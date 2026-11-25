قد تتطور مقاومة الإنسولين لسنوات دون أعراض واضحة، بينما يعوّض البنكرياس ضعف استجابة الخلايا بإنتاج مزيد من هذا الهرمون. ومع تراجع قدرته على التعويض، قد يرتفع سكر الدم، ما يمهّد للإصابة بالسكري من النوع الثاني، وفق الجمعية الأميركية للسكري.

ورغم أن علامات عدة قد تستدعي الانتباه، فإنها لا تكفي وحدها للتشخيص، وبعضها قد يرتبط بأسباب أخرى.

زيادة دهون البطن

يرتبط تراكم الدهون حول البطن وازدياد محيط الخصر بارتفاع احتمال مقاومة الإنسولين. وتعدّ «مايو كلينيك» كِبَر محيط الخصر من المؤشرات التي يبحث عنها الطبيب، خصوصاً عند وجود عوامل أخرى، مثل التاريخ العائلي للسكري وقلة الحركة.

اسمرار الجلد حول الرقبة

قد تظهر بقع داكنة وسميكة ذات ملمس مخملي حول الرقبة أو تحت الإبطين، تُعرف باسم «الشواك الأسود». وقد ترافق مقاومة الإنسولين، ما يجعل تقييمها طبياً مهماً، بدلاً من عدّها مشكلة تجميلية فقط.

التعب المتكرر

قد يستدعي التعب المستمر وغير المبرر فحص سكر الدم، خصوصاً إذا ترافق مع العطش وكثرة التبول. لكنه ليس علامة محددة لمقاومة الإنسولين المبكرة؛ إذ يرد ضمن أعراض السكري، وله أسباب صحية متعددة.

الجوع رغم تناول الطعام

قد يكون الجوع الشديد، حتى بعد الأكل، من أعراض ارتفاع السكر والسكري. لكنه لا يثبت وجود مقاومة الإنسولين، ولا يمكن عدّه مؤشراً مبكراً مؤكداً عليها دون تقييم طبي وفحوص مناسبة.

ارتفاع ضغط الدم

قد يجتمع ارتفاع الضغط مع زيادة محيط الخصر واضطراب دهون الدم ضمن «متلازمة الأيض»، المرتبطة بزيادة خطر السكري وأمراض القلب. وغالباً يُكتشف ارتفاع الضغط خلال القياس الروتيني، دون أعراض واضحة.

الفحص المبكر يقلل المخاطر

يساعد اكتشاف اضطراب السكر مبكراً على اتخاذ خطوات تقلل خطر السكري من النوع الثاني. وقد يطلب الطبيب تحليل السكر الصائم أو التراكمي للكشف عن مرحلة ما قبل السكري أو السكري، وهما لا يقيسان مقاومة الإنسولين مباشرة.

وتشمل الوقاية النشاط البدني المنتظم والغذاء المتوازن وخفض الوزن الزائد. وقد يساعد فقدان 5 إلى 7 في المائة من الوزن لدى المعرّضين للخطر ممن لديهم وزن زائد على منع السكري أو تأخير ظهوره.