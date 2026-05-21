يعاني الملايين من الشخير، لكن قد يكون نظامك الغذائي هو الحل. تُشير الدراسات إلى أن تناول المزيد من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات يُمكن أن يُقلل من خطر الشخير، كما يُساعد في علاج انقطاع النفس الانسدادي النومي.

و يُقلل تناول الطعام الصحي، الغني بالعناصر الغذائية المناسبة، من خطر الشخير وانقطاع النفس الانسدادي النومي بنسبة 19 في المائة. يُمكن أن تُحسِّن إضافة الأطعمة المناسبة إلى نظامك الغذائي نومك، وتقلّل من احتمالية الإصابة بمشكلات النوم.

ويمكن للمشروبات السكرية أن تزيد من حدة الشخير بشكل ملحوظ، وتزيد من خطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي. يؤدي تناول المشروبات الغنية بالسكر بانتظام، وخاصةً قبل النوم، إلى التهاب المجاري التنفسية، وزيادة كثافة المخاط، وزيادة الوزن، مما يُضيّق مجرى الهواء ويُسبب اهتزازات مزعجة أثناء النوم، حسب ما ذكره موقع «livhospital».

كيف تؤثر خياراتنا الغذائية على صحة الجهاز التنفسي؟

تُعدّ خياراتنا الغذائية أساسية للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي؛ فبعض الأطعمة قد تُسبب التهاباً، مما يُضيّق مجرى الهواء ويؤدي إلى الشخير. بينما تُساعد أطعمة أخرى على إبقاء مجرى الهواء مفتوحاً.

يُمكن أن يُساهم تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة في تقليل الالتهاب؛ فهذه الأطعمة غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تُعزز صحتنا.

العلاقة بين التغذية وجودة النوم

التغذية السليمة أساسية لنوم هانئ؛ فالنظام الغذائي المتوازن يُحسّن جودة النوم، بينما يُؤدي النظام الغذائي غير الصحي إلى اضطرابه، مُسبباً الشخير.

يقل احتمال إصابة من يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً صحياً بنسبة 19 في المائة بانقطاع النفس الانسدادي النومي والشخير المتكرر. وهذا يُبيّن أهمية النظام الغذائي لصحة النوم.

ويُساعد النظام الغذائي الغني بالعناصر الغذائية على التحكم في الوزن، والحد من الالتهابات، وتحسين التنفس. وكلها عوامل مهمة للوقاية من الشخير. باختيار الأطعمة المناسبة، يُمكننا الحدّ بشكل كبير من الشخير وتحسين جودة حياتنا.

كيفية تأثير المشروبات السكرية على الشخير:

التهاب المجاري التنفسية:

يُحفز تناول كميات كبيرة من السكر إفراز السيتوكينات الالتهابية، مما يُسبب تورماً في الحلق والممرات الأنفية.

زيادة إفراز المخاط:

يمكن للسكريات المُصنّعة أن تُكثّف المخاط وتزيد من البلغم، مما يؤدي إلى احتقان الأنف الذي يُجبر مجرى الهواء على الانهيار والاهتزاز.

زيادة الوزن على المدى الطويل:

تُعد المشروبات السكرية من العوامل الرئيسية المُسببة للسمنة. يُشكل الوزن الزائد، خصوصاً تراكم الدهون حول الرقبة والحلق، ضغطاً على مجرى الهواء العلوي، وهو سبب رئيسي للشخير الشديد.

احتباس السوائل:

يؤدي النظام الغذائي الغني بالسكريات (والملح) إلى اضطراب توازن السوائل في الجسم، مما يسبب تورماً في الرأس والرقبة، الأمر الذي يزيد من صعوبة التنفس.

نظام غذائي متوازن لنوم أفضل

بتناول الأطعمة الصحية وتجنب الأطعمة المصنعة والمالحة، يمكنك اتباع نظام غذائي يساعدك على النوم بشكل أفضل والحد من الشخير. النظام الغذائي المتوازن لا يُحارب الشخير فحسب، بل يُعزز صحتك العامة وسعادتك. للحصول على أقصى استفادة من نظام غذائي للتخلص من الشخير، احرص على تنويع طعامك. حاول تضمين ما يلي: الخضراوات الورقية وغيرها من الخضراوات لخصائصها المضادة للالتهابات، الفواكه مثل التوت والحمضيات لمضادات الأكسدة، الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا للألياف والعناصر الغذائية، المكسرات والبذور للدهون الصحية والبروتين.

كما عليك التوقف عن تناول المشروبات الغازية والشاي المحلى وعصائر الفاكهة، خاصةً في الساعات التي تسبق النوم. بدلاً من ذلك، اشرب الماء، أو الماء المنقوع بالفاكهة، أو شاي الأعشاب، مثل البابونج أو النعناع، ​​فهي تساعد بشكل طبيعي على تهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان.