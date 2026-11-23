جددت كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، تعهدها باتخاذ إجراءات لدعم استقرار سوق الأسهم عند الحاجة، بعدما هبط المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة 5 في المائة، في وقت توقّع فيه وزير المالية لي هيونغ إيل استمرار النمو الاقتصادي القوي، خلال العام المقبل.

وواصل المؤشر القياسي تراجعه، متأثراً بتصاعد المخاوف بشأن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وموجة البيع الأوسع التي طالت أسهم التكنولوجيا، ما طغى على تطمينات الحكومة بشأن الاستعداد لاستخدام صناديق استقرار السوق فوراً إذا تفاقمت الأوضاع، وفق «رويترز».

وقال لي، خلال مؤتمر صحافي بمدينة سيجونغ، إن التقلبات في سوق الأسهم المحلية اتسعت بشكل ملحوظ بفعل التأثير الكبير للعوامل الخارجية، موضحاً أن السلطات ستُقرر تفعيل التدابير اللازمة وفقاً لتطورات السوق.

وأضاف أن الحكومة تعمل على الاستعداد لتنفيذ الإجراءات المناسبة، بما يتلاءم مع طبيعة الأوضاع وفي التوقيت الملائم.

كانت السلطات الكورية الجنوبية قد أعلنت، يوم الأحد، استعدادها لضخ أموال من صناديق استقرار السوق فوراً إذا تدهورت الأوضاع، بعدما هبط المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر، خلال الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد الاقتصاد، قال وزير المالية إن رابع أكبر اقتصاد في آسيا يحافظ على زخم قوي، وقد يحقق نمواً في نطاق 3 في المائة المرتفع، إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

ورغم هذه التوقعات الإيجابية، حذّر لي من استمرار المخاطر الخارجية عند مستويات مرتفعة، مشيراً إلى حالة عدم اليقين التنظيمي المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

كما نبّه إلى أن التقلبات في قطاع أشباه الموصلات قد تمتد إلى قطاعات أخرى، وتفاقم التذبذبات في الأداء الاقتصادي الكلي.

وفيما يتعلق بإمكانية تعديل القواعد المنظمة للبيع على المكشوف، أوضح لي أن توجه الحكومة يركز على تشديد الرقابة على عمليات البيع غير القانونية ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة، بدلاً من المضي في مزيد من تخفيف القيود التنظيمية.

وكانت كوريا الجنوبية قد فرضت حظراً شاملاً على البيع على المكشوف، في أواخر عام 2023، بهدف الحد من تقلبات السوق والممارسات غير القانونية، قبل أن ترفع الحظر، الذي استمر 17 شهراً، في مارس (آذار) 2025، عقب إطلاق نظام مركزي لرصد هذه العمليات.