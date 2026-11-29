دمّر «تحالف دعم الشرعية في اليمن» 19 هدفاً ساهمت في عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، فضلاً عن 5 أهداف لقدرات تشغيلية مرتبطة بالمصادر الحيوية التابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في ميناء رأس عيسى.

وأوضح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، الأحد، أن هذه الخطوة تمثل رداً عسكرياً على محاولات استهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين والأعيان المدنية.

ونشر اللواء المالكي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للعملية التي نفذها التحالف واستهدف من خلالها قدرات تشغيلية لمصادر حيوية تدعم الميليشيا بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة اليمنية.

ولاحقاً، أعلن اللواء المالكي اعتراض الدفاعات الجوية وتدميرها 3 صواريخ طوافة (كروز)، وطائرة مسيّرة في المنطقة الغربية، أطلقتها الميليشيا الحوثية.

وكان المتحدث باسم التحالف أعلن في وقت سابق بدء تنفيذ رد عسكري يستهدف مصادر التهديد الحوثية، وذلك رداً على استهداف الميليشيا للمدنيين والأعيان المدنية.

وجاء الإعلان عقب تحذير عاجل أصدره التحالف، دعا فيه جميع المدنيين والعاملين إلى إخلاء ميناء رأس عيسى الواقع على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن فوراً، وذلك حرصاً على سلامتهم وتجنيبهم أي مخاطر محتملة.

وأوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف، في بيان، أن طلب الإخلاء يشمل النطاق الجغرافي المحدد وفق الخريطة التوضيحية المرفقة، مشددةً على ضرورة مغادرة الموقع والابتعاد عنه حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا الإجراء الاحترازي في إطار التزام التحالف بتطبيق أعلى معايير قواعد الاشتباك، وحماية المدنيين والأعيان المدنية قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية نوعية تستهدف تحييد القدرات العسكرية للميليشيات الحوثية ومنع استخدام الموانئ البحرية لأغراض عسكرية أو لتهريب الأسلحة والوقود غير المشروع.

وكان الدفاع الجوي السعودي قد اعترض ودمر في وقت سابق من 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض والشرقية، مشيراً إلى سقوط شظايا الاعتراض دون وقوع إصابات بين المدنيين.

ولاحقاً، أعلن التحالف تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة، استخدمتها الميليشيات الحوثية في اعتدائها على جازان، الأحد.