هجوم سمكة قرش يودي بحياة سبّاح على شاطئ أسترالي شهير

قالت الشرطة الأسترالية إن رجلاً قُتل، اليوم (الجمعة)، بعد أن هاجمته سمكة قرش خلال السباحة في شاطئ شهير بولاية أستراليا الغربية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

والواقعة هي الأحدث ضمن سلسلة هجمات لأسماك القرش شهدتها البلاد، وتأتي بعد أيام قليلة من تعرُّض راكب أمواج لعضة من سمكة قرش في الولاية نفسها.

وقالت شرطة أستراليا الغربية، إن خدمات الطوارئ استُدعيت للتعامل مع بلاغ عن واقعة مرتبطة بسمكة قرش في المياه قبالة شاطئ سورينتو، نحو الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش).

وذكرت الشرطة في بيان: «تم الإبلاغ عن تعرُّض رجل لعضة من سمكة قرش في أثناء السباحة قرب الساحل». وأضاف البيان أن السلطات أطلقت عملية بحث واسعة جواً وبحراً، غير أن السبّاح توفي متأثراً بالهجوم.

ويُعدُّ شاطئ سورينتو من الوجهات الشهيرة للسباحة، ويقع على بُعد نحو 20 كيلومتراً من المنطقة التجارية المركزية في مدينة بيرث.

وقال المجلس المحلي إنه أغلق جميع الشواطئ الواقعة ضمن نطاق سلطته بعد الهجوم.

وتلقّت منصة «شارك سمارت» المتخصصة في رصد أسماك القرش بلاغاً بمشاهدة قرش أبيض يبلغ طوله 5 أمتار قرب شعاب بوينابوت المجاورة بعد منتصف النهار بقليل اليوم (الجمعة). ولم يتم التأكد ما إذا كان هذا هو القرش نفسه الذي هاجم السبّاح اليوم.

وتعرَّض راكب أمواج لهجوم، يوم الاثنين، على شاطئ في مدينة جيرالدتون، الواقعة على بُعد نحو 400 كيلومتر شمال بيرث. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه فقد إحدى قدميه وأُصيب بجروح خطيرة في ساقه.

يأتي ذلك بعد مقتل رجل يبلغ 35 عاماً في أثناء صيد السمك بالرمح قبالة الساحل الجنوبي للولاية في يونيو (حزيران)، ومقتل رجل آخر يبلغ 38 عاماً إثر هجوم قرش عند جزيرة قريبة من بيرث في مايو (أيار).