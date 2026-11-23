تراجعت الأسهم الصينية إلى أدنى مستوياتها في 16 شهراً، الاثنين، مع اتساع موجة بيع أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عالمياً، وتصاعد المخاوف من القيود الأميركية الجديدة على تصدير الرقائق المتقدمة، في وقت فشلت فيه إجراءات حكومية لتيسير تمويل شراء الأسهم في استعادة ثقة المستثمرين.

وامتدت الضغوط إلى سوق هونغ كونغ، بينما حافظ اليوان الصيني على استقرار نسبي بعد تقلبات حادة الأسبوع الماضي، وسط تحذيرات من استمرار اضطراب الأسواق العالمية وازدياد جاذبية الدولار الأميركي.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار الضغوط على سوق سندات الشركات الصينية، ما يعكس اتساع حالة الحذر تجاه الأصول المحلية، في ظل تباطؤ الاقتصاد وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة واحد في المائة خلال التعاملات الصباحية، مخترقاً مستوى 3500 نقطة، ليسجل أدنى مستوياته منذ أوائل يوليو (تموز) 2025.

وتراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.6 في المائة، بينما هبط مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بما يصل إلى 1.8 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى في 19 شهراً.

وجاءت الخسائر رغم إعلان إجراءات خلال عطلة نهاية الأسبوع لتخفيف متطلبات التمويل بالهامش، وهي الآلية التي تتيح للمستثمرين الاقتراض لشراء الأسهم.

وقال وانغ يابي، مدير الصناديق لدى «زيجيه برايفت فاند»، إن هذه الإجراءات «غير كافية» لمواجهة موجة البيع العالمية، محذراً من أن استمرار هبوط الأسهم يؤدي إلى تآكل ثروات الأُسَر ويضعف الاستهلاك.

ويبرز هذا التحذير العلاقة بين أداء الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي؛ إذ يمكن أن يؤدي تراجع قيمة الاستثمارات إلى زيادة حذر المستهلكين، في وقت تحتاج فيه الصين إلى تعزيز الطلب المحلي.

الرقائق الأميركية تضرب قطاع الذكاء الاصطناعي

قاد قطاع أشباه الموصلات موجة الخسائر، مع هبوط مؤشر الصناعة في الصين بنسبة 5 في المائة، متأثراً بتراجع أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي في «وول ستريت» الجمعة.

وزادت الضغوط بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن واشنطن ستفرض عقوبات على الشركات الأميركية التي تبني مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، في خطوة جديدة تستهدف تقييد وصول الصين إلى قدرات الحوسبة المتقدمة.

وقال يوان يووي، مدير صناديق التحوط لدى «ترينيتي سينرجي إنفستمنتس»، إن التهديد الأميركي أضعف ثقة المستثمرين في التوسع العالمي لمراكز الحوسبة، بالتزامن مع تدقيق متزايد في جدوى الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وكانت واشنطن قد اتخذت إجراءات لسد ثغرات تتيح وصول الصين إلى الرقائق الأميركية المتقدمة، بما في ذلك فرض قيود على تصدير بعض رقائق الذكاء الاصطناعي إلى دول في جنوب شرقي آسيا.

وفي هونغ كونغ، هبط مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» إلى أدنى مستوى في 26 شهراً، متجهاً لتسجيل تاسع جلسة متتالية من الخسائر.

ويضم المؤشر شركات كبرى مثل «علي بابا» و«تينسنت»، إلى جانب مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي «زد إيه آي» و«ميني ماكس»، التي تعتمد قدرتها التنافسية على الوصول إلى بنية حوسبة متطورة.

الفائدة الأميركية تعزز جاذبية الدولار

لم تقتصر الضغوط على القيود التكنولوجية؛ إذ ساهمت التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأميركية في دفع المستثمرين نحو الأصول الدولارية.

وقال وو تشيدي، مدير معهد بحوث الأوراق المالية لدى «يواندا إنفورميشن»، إن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية أسهم في تراجع أسهم التكنولوجيا الصينية؛ مشيراً إلى أن جزءاً من الأموال يتجه مجدداً إلى الولايات المتحدة.

واقترب مؤشر الدولار، الاثنين، من أعلى مستوياته في 20 شهراً، مدعوماً بتوقعات التشديد النقدي والتوترات الجيوسياسية.

ويؤدي ارتفاع العوائد الأميركية عادة إلى زيادة تكلفة التمويل عالمياً، ويضغط على تقييمات شركات التكنولوجيا التي تعتمد على توقعات الأرباح المستقبلية.

اليوان يستقر بعد تقلبات حادة

استقر اليوان في التعاملات المحلية قرب 6.67 يوان للدولار، بعدما شهد تحركات واسعة خلال الأسبوع الماضي.

وكانت العملة الصينية قد تراجعت بنسبة 0.4 في المائة الخميس، قبل أن ترتفع بالنسبة نفسها الجمعة، في تحركات تزامنت مع اضطرابات الأسواق العالمية.

وبحلول التعاملات المبكرة بعد الظهر، جرى تداول اليوان قرب 6.6727 للدولار، بانخفاض طفيف عن إغلاق الجمعة، رغم احتفاظه بمكاسب تقارب 5 في المائة منذ بداية العام.

وحذَّرت «كوفكو فيوتشرز» من أن قوة الدولار، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، وتوقعات الفائدة الأميركية، وتراجع أسهم التكنولوجيا، قد تزيد تقلبات العملة الصينية.

كما أشارت «هوا تاي فيوتشرز» إلى أن التداولات الليلية لليوان أصبحت أكثر تأثراً بتحركات الدولار والسيولة العالمية، مقارنة بالعوامل الاقتصادية الأساسية.

سندات الشركات تحت الضغط

وامتدت حالة القلق إلى سوق سندات الشركات، التي لا تزال تعاني تداعيات اضطرابات بدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، بعد ظهور مؤشرات ضغوط مالية لدى مجموعة التطوير العقاري الحكومية «هوافا».

واستمرت عمليات البيع في صناديق المؤشرات المتداولة المستثمرة في السندات، وسط مخاوف بشأن أوضاع الائتمان والسيولة.

ورأت «غوتاي جونان فيوتشرز» أن ضعف الأسهم وانخفاض عوائد السندات الصينية قلصا جاذبية الأصول المقومة باليوان، وأسهما في خروج رؤوس أموال.

وفي تقرير بحثي، وصف اقتصاديا «ماكواري» لاري هو ويوشياو تشانغ، معنويات المستثمرين تجاه الصين، بأنها «سلبية بصورة صريحة»، مشيرَين إلى عودة التساؤلات بشأن جاذبية الاستثمار في السوق الصينية.

وتضع هذه التطورات السلطات الصينية أمام اختبار مزدوج: احتواء الضغوط المالية قصيرة الأجل، وتعزيز الثقة في آفاق النمو المحلي.

وبينما قد تساعد إجراءات دعم السوق على تخفيف التقلبات، فإن استعادة ثقة المستثمرين ستعتمد بدرجة أكبر على استقرار العلاقات التجارية والتكنولوجية مع واشنطن، وتحسِّن الطلب المحلي، وانحسار المخاوف بشأن السيولة والائتمان.