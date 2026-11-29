يتجدد الحديث المصري الرسمي، بين الفينة والأخرى، عن «مؤشرات إيجابية» على تعافي قناة السويس، أحد أبرز منافذ العبور الملاحية في العالم، خصوصاً منذ أزمتي «حرب غزة» في 2023 وتداعيات «حرب إيران»، اللتين نتجت عنهما خسائر بنحو 20 مليار دولار.

ويتحدث خبراء مصريون عن استقرار نسبي في المنطقة أسفر عن عودة الخطوط الملاحية إلى القناة، إضافة إلى حوافز مصرية؛ وتوقع أحدهم أن تعود الأمور لطبيعتها في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، إذا لم يتم تصعيد في مضيق باب المندب أو المنطقة.

وكان معظم مُشغلي الخطوط الملاحية قد تجنبوا، خلال السنوات الماضية، استخدام الممر بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إبان حرب غزة، ما دفع السفن إلى اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا.

وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في تصريحات صحافية، إن قناة السويس تكبدت خسائر تجاوزت 20 مليار دولار من عائداتها، نتيجة تداعيات الأزمات الإقليمية.

وثمّن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، خلال لقائه، الأحد، مع بهاء بدر رئيس مجلس إدارة شركة «الخليج العربي للأعمال البحرية والتجارة» ووكيل الخط الملاحي «إيفرغرين»، قرار الخط الملاحي استئناف الإبحار عبر القناة، مؤكداً أن «عودة العديد من الخطوط الملاحية للعبور مجدداً تمثل مؤشراً إيجابياً قوياً على بدء تعافي معدلات الملاحة بالقناة».

وتحدث ربيع عن نجاح «مشروعات التطوير المستمرة، وعلى رأسها مشروع تطوير القطاع الجنوبي وتحديث الأسطول البحري، في رفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز معدلات الأمان الملاحي لاستقبال الزيادة المرتقبة في أعداد وحمولات السفن العابرة».

وفي 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميرسك»، فينسنت كليرك، خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة أن الشركة استأنفت عملياتها عبر قناة السويس والبحر الأحمر، وتواصل حالياً استكمال عودة كامل شبكتها وخدماتها عبر هذا المسار خلال الأشهر القليلة المقبلة.

استقرار وتسويق

ويرى الخبير في مجال النقل البحري واللوجستيات وإدارة مشروعات النقل، أحمد سلطان، أن استعادة النشاط الملاحي بالممر تمت عبر محورين رئيسيين؛ الأول الاستقرار الإقليمي، والثاني الجهود التسويقية.

وأشار إلى أن ملف الملاحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضع الإقليمي كله، وأن تحسن الأوضاع وتطورها ساعدا على هذه العودة، إلى جانب جهود هيئة قناة السويس والرئاسة المصرية في مجالات التسويق والتحفيز، والتواصل المباشر مع كبريات شركات الشحن العالمية، مثل شركة «ميرسك» لإقناعها باستئناف رحلاتها عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وأرجع رئيس «مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية» خالد الشافعي العودة المتنامية لحركة السفن إلى قناة السويس إلى مجموعة من العوامل، بينها «ارتفاع التكلفة المالية والزمنية للمسار البديل حول رأس الرجاء الصالح، إضافة إلى تقديم حزم تخفيضات مرنة وممتدة على رسوم العبور تصل إلى ما بين 25 و75 في المائة لناقلات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وسفن حاملات السيارات والحاويات حتى منتصف عام 2027».

إلى جانب هذا، يعكس هذا الصعود تحسناً تدريجياً ومشروطاً بتطورات الأوضاع الميدانية في البحر الأحمر وباب المندب أكثر من كونه تعافياً مستداماً ومكتمل الأركان، بحسب الشافعي الذي أشار إلى أن إجمالي أعداد السفن العابرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، «رغم قفزته السنوية بنسبة 63 في المائة، ليصل إلى 1338 سفينة، يظل أقل بنحو 34 في المائة عن مستويات ما قبل الاضطرابات».

سفينة شحن تمر عبر قناة السويس (رويترز)

وكان عملاقا الملاحة «ميرسك» و«هاباغ-لويد» قد أعلنا في أوائل يوليو (تموز) الماضي، ثم مجدداً في أغسطس (آب) الماضي، استئناف بعض الخدمات التي تربط آسيا بالبحر المتوسط وأوروبا عبر قناة السويس، وذلك في إطار شبكة «جيميني» التي أطلقتها الشركتان العام الماضي بهدف خفض تكاليف الشحن وتحسين انتظام جداول الرحلات.

وفي سبتمبر (أيلول)، قالت «ميرسك» إن الخدمات الأربع AE5 وAE11 وAE12 وME2 ستتحول إلى مسار العبور عبر قناة السويس تدريجياً.

«تحديات هيكلية»

ويتوقع سلطان في ضوء استقرار المنطقة نسبياً ونمو الحراك الرسمي أن «تعود معدلات الملاحة لطبيعتها، وتنمو بصورة أكبر في ظل أهمية القناة عالمياً». كما يرجح أن تكون عودة شركات الشحن العالمية المحرك الأساسي لاستعادة إيرادات قناة السويس، نظراً لأن الخطوط الكبرى تمثل الثقل الأكبر في الحمولات الصافية التي تُحتسب على أساسها الرسوم.

من جانبه، قال الشافعي: «بعد أن هوت الإيرادات من ذروتها التاريخية البالغة 10.25 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.99 مليار دولار في عام 2024، ثم استقرت عند نحو 4.2 مليار دولار في عام 2025، سجلت القناة قفزة ملحوظة خلال الربع الأخير من عام 2026؛ حيث ارتفعت في أكتوبر بنسبة 94 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 724 مليون دولار، وواصلت صعودها في نوفمبر بنسبة 101.2 في المائة لتبلغ 593 مليون دولار خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر، مقارنة بـ295 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام السابق، ما دفع الهيئة لرفع مستهدفاتها لعام 2026 بأكمله إلى 6.6 مليار دولار».

ورغم هذا الزخم، فإنه يشير إلى «تحديات هيكلية أمام استعادة مستويات ما قبل الأزمة»، أبرزها أن نحو 90 في المائة من حركة الملاحة بالقناة ترتبط مباشرة بالعبور من مضيق باب المندب، «ما يجعل التدفقات النقدية رهينة لأي تصعيد إقليمي».

وأضاف أن هذا يفسر استهداف الهيئة الوصول إلى 7.6 مليار دولار في عام 2027، أي ما يعادل نحو 74 في المائة فقط من ذروة عام 2023، مع توقع تأجيل العودة الكاملة إلى مستويات تتجاوز 10 مليارات دولار إلى عام 2029. ويذهب الشافعي إلى إمكانية حدوث عودة شبه كاملة لحركة التجارة وأساطيل الحاويات الكبرى عبر القناة بين الربعين الأول والثاني من عام 2027، شريطة عدم اندلاع موجات تصعيد أمني جديدة.