دار جدل واسع في مصر بشأن ملف التبرعات لضحايا «حادث الورّاق» على الطريق الدائري جنوب القاهرة، قبل أيام، الذي خلّف عشرات القتلى والجرحى، ما دفع الحكومة للتأكيد على وجود حملة «اتهامات وتشكيك» رصدتها منذ وقوع الحادثة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، في مؤتمر صحافي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، إنها رصدت حملة اتهامات وتشكيك بشأن التبرعات، مؤكدة أن حجم التبرعات وصل إلى 430 مليون جنيه (نحو 7.9 مليون دولار) في 3 أيام، تتضمن دعماً من البنك المركزي عبر شهادات استثمارات.

وشدّدت الوزيرة على أن الحكومة «لن تستقطع جنيهاً واحداً من التبرعات»، لافتة إلى أن ذوي المتوفين يحق لهم نحو 7 ملايين جنيه، والمصابين نصف ذلك التبرع.

مواطنون وسيارة شرطة في مكان حريق الوراق الذي التهم عشرات السيارات (رويترز)

وفي المؤتمر الصحافي ذاته، لفت وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان إلى رصد جدل بشأن «الشهادات البنكية»، مشيراً إلى أن تلك الشهادات هي الحصة التي تبرعت بها البنوك، وخرجت بأسماء أشخاص مستحقة، ويحق لها أن تسترجع قيمة الشهادة في اليوم التالي دون أي ضغوط أو استقطاع شيء منها.

وقال: «الفاجعة الكبيرة استُغلت لتحقيق أهداف سياسية، سواء من أطراف داخل مصر أو خارجها»؛ مضيفاً: «توظيف الحادث وليّ عنق الحقائق المتعلقة بأداء الحكومة يمثل استخداماً سياسياً».

من جانبه، حذّر الإعلامي المقرب من السلطات، أحمد موسى، الأحد، عبر حسابه بمنصة «إكس»، من «تحول بعض مقدمي البرامج في قنوات معادية وغير مصرية إلى محرضين على الفوضى ومحرضين على الدولة ومحرضين ومشككين في كل شيء؛ من عدد شهداء حادث الوراق، إلى التبرعات التي قدّمها البنك المركزي ورجال الأعمال المصريون، وإظهار أن هذه الأموال ستسرق». وشدد على أن «هذه الاتهامات خطر على مصر، وخطورتها تفوق أي أمر آخر».

فيما قال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه التلفزيوني، مساء السبت، إن الدولة عليها إيصال التبرعات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي ومتضرري حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، دون التصرف فيها.

وقال الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامجه، مساء السبت، إن هذه التبرعات تخصّ أيتاماً وأمهات ثكلى وأرامل، وتحتاج إلى إدارة سليمة تمنع إهدارها أو صرفها في غير موضعها.

حافلة ركاب محترقة إثر انقلاب شاحنة مواد بترولية أعلى الطريق الدائري في مصر (رويترز)

ويؤكد ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل الديمقراطي» وعضو مجلس الشيوخ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن حالة الجدل المثارة بشأن آليات توزيع تبرعات ضحايا حادث الطريق الدائري «تستوجب التعامل معها بقدر كبير من الشفافية والمسؤولية، حفاظاً على مشاعر أسر الضحايا والمصابين، وصوناً لثقة المصريين في العمل الخيري والتكافل المجتمعي».

وأوضح الشهابي أن التساؤلات المثارة حول كيفية إدارة هذه الأموال مشروعة، ولا ينبغي التقليل من أهميتها، لكن الحكم على موضوعية الانتقادات يتطلب الإفصاح عن إجمالي التبرعات، ومعايير توزيعها، والجهة المسؤولة عن إدارتها، وآليات الرقابة عليها، مؤكداً أن غياب المعلومات الواضحة يفتح الباب أمام الاجتهادات والشكوك، وإن كانت النوايا طيبة.

بدورها، ترى الخبيرة السياسية ولاء عزيز أن الجدل الدائر حول أموال التبرعات «يرتبط بحديث البعض عن أزمة ثقة متراكمة بين المواطن والحكومة في ظل ردود الفعل المتباينة، بخلاف الإعلام المناوئ والأكاذيب التي يرددها من الخارج»، واقترحت صرف التعويضات للضحايا والمستحقين بشكل نقدي مباشر، كما جرى في حوادث سابقة، بما يتيح لكل مستفيد حرية التصرف في المبلغ، وفق ظروفه واحتياجاته الخاصة دون فرض قيود أو آليات استثمارية بعينها.

ولفتت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن كبر حجم المبالغ المعلنة يعود إلى كبر عدد المتضررين، فضلاً عن مشاركة جهات وأطراف متعددة، من بينها الدولة والبنك المركزي والوزارات ورجال أعمال وفنانون ومتبرعون من الخارج.

وأشادت بمؤتمر وزارة التضامن، والإعلان بشفافية حصيلة التبرعات، معتبرة أن ذلك يعكس إدراكاً لحجم حساسية ملف الثقة وسعياً لتوضيح الأرقام المجمعة أمام الرأي العام.