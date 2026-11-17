قد لا يبدو الشخير مشكلة تستدعي القلق؛ إذ يصفه الطبيب توماس كيلكيني، مدير معهد طب النوم في مستشفى نورثويل ستاتن آيلاند الجامعي بنيويورك، بأنه «حالة اجتماعية غالباً ما تتسبب في إزعاج نوم الشريك»، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث».

ورغم أن الشخير قد لا يتجاوز كونه عادة مزعجة، فإنه قد يكون أيضاً مؤشراً على وجود مشكلة صحية، أو يسهم في ظهور مشكلات صحية مستقبلاً، تبعاً للسبب الكامن وراءه.

لماذا يحدث الشخير؟

يحدث الشخير عندما يتعرض مجرى الهواء للانسداد، مما يؤدي إلى اهتزاز أنسجة الأنف والفم والحلق مع مرور الهواء أثناء التنفس. ويُعد التكوين التشريحي للجسم أحد الأسباب الرئيسية لهذا الانسداد.

ويوضح الدكتور كيلكيني قائلاً: «يعاني كثير من الأشخاص بطبيعتهم ضيق مجاري الهواء، أو كِبر حجم اللسان، أو تضخم اللوزتين، أو طول الحنك الرخو المتدلي».

ويضيف: «عندما تسترخي عضلات الجزء الخلفي من الحلق مع بداية النوم، تصبح أكثر ارتخاءً وتتحرك داخل مجرى الهواء أثناء التنفس، تماماً كما ترفرف الراية في مهبّ الريح، وهذه الحركات هي التي تتسبب في حدوث الشخير».

وإلى جانب التكوين الجسدي، هناك عوامل أخرى قد تزيد احتمالات حدوث الشخير، من بينها:

- التقدم في العمر، إذ تتراجع قوة العضلات ومرونتها بمرور الوقت.

- تناول بعض الأدوية أو المشروبات الكحولية، مما يزيد من استرخاء عضلات الفم والحلق.

- وجود تاريخ عائلي للشخير.

- الإصابة بالحساسية أو بأمراض تعوق تدفق الهواء عبر الأنف والفم.

- زيادة وزن الجسم.

هل يُعد الشخير ضاراً بصحتك؟

لا يُعد الشخير في حد ذاته أمراً ضاراً، بالضرورة، لكنه قد يؤثر سلباً في جودة النوم.

يقول الدكتور بيتر جي. بولوس، المتخصص في طب النوم وأمراض الرئة: «عندما تضطرب أنماط النوم، أو يشعر الشخص بأن نومه لا يوفر له الراحة الكافية، أو يواجه صعوبات خلال النهار بسبب النعاس المفرط، فقد يصبح الشخير مدعاة للقلق».

وتُعد «متلازمة انقطاع النفَس الانسدادي النومي» (OSA) من أكثر المشكلات شيوعاً المرتبطة بالشخير والنعاس خلال النهار، وتحدث عندما ينسدّ مجرى الهواء أو يضيق أثناء النوم.

وينصح الدكتور بولوس قائلاً: «قبل السعي إلى علاج الشخير وحده، ينبغي التأكد من استبعاد الإصابة بانقطاع النفَس النومي».

وقد يؤثر الشخير سلباً في الصحة بطرق أخرى؛ إذ إن إهمال الشخير المصحوب بتقطع النوم قد يؤدي، بمرور الوقت، إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، وصعوبة التركيز، والشعور بالإرهاق، فضلاً عن زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكري من النوع الثاني، والسكتات الدماغية، وارتفاع ضغط الدم.

متى تجب استشارة الطبيب بشأن الشخير؟

يوضح كيلكيني أن مراجعة اختصاصي اضطرابات النوم تصبح ضرورية إذا كان الشخير يؤثر في جودة نومك، أو أصبح مرتفعاً إلى درجة تدفع شريكك أو مَن حولك إلى الشكوى منه.

ويضيف: «تزداد أهمية ذلك إذا لاحظ شريكك صدور أصوات تشبه الشخير المتقطع أو اللهاث، أو توقف التنفس أثناء النوم. كما أن ظهور أعراض أخرى، مثل التململ خلال الليل، أو الحاجة المتكررة إلى الذهاب للمرحاض، أو الشعور بالتعب أثناء النهار، يستدعي استشارة الطبيب».

وإذا اشتبه الطبيب في إصابتك بأحد اضطرابات النوم، مثل انقطاع النفَس الانسدادي النومي (OSA)، فمن المرجح أن يوصي بإجراء دراسة للنوم.

وتتوفر خيارات علاجية متعددة لانقطاع النفَس النومي، تشمل إدخال تغييرات على نمط الحياة، أو استخدام جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، أو ارتداء جهاز فموي أثناء النوم، أو اللجوء إلى التدخل الجراحي.

ويشدد كيلكيني على أهمية علاج انقطاع النفَس النومي، محذراً من أن تركه دون علاج قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات صحية أخرى، مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.