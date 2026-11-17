قد لا يقتصر دور فيتامين «سي» على دعم الصحة العامة، إذ تشير أبحاث جديدة أجرتها جامعة واترلو في كندا إلى أنه قد يسهم أيضاً في منع تكوّن مواد كيميائية يُحتمل أن تسبب السرطان أثناء عملية الهضم. واستخدم العلماء النمذجة الرياضية لدراسة تأثير فيتامين «سي» في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجهاز الهضمي، والتي ارتبطت باحتمال الإصابة بالسرطان، وفقاً لموقع «ساينس ديلي».

وشهدت العقود القليلة الماضية زيادة في التعرض لمركبات النترات والنتريت، ضِمن الأنظمة الغذائية في أميركا الشمالية. وتوجد هذه المركبات في اللحوم المصنَّعة، مثل اللحم المقدّد والسلامي، وكذلك في الفواكه والخضراوات المزروعة في تربة أو مياه ملوّثة. ورغم أن النترات والنتريت تؤديان وظائف مهمة في الدماغ والجهاز القلبي الوعائي، فإنهما قد تدخلان أيضاً في تفاعلات يُحتمل أن تكون ضارة بمجرد وصولهما إلى المعدة.

ويُعرَف أحد هذه التفاعلات باسم «النترزة» (nitrosation)، وهي عملية قد تؤدي إلى تكوُّن مواد يشتبه الباحثون بإسهامها في الإصابة بالسرطان. ولطالما شكَّل فهم أسباب تكوُّن هذه المواد الكيميائية، وسُبل منع تشكّلها، تحدياً مستمراً أمام الباحثين.

لماذا قد يغيّر فيتامين «سي» معادلة خطر الإصابة بالسرطان؟

يقول الدكتور غوردون ماكنيكول، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية والمؤلف الرئيسي للدراسة: «يدرس الباحثون العلاقة بين السرطان وهذه المركبات، منذ تسعينات القرن الماضي على الأقل، لكن النتائج ظلت متضاربة. وتشير دراستنا إلى أن وجود فيتامين (سي) في النظام الغذائي قد يساعد على تفسير هذا التضارب».

ولاستكشاف هذا الاحتمال، طوّر الباحثون نموذجاً رياضياً يحاكي كيفية انتقال النترات والنتريت داخل الجسم والتغيرات الكيميائية التي تطرأ عليهما. وشمل النموذج عدداً من الأنظمة المترابطة؛ من بينها الغدد اللعابية، والمعدة، والأمعاء الدقيقة، وبلازما الدم، وهي الجزء السائل منه.

وأظهرت عمليات المحاكاة أن تناول فيتامين «سي» بالتزامن مع النترات والنتريت، قد يحد من تكوُّن مركبات يُحتمل أن تكون ضارة. وقد يساعد ذلك على تفسير سبب عدم ارتباط جميع الأطعمة المحتوية على النترات، بالضرورة، بالمستوى نفسه من المخاطر.

فعلى سبيل المثال، تحتوي الخضراوات الورقية، مثل السبانخ، بصورة طبيعية على كل من النترات وفيتامين «سي». ووفقاً للنموذج، فإن وجود فيتامين «سي» قد يحد من التفاعلات الكيميائية المرتبطة بخطر الإصابة بالسرطان، وهو ما قد يفسر التأثيرات الوقائية التي أشارت إليها بعض الدراسات المتعلقة بالنظام الغذائي.

هل يساعد تناول فيتامين «سي» بعد الوجبات؟

وبحث العلماء أيضاً ما إذا كانت مكملات فيتامين «سي» قد توفر فوائد مماثلة عند تناولها بعد الوجبات.

وتشير النتائج إلى أن تناول فيتامين «سي» بعد كل وجبة قد يسهم في تقليل تكوّن نواتج عملية «النترزة» المرتبطة بخطر الإصابة بالسرطان، وإن كان ذلك بدرجة معتدلة. وقد تكتسب هذه الفائدة أهمية خاصة عند تناول الأطعمة التي تحتوي على النترات والنتريت، بما في ذلك اللحوم المصنّعة.

ومع ذلك فإن هذه النتائج تستند إلى نماذج رياضية، وليس إلى تجارب سريرية. ورغم أن النموذج يتنبأ بقدرة فيتامين «سي» على الحد من إنتاج مواد كيميائية يُحتمل أن تكون ضارة، فإن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان هذا التأثير يترَجم فعلياً إلى انخفاض ملموس في خطر الإصابة بالسرطان لدى البشر.