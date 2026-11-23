أفادت دراسة دولية بأن الإكثار من تناول الوجبات الخفيفة المالحة خلال سنوات المراهقة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية في مرحلة الشباب، وفي مقدمتها التهاب القولون التقرحي.

وأوضح الباحثون، بقيادة جامعة غوتنبرغ السويدية، أن تناول كميات أكبر من الفاكهة والأسماك خلال الطفولة ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بداء كرون. ونُشرت النتائج، الاثنين، في دورية (Gut).

وأمراض الأمعاء الالتهابية هي مجموعة من الاضطرابات المزمنة التي تسبب التهاباً مستمراً أو متكرراً في الجهاز الهضمي، ويشمل أبرز أنواعها داء كرون والتهاب القولون التقرحي. وقد تؤدي إلى أعراض، مثل آلام البطن والإسهال المستمر والإرهاق وفقدان الوزن، وترتبط باستجابة مناعية غير طبيعية تهاجم فيها الخلايا المناعية أنسجة الجهاز الهضمي.

وشملت الدراسة 111 ألفاً و999 مشاركاً من النرويج والدنمارك والسويد، جرت متابعتهم منذ الحمل أو الولادة. واعتمد الباحثون على بيانات 3 دراسات سكانية طويلة الأمد، وجمعوا المعلومات الغذائية من استبانات أُجريت في مرحلتين عمريتين بين 7 و15 عاماً، فيما تابعوا الحالات الصحية للمشاركين حتى عام 2024. وخلال فترة متابعة تراوحت في المتوسط بين 12 و17 عاماً، سُجلت 653 حالة إصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية.

ووجد الباحثون أن ارتفاع استهلاك الوجبات الخفيفة المالحة، مثل رقائق البطاطس والذرة والفشار، ارتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية بنسبة 32 في المائة، مقارنة بانخفاض استهلاكها، كما ارتبط بارتفاع خطر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي تحديداً بنسبة 51 في المائة.

وفي المقابل، ارتبط ارتفاع استهلاك الفاكهة خلال الطفولة بانخفاض خطر الإصابة بداء كرون بنسبة 34 في المائة، لكنه ارتبط بزيادة خطر التهاب القولون التقرحي بنسبة 54 في المائة. وخلال المراهقة، ارتبط تناول كميات كبيرة من الفاكهة بانخفاض خطر الإصابة بداء كرون بنسبة 64 في المائة، دون رصد ارتباط مماثل بالتهاب القولون التقرحي.

كما ارتبط ارتفاع استهلاك الأسماك خلال الطفولة بانخفاض خطر الإصابة بداء كرون بنسبة 35 في المائة، بينما لم يرصد الباحثون ارتباطاً مماثلاً بتناولها خلال المراهقة. وظلت النتائج متقاربة بعد الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى قد تؤثر فيها، منها الخصائص الاجتماعية والديمغرافية، وإصابة الوالدين بأمراض الأمعاء الالتهابية، وتدخين الأم، والتعرض للمضادات الحيوية خلال السنة الأولى من العمر، ومدة الرضاعة الطبيعية.

ورجح الباحثون أن تسهم الألياف الغذائية الموجودة في الفاكهة في تفسير انخفاض خطر الإصابة بداء كرون، إذ تساعد على تعزيز تنوع الميكروبيوم المعوي، أي مجموعة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء، وتحفيز إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة التي قد تؤدي دوراً مضاداً للالتهابات.

وأشاروا إلى أن المصابين بداء كرون قد يكونون أكثر عُرضة لاختلال توازن الميكروبيوم المعوي مقارنة بالمصابين بالتهاب القولون التقرحي، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد أنواع الألياف الأكثر فائدة. أما الأسماك، فقد يُعزى ارتباط تناولها بانخفاض خطر الإصابة بداء كرون إلى احتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية طويلة السلسلة، التي تؤدي دوراً مهماً في تنظيم المسارات الالتهابية بالجسم.

ومع ذلك، شدد الباحثون على أن الدراسة رصدية، ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين العادات الغذائية والإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية، مشيرين إلى الحاجة إلى دراسات إضافية لتأكيد النتائج.