6 وفيات و130 مفقوداً بعد غرق عبّارة في إندونيسيا

أعلنت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية أن فرق الإنقاذ تواصل، اليوم (الأحد)، البحث ​عن 130 شخصاً كانوا على متن عبّارة غرقت في بحر جاوة، وذلك بعد إجلاء 113 آخرين توفي 6 منهم.

وكانت الوكالة قد ذكرت أن الاتصال انقطع بسفينة الركاب في وقت مبكر من اليوم؛ بسبب سوء ‌الأحوال الجوية، ‌وكان على متنها ​243 ‌شخصاً، بينهم ⁠30 ​من أفراد ⁠الطاقم، وفق ما أفادت «رويترز».

وأوضحت الوكالة أن السفينة «فيرغو ترانسبورت 8» أبحرت، أمس (السبت)، من مدينة سورابايا في جاوة الشرقية متجهة إلى مدينة بانجارماسين في كاليمنتان الجنوبية.

عناصر من الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ «باسارناس» في مركز قيادة عمليات الإنقاذ المخصص للعبّارة المنكوبة «فيرغو ترانسبورت 8» وذلك في ميناء تريساكتي باندارماسيه بمدينة بانجارماسین في مقاطعة كاليمانتان الجنوبية (أ.ف.ب)

وذكرت الوكالة، في وقت لاحق من اليوم، أن فرق الإنقاذ ⁠عثرت على 107 أشخاص سالمين لكن ‌6 أشخاص ‌لقوا حتفهم، مشيرة إلى ​أنه لا يزال 130 ‌آخرون في عداد المفقودين. وأكدت ‌في وقت سابق غرق السفينة.

وقال آي بوتو سودايانا رئيس مكتب الوكالة في بانجارماسين، في بيان مصور، إنه تسنى إجراء عملية الإجلاء ‌بواسطة سفن مختلفة، وسيُنقل البعض إلى ميناء في جاوة الشرقية.

وأضاف ⁠أن ⁠فرق الإنقاذ أطلقت عملية بحث وأرسلت فريقاً وسفناً وطائرة مروحية إلى آخر موقع معروف للسفينة.

وتعتمد إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم 17 ألف جزيرة، اعتماداً كبيراً على العبّارات بوصفها وسيلة نقل رئيسية، إذ تعد الطرق البحرية متاحة بسهولة وأقل تكلفة مقارنة بالسفر الجوي.

ومع ذلك، لا تطبق دائماً معايير السلامة ​بصرامة؛ مما ​يؤدي إلى معدل حوادث مرتفع نسبياً.