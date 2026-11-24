اقترح باحثون نموذجاً تفسيرياً جديداً لـ«متلازمة الأكل الليلي» (NES)، يهدف إلى التمييز بين تشخيص الحالة وتحديد الخصائص المرتبطة بها، مثل اضطرابات النوم والسلوك الغذائي، وذلك وفقاً لدراسة جديدة.

ونُشرت الدراسة في دورية «Nutrients»، وأعدها باحثون من جامعة كارول دافيلا للطب والصيدلة والمستشفى الجامعي المركزي للطوارئ العسكرية في بوخارست برومانيا، بالتعاون مع مستشفى مالو العام في مدينة كورك بآيرلندا.

و«متلازمة الأكل الليلي» هي ظاهرة سريرية وُصفت للمرة الأولى عام 1955، وتتمثل في الإفراط في تناول الطعام بعد وجبة العشاء، أو الاستيقاظ من النوم ليلاً لتناول الطعام مع إدراك الشخص لما يفعله وتذكّره لاحقاً.

وترتبط هذه المتلازمة بالضيق النفسي وتراجع جودة الحياة، فضلاً عن احتمال زيادة مخاطر المضاعفات الصحية والتأثير في الأداء اليومي، وفق ما أفاد موقع «ميديكال نيوز».

كيف تُشخّص «متلازمة الأكل الليلي»؟

استند الباحثون إلى مراجعة نقدية للدراسات المتاحة حول المتلازمة، شملت 64 مصدراً نُشرت بين عامي 1955 و2026، تناولت جوانب التشخيص والنوم والسلوك الغذائي والعلاج.

وأشارت إحدى المراجعات إلى أن عدم اتساق طرق تقييم المتلازمة يصعّب تحديد تصنيفها التشخيصي. في المقابل، أظهر تحليل حديث أن شدتها السريرية تضاهي شدة اضطرابات الأكل المعروفة، بما يدعم أهميتها الطبية.

وكانت دراسة نُشرت عام 2010 قد اقترحت معايير بحثية لتشخيص المتلازمة، تتضمّن استهلاك ما لا يقل عن 25 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية بعد وجبة العشاء، و/أو حدوث نوبتين أو أكثر من تناول الطعام ليلاً أسبوعياً.

وتشترط هذه المعايير أن يكون الشخص مدركاً لسلوكه وقادراً على تذكّره، وأن يسبب له ضيقاً نفسياً أو خللاً في حياته اليومية، وأن يستمر ثلاثة أشهر على الأقل، إلى جانب ظهور ثلاثة أعراض أو أكثر من الآتي:

فقدان الشهية في الصباح.

المزاج المكتئب.

صعوبة بدء النوم أو الاستمرار فيه.

الاعتقاد بأن تناول الطعام ضروري للتمكن من النوم.

رغبة قوية في تناول الطعام مساءً أو خلال الليل.

كما ينبغي ألا يكون السلوك ناتجاً عن تعاطي مواد معينة، أو تأثير الأدوية، أو اضطراب نفسي أو طبي آخر.

الأسباب والآليات المحتملة

• قلة الأكل نهاراً أو عشاء غير متوازن: تفويت الوجبات أو تناول كربوهيدرات بسيطة بكثرة قبل النوم قد يرفع الإنسولين ثم يخفض الجلوكوز لاحقاً، مما يثير إشارات الجوع.

• اضطراب النوم والهرمونات: قلة النوم ترفع هرمون الجريلين (Ghrelin - هرمون محفز للجوع)، وتخفض هرمون اللبتين (Leptin - هرمون مثبط للشهية)، كما قد يختل إيقاع الساعة البيولوجية.

• العوامل النفسية والعادات المكتسبة: التوتر والقلق أو ترسيخ عادة الأكل للعودة إلى النوم قد يدفعان للاستيقاظ المتكرر لتناول الطعام.

• مشكلات صحية أو أدوية: مثل اضطرابات سكر الدم، وفرط نشاط الغدة الدرقية، والحمل، أو أدوية تزيد الشهية أو تؤثر في النوم.

نموذج يميز بين اضطرابات الأكل والنوم

ووفقاً للدراسة، يقترح الباحثون بدء تحديد ما إذا كان الشخص مصاباً بالمتلازمة وفق معايير واضحة، مع استبعاد الحالات الأخرى التي قد تفسّر سلوكه، مثل اضطرابات القلق والاكتئاب، واضطراب الأكل المرتبط بالنوم، واضطرابات الأكل المعروفة، وبعض الحالات العصبية والطبية.

ويشمل التقييم مدى إدراك الشخص لسلوكه، ومدى تأثيره في حياته، والظروف المحيطة به. أما الحالات التي لا يكون فيها التشخيص واضحاً، فينبغي إعادة تقييمها قبل تحديد خصائصها. وبعد التأكد من وجود المتلازمة، يمكن تحديد ما إذا كانت تتمثل في الإفراط في تناول الطعام مساءً، أو الاستيقاظ من النوم لتناوله، أو الجمع بين النمطين.

ثم يقترح الباحثون تقييم بُعدين منفصلين: الأول يتعلق بالسلوك الغذائي، والآخر بخصائص النوم والإيقاع اليومي. ويرصد البُعد الغذائي أعراضاً مثل نوبات الأكل بنهم، وتقييد الطعام، وفقدان السيطرة على تناوله، والمعتقدات المرتبطة بالأكل. أما بُعد النوم والإيقاع اليومي، فيشمل الأرق، وعدم انتظام مواعيد النوم واستمراريته، والتوقيت الفاصل بين الوجبات والنوم، والميل إلى النشاط في أوقات معينة من اليوم.

ويشدد الفريق على أن تناول الطعام في وقت متأخر أو الميل إلى النشاط مساءً لا يكفي وحده لإثبات وجود اختلال بيولوجي في الإيقاع اليومي، إذ يتطلب ذلك قياسات مناسبة.

متلازمة تتداخل فيها اضطرابات النوم والأكل

خلص الباحثون إلى أن «متلازمة الأكل الليلي» تظل ظاهرة ذات أهمية سريرية، رغم عدم تصنيفها اضطراباً مستقلاً في أنظمة التشخيص الرئيسية.

ولا تدعم الأدلة الحالية وصفها اضطراباً مرتبطاً بالإيقاع اليومي حصراً، أو اضطراباً في الأكل فقط. وتشير نتائج الدراسات المختبرية إلى أنها قد تنطوي على تأخر توقيت تناول الطعام، مع بقاء مواعيد النوم إلى حد كبير دون تغيير.

كما تتشارك المتلازمة بعض السمات النفسية المرتبطة باضطرابات الأكل، في حين تظهر سلوكيات تناول الطعام ليلاً لدى أشخاص يعانون حالات تشخيصية مختلفة.

خطوات لعلاج الأكل الليلي:

• تنظيم التغذية اليومية: تناول وجبات متوازنة ومشبعة خلال النهار، مع عشاء يحتوي على بروتين وألياف وتجنب السكريات والوجبات الدسمة قبل النوم مباشرة.

• تحسين جودة النوم: تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ، وتقليل الكافيين والشاشات مساءً، وتهيئة غرفة مظلمة وهادئة لتقليل الاستيقاظ الليلي.

• العلاج السلوكي والمعرفي: يساعد في كسر ارتباط الاستيقاظ الليلي بالأكل وتعديل الأفكار والعادات المرتبطة بالجوع الليلي.

• التقييم الطبي والدوائي: مراجعة الطبيب لتقييم سكر الدم والغدة الدرقية ومراجعة الأدوية الحالية.