فرصة أخيرة

شؤون إقليمية مقاتلة أميركية شبحية من طراز «إف-35 سي» تقلع من حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» أثناء انتشارها في بحر العرب (سنتكوم)

ترمب يمنح طهران فرصة أخيرة

أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضربة عسكرية جديدة كانت مقررةً ضد إيران، مانحاً إياها ما وصفه بفرصة أخيرة للتوصل سريعاً إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الخليج الحوثيون أرغموا الفلاحين والعمال على المشاركة في أنشطتهم العسكرية (إعلام محلي)
الخليج

استنفار حوثي خشية هجوم حكومي

تعيش الجماعة الحوثية حالةً من الارتباك غير المسبوق في تقديراتها الميدانية، بعدما دفعت بتعزيزات كبيرة إلى جبهات ومحاور متفرقة، وأقامت تحصينات، في مؤشر

محمد ناصر (عدن)
المشرق العربي سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية أمس في دير البلح وسط غزة (رويترز)
المشرق العربي

هدنة غزة تتعثر تحت القصف

تعثرت الجهود الرامية إلى إطلاق هدنة مؤقتة في قطاع غزة، مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي أوقعت قتلى وجرحى، في وقت كشفت فيه إسرائيل عن تحفظات جوهرية على

«الشرق الأوسط» (غزة)
الاقتصاد شعار «أوبك» على برميل نفط (أرشيفية - رويترز)
الاقتصاد

«أوبك بلس» يحذر من استهداف البنى التحتية للطاقة

قررت اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، في تحالف «أوبك بلس»، التي تضم السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان ونيجيريا والجزائر وفنزويلا، زيادة إنتاج النفط

«الشرق الأوسط» ( فيينا)
رياضة عالمية إنفانتنيو يعيش لحظات حرجة منذ الثلاثاء الماضي (أ.ب)
رياضة عالمية

حرب التكتلات تشتعل علناً داخل اتحاد «فيفا»

بدأت ملامح حرب التكتلات داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتشكل بصورة علنية، بعدما انقسمت الاتحادات الوطنية بين معسكر يقوده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

«الشرق الأوسط» (لندن)