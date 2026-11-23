رسمت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني صورة تتسم بالحذر لآفاق الاقتصاد الصيني، مؤكدة أن قوة قطاع التكنولوجيا والسياسات الحكومية الموجهة تساعدان على تخفيف آثار ضعف الطلب المحلي، في وقت تظل فيه الصادرات الاستثنائية أحد أبرز مصادر الدعم للنمو، وأحد أهم عوامل المخاطرة إذا فقدت زخمها خلال المرحلة المقبلة.

وتوقعت الوكالة، في تقييم ائتماني صدر الاثنين، استمرار استقرار الأوضاع الائتمانية في الصين حتى عام 2027، لكنها شددت على أن تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط يتطلب معالجة الاختلالات بين العرض والطلب، والحد من تراكم المديونية. ويعكس هذا التقييم التحدي الذي يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم: الحفاظ على قدرته الإنتاجية والتكنولوجية والتصديرية، مع إعادة تنشيط الطلب الداخلي بما يضمن استدامة النمو ويقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

وسلطت «موديز» الضوء على قوة قطاع التكنولوجيا، بوصفها من العوامل التي تخفف الضغوط الناجمة عن ضعف الطلب المحلي، إلى جانب السياسات الحكومية التي تستهدف دعم أنشطة اقتصادية محددة.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية في ظل سعي الصين إلى تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للصناعات المحلية. ويمكن للاستثمار في التكنولوجيا أن يساعد الشركات على خفض تكاليف الإنتاج وتطوير منتجات أكثر تقدماً، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

غير أن التقدم التكنولوجي، على أهميته، لا يكفي وحده لمعالجة اختلالات الاقتصاد. فزيادة الإنتاجية والطاقة الصناعية تحتاج إلى طلب قادر على استيعاب المنتجات والخدمات، سواء داخل الصين أو خارجها. ومن هنا، فإن استمرار ضعف الاستهلاك المحلي قد يحد من الأثر الإيجابي للتوسع الصناعي والتكنولوجي؛ خصوصاً إذا أدت المنافسة بين المنتجين إلى ضغوط على الأسعار وهوامش الأرباح.

سياسات موجهة بدلاً من التحفيز الشامل

ويشير تقييم الوكالة إلى دور السياسات الاقتصادية المستهدفة في دعم الاستقرار، وهو ما يعكس أهمية توجيه الموارد إلى القطاعات التي تتمتع بقدرة أكبر على النمو، أو تحتاج إلى معالجة اختناقات محددة. وتتيح هذه الأدوات للسلطات الصينية التعامل مع بعض مواطن الضعف دون الاعتماد بصورة كاملة على برامج تحفيز واسعة النطاق، قد تزيد أعباء الدَّين أو تؤدي إلى توسع إضافي في قطاعات تعاني بالفعل فائضاً في المعروض.

لكن نجاح هذه السياسات يعتمد على قدرتها على تحفيز الطلب الفعلي، وليس مجرد زيادة الإنتاج أو تسهيل التمويل.

فإذا استمرت الشركات في توسيع طاقاتها الإنتاجية بوتيرة أسرع من نمو الاستهلاك، فقد تتفاقم الاختلالات التي حذرت منها «موديز»، ما يضعف ربحية الشركات ويزيد الضغوط على قدرتها على خدمة ديونها.

الصادرات القوية تواجه اختبار الاستدامة

وحددت «موديز» تباطؤ الصادرات الصينية، التي وصفتها بأنها تتمتع بأداء «قوي بصورة استثنائية»، بوصفه أحد المخاطر الرئيسية على الاقتصاد. وتبرز أهمية هذا التحذير في ظل الدور الذي تؤديه الأسواق الخارجية في استيعاب جزء من الإنتاج الصيني؛ خصوصاً عندما يكون الطلب المحلي أقل قدرة على دعم التوسع الاقتصادي.

فاستمرار قوة الصادرات يساعد الشركات الصناعية على المحافظة على مستويات الإنتاج والتوظيف والإيرادات، كما يوفر متنفساً للقطاعات التي تواجه منافسة شديدة داخل السوق المحلية.

لكن الاعتماد المتزايد على الطلب الخارجي يجعل الاقتصاد أكثر تعرضاً لتقلبات التجارة العالمية، بما في ذلك تباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين والتغيرات في السياسات الجمركية والقيود على المنتجات والتكنولوجيا. وإذا تراجع الطلب الخارجي قبل تعافي الاستهلاك المحلي، فقد تواجه الشركات ضغوطاً مزدوجة تتمثل في ضعف المبيعات وارتفاع المنافسة، وهو ما قد ينعكس على الاستثمار والأرباح.

المديونية واختلالات العرض والطلب

كما شددت الوكالة على أن استدامة النمو في المدى المتوسط تتوقف على معالجة اختلالات العرض والطلب، بالتوازي مع التعامل مع مستويات المديونية المتزايدة. وتشير هذه العلاقة إلى أن التحدي لا يقتصر على حجم الدَّين؛ بل يشمل أيضاً قدرة الأنشطة الاقتصادية الممولة بالاقتراض على تحقيق عوائد كافية لتغطية التزاماتها.

ففي بيئة تتسم بضعف الطلب، قد يؤدي التوسع في الاقتراض لزيادة الإنتاج إلى تراكم طاقات غير مستغلة، بدلاً من تحقيق نمو مستدام في الإيرادات.

وفي المقابل، يمكن لتحسن الاستهلاك والاستثمار المنتج أن يدعم التدفقات النقدية للشركات، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. ومن ثم، فإن تحقيق توازن أفضل بين الإنتاج والإنفاق المحلي يمثل عنصراً أساسياً في الحد من المخاطر الائتمانية على المدى الطويل.

استقرار حتى 2027... ولكن بشروط

وتوقع تقرير «موديز» أن استمرار استقرار الأوضاع الائتمانية حتى عام 2027 يوفر إشارة إيجابية نسبياً للأسواق، لكنه لا يمثل ضمانة لتسارع النمو أو زوال التحديات الهيكلية. وبالنسبة للمستثمرين والمؤسسات المالية، يبرز التقييم أهمية متابعة قدرة الشركات على توليد الطلب والأرباح، وليس الاكتفاء بمؤشرات التوسع الإنتاجي أو الاستفادة من الدعم الحكومي.

كما ستكون تطورات الصادرات ومستويات الاقتراض ووتيرة تعافي الاستهلاك المحلي عوامل حاسمة في تقييم المخاطر خلال المرحلة المقبلة.

وفي المحصلة، ترى «موديز» أن الصين تمتلك عناصر قوة تساعدها على احتواء الضغوط الاقتصادية، وفي مقدمتها التكنولوجيا والسياسات الموجهة؛ لكن تحويل هذا الاستقرار إلى نمو مستدام يتطلب إعادة التوازن بين العرض والطلب، وتقليص الاعتماد على الصادرات، ومعالجة تراكم الديون قبل أن يتحول إلى عبء أكبر على الاقتصاد.