يلجأ كثير من الأشخاص إلى تناول مكملات زيت السمك لدعم صحة القلب، في حين يعتقد البعض أنها قد تساعد أيضاً على ضبط مستويات السكر في الدم. ومع ذلك، لا تزال الأدلة العلمية المتاحة محدودة ومتضاربة؛ لذا يُنصح باستشارة الطبيب لتحديد ما إذا كانت هذه المكملات مناسبة لحالتك الصحية، وفقاً لموقع «هيلث».

ماذا تقول الأبحاث؟

بوجه عام، يبدو أن مكملات «أوميغا-3» لها تأثير ضئيل أو معدوم في مستويات السكر في الدم؛ إذ لم تتوصل الأبحاث إلى نتائج حاسمة في هذا الشأن:

مراجعة عام 2024: حلّلت 35 بحثاً علمياً تناولت العلاقة بين أحماض «أوميغا-3» ومرض السكري بأنواعه المختلفة، بما في ذلك النوع الأول والنوع الثاني وسكري الحمل. وتناول المشاركون في هذه الأبحاث مكملات «أوميغا-3» بجرعات وأنواع مختلفة، وعلى مدى فترات زمنية متفاوتة. ووجد الباحثون أن بعض المشاركين شهدوا انخفاضاً في مستويات سكر الدم أثناء الصيام، في حين لم يُسجَّل أي تغير لدى آخرين.

مراجعة عام 2022: شملت تحليلاً لـ30 دراسة قيّمت تأثير مكملات «أوميغا-3» في مرض السكري لدى البشر، وخلص الباحثون إلى أن هذه المكملات أظهرت «تأثيراً ملحوظاً في خفض مستويات سكر الدم أثناء الصيام».

تحليل تجميعي عام 2020: شمل 12 تجربة سريرية عشوائية محكومة، وأظهر أن المصابين بالسكري الذين تناولوا مكملات زيت السمك لم يسجلوا اختلافاً جوهرياً في نتائج ضبط مستويات السكر في الدم، مقارنةً بأولئك الذين تناولوا دواءً وهمياً (بلاسيبو).

مراجعة منهجية عام 2019: شملت 83 تجربة سريرية عشوائية محكومة، وخلصت إلى أن زيادة تناول «أوميغا-3» كان لها تأثير ضئيل أو معدوم في مستويات السكر في الدم، وكذلك في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أو علاجه.

هل يوصي الخبراء بمكملات زيت السمك لضبط مستوى السكر في الدم؟

وفقاً للخبراء في هذا المجال، لا ينبغي أن تكون مكملات «أوميغا-3» الخيار الأول للتحكم في مستويات السكر في الدم.

وتقول فاندانا شيث، اختصاصية التغذية والخبيرة في مرض السكري: «بوجه عام، يبدو أن مكملات (أوميغا-3) لا تؤثر بصورة ملحوظة في مستويات السكر في الدم. فقد أظهرت مراجعات علمية واسعة النطاق أن معظم الدراسات تشير إلى عدم حدوث تغير يُذكر، أو حدوث تغير طفيف للغاية، في مستويات السكر التراكمي (HbA1c) أو سكر الدم أثناء الصيام».

من جانبها، تشير اختصاصية التغذية إيرين بالينسكي-ويد إلى أن أحماض «أوميغا-3» قد تسهم بصورة غير مباشرة في ضبط مستويات السكر في الدم، من خلال «الحد من الالتهابات المزمنة منخفضة الدرجة»، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن تأثير هذه المكملات في نتائج فحوص سكر الدم يظل «طفيفاً أو متفاوتاً».

ويضيف الدكتور أندريس سبلينسر، استشاري الغدد الصماء في هيوستن بالولايات المتحدة: «لا يُنصح باستخدام (أوميغا-3) للتحكم في مستويات السكر في الدم، لكن يمكن الاستعانة بها لدى بعض المرضى لخفض مستويات الدهون الثلاثية أو تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».

وتوضح بالينسكي-ويد أن مرض السكري قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ لذا فإن الحصول على كميات كافية من «أوميغا-3» قد يساعد على الحد من هذا الخطر الإجمالي.