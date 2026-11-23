أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في سنغافورة بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر (تشرين الأول)، في قراءة جاءت دون توقعات الأسواق.
وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يشير إلى ارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف النقل البري الخاص والسكن، بنسبة 1.7 في المائة، مقارنة بـ2 في المائة في سبتمبر (أيلول).
في المقابل، بلغ معدل التضخم العام 1.9 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، متوافقاً مع توقعات المحللين.
وكان البنك المركزي السنغافوري قد أبقى سياسته النقدية دون تغيير في أكتوبر، في خطوة خالفت توقعات المحللين، وسط تقديرات بأن ضغوط التضخم قد تشهد تراجعاً طفيفاً مع انحسار زخم طفرة الذكاء الاصطناعي وتخفف القيود على سلاسل الإمداد.
وفي أغسطس (آب) الماضي، رفعت وزارة التجارة السنغافورية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين 2 و4 في المائة.