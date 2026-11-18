تباين أداء الأسهم العالمية، يوم الأربعاء، مع تعافي أسهم شركات الذكاء الاصطناعي من خسائر واسعة تكبدها قطاع التكنولوجيا في «وول ستريت»، بينما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة إلى 26097.45 نقطة، وصعد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.1 في المائة إلى 8218.26 نقطة، بينما تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.4 في المائة إلى 10650.87 نقطة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الصادرة يوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.6 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أعلى مستوى له في عام. وعزت البيانات جانباً كبيراً من الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الوقود، مما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة.

أداء متباين في آسيا

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي في سيول بنسبة 1.9 في المائة إلى 5062.92 نقطة، مدعوماً بصعود سهم شركة «إس كيه هاينكس» لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 4.6 في المائة، وارتفاع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 2.1 في المائة.

وفي اليابان، صعد مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 0.3 في المائة إلى 59024.28 نقطة. وارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر في شركة «أوبن إيه آي»، بنسبة 3.1 في المائة، كما قفز سهم شركة «أدفانتست» المتخصصة في معدات اختبار أشباه الموصلات بنسبة 4.6 في المائة، عقب استئناف التداول بعد استراحة الغداء.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء تسجيل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 476.5 مليار ين (3 مليارات دولار) في أكتوبر، بزيادة نسبتها 58 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.9 في المائة إلى 23294.75 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة إلى 3587.83 نقطة. كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.7 في المائة إلى 8821.80 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.1 في المائة، وتراجع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.8 في المائة.

قمة «أبيك» والعلاقات التجارية

ويتجه اهتمام المستثمرين إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، التي تنطلق يوم الأربعاء في مدينة شنتشن الصينية، بمشاركة قادة دول لمناقشة التجارة الإقليمية والتعاون الاقتصادي.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال لقاء مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الأعمال على هامش القمة، إن على منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعزيز الانفتاح التجاري وتحقيق نمو أكثر إنصافاً، للحفاظ على استقرارها وحيويتها.

ومن المتوقع أن تحتل العلاقات التجارية حيزاً رئيسياً من المناقشات، في ظل استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وشي للقاء للمرة الثالثة خلال العام الحالي.

ضغوط أسهم التكنولوجيا

وكانت الأسهم الأميركية قد سجَّلت خسائر واسعة في جلسة الثلاثاء؛ إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة، بعدما كان مهدداً في مرحلة من التداولات بتسجيل ثاني خسارة متتالية لا تقل عن 1.5 في المائة، للمرة الأولى منذ مارس (آذار). وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 848 نقطة، أو 1.6 في المائة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.7 في المائة.

وكان سهم «إنفيديا» في صدارة التحركات، مع استمرار التقلبات الحادة في أدائه. فبعد تذبذبه بين مكاسب محدودة وخسائر خلال التعاملات الصباحية، هبط السهم بنسبة وصلت إلى 3.7 في المائة، قبل أن يقلص خسائره إلى 0.4 في المائة عند الإغلاق.

وجاءت هذه التحركات قبيل إعلان الشركة نتائجها المالية الأخيرة، بعد انتهاء جلسة التداول، والتي تجاوزت مجدداً توقعات المحللين. وكان هذا أول تقرير لأرباح «إنفيديا» منذ تولي كوليت كريس منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة خلفاً لجنسن هوانغ.

وتواجه كريس والشركة ضغوطاً لإثبات قدرة «إنفيديا» على مواصلة نموها القوي، في أعقاب الاستقالة المفاجئة لأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، أعلنت الشركة تشكيل لجنة جديدة منبثقة عن مجلس إدارتها للإشراف على قضايا الأمن القومي والامتثال لقواعد التجارة العالمية.

وقال هوانغ، في منشور على منصة «إكس» يوم الثلاثاء، إنه سيعود إلى منصب الرئيس التنفيذي إذا «قرر مجلس الإدارة أن عودتي تصب في مصلحة مساهمينا وموظفينا والشركة وأميركا».

وتتعرض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لتقلبات منذ أشهر، وسط سلسلة من المخاوف المتعاقبة؛ بدأت بالقلق من المبالغة في تقييم أسهم القطاع بفعل موجة الإقبال عليها، ثم انتقلت إلى المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليص التمويل بالاقتراض اللازم لمواصلة التوسع.

وعلى نطاق أوسع، طغت الخسائر على تداولات «وول ستريت» يوم الثلاثاء، إذ تراجعت أسهم 17 شركة من كل 20 شركة مدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.15 في المائة صباح الثلاثاء، مقارنة بـ5.12 في المائة عند إغلاق يوم الاثنين، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى 5.10 في المائة.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع بنسبة 0.8 في المائة إلى 93.14 دولار للبرميل، وسط تقلبات ناجمة عن حالة عدم اليقين بشأن تطورات الحرب مع إيران.

وفي تعاملات الأربعاء، تراجع سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 1.6 في المائة إلى 91.67 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2.1 في المائة إلى 84.19 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار إلى 159.22 ين، مقارنة بـ159.40 ين، كما انخفض اليورو إلى 1.0968 دولار، مقابل 1.0994 دولار.