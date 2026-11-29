قاد الإيطالي كيمي أنتونيلي، بطل العالم الجديد، والبريطاني جورج راسل فريقهما مرسيدس إلى الثنائية في جائزة قطر الكبرى، الجولة الثانية والعشرين قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا 1، التي أقيمت الأحد في لوسيل.

ورفع أنتونيلي الذي حسم اللقب العالمي في الجولة 19، وبات عن 20 عاماً أصغر بطل في تاريخ الفئة الأولى، عدد انتصاراته إلى 10 هذا الموسم، مستفيداً من مشكلة عانى منها زميله راسل، ما حرمه من فرصة الفوز.

وتقدم ثنائي مرسيدس على سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري، وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الذي حسم وصافة الترتيب العام، قبل الجولة الختامية المقررة في أبوظبي نهاية الأسبوع المقبل.

وبسبب وجود حطام عالق في أسفل السيارة، خسر راسل الكثير من الوقت في مرآب فريقه خلال استبداله الإطارات، ما أنهى فرصه لإحراز المركز الأول، ليقطع خط النهاية متخلفاً بفارق 31.4 ثانية خلف زميله الإيطالي الشاب، فيما جاء بطل 2025 سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس خامساً أمام ثنائي فيراري البريطاني لويس هاميلتون وشارل لوكلير من موناكو.

وتوجه راسل برسالة إلى فريقه بعد السباق، قائلاً: «ليس خطأكم، هذا مزعج جداً. في اللفة الأولى مررت من هناك وكان البوليسترين (يدخل في تصنيع هيكل السيارة) متناثراً في كل مكان. نقاط جيدة (المركز الثاني)، ومن الرائع العودة إلى منصة التتويج».

وبدوره قال أنتونيلي: «كانت السيارة مذهلة. وتيرة السباق كانت لا تُصدق، خصوصاً عندما كنت في هواء نظيف (من دون سيارة أمامه) خلال الفترة الأخيرة... كانت قيادتها (السيارة) ممتعة حقاً. هذه أفضل سيارة قدمناها هذا الموسم حتى الآن».

وأضاف: «أنا فخور جداً بالفريق على العمل الذي أنجزه، لا سيما في محاولة فهم هذه الحزمة الجديدة».

سباق مثير شهدته حلبة لوسيل الأحد (إ.ب.أ)

وتابع: «أشعر بالأسف من أجل جورج. لقد تعرض لأضرار لا بأس بها، لذا أعتقد أننا كنا سنشهد منافسة جميلة في السباق، لكن في نهاية المطاف أنا سعيد جداً بالفوز وبالوتيرة التي قدمناها اليوم».

وحافظ راسل على مركزه الأول عند الانطلاق، مبقياً أنتونيلي خلفه، لكن سرعان ما دخلا في معركة شرسة كادت أن تودي بهما في اللفة السادسة (من أصل 57) خارج السباق بسبب الدفاع الشرس للبريطاني عن مركزه الذي بقي فيه بعدما نجح في الابتعاد بعض الشيء عن زميله بطل العالم.

وكان نوريس الخاسر الأكبر بتراجعه من المركز الثالث إلى السادس، فيما تقدم فيرستابن من السادس إلى الرابع على حساب البريطاني بطل 2025 وزميله في ريد بول الفرنسي إسحاق حجار.

ومع الوصول إلى اللفة 11، نجح نوريس في تجاوز حجار إلى المركز الخامس، تزامناً مع تفعيل سيارة الأمان الافتراضية، ما سمح لثنائي مرسيدس في إجراء وقفة صيانة مجانية.

لكن لم تفعّل سيارة الأمان الافتراضية سوى ثوان معدودة، ما حرم ثنائي فيراري من إجراء وقفة صيانة مجانية، خلافاً لسائقين آخرين مثل فيرستابن وبياستري ونوريس.

وتصدر لوكلير السباق مؤقتاً أمام زميله هاميلتون، لكن سرعان ما وصل راسل إلى مواطنه بطل العالم سبع مرات وتجاوزه بسهولة في اللفة 13، قبل أن يضيق الخناق على لوكلير قبل أن يتخطاه بسهولة أيضاً في اللفة 14.

وكان تفعيل سيارة الأمان الافتراضية لصالح راسل أكثر من أي سائق آخر، إذ وجد نفسه متقدماً بفارق أكثر من 7 ثوان على زميله أنتونيلي.

وبعدما كان متصدراً لفترة، خرج لوكلير في المركز الثالث عشر نتيجة تأخير في تركيب الإطار الخلفي الأيمن خلال وقفة الصيانة التي أجراها في اللفة 16.

ورغم أوامر المدير النمساوي لمرسيدس، توتو وولف، بعدم التسابق مع زميله، واصل أنتونيلي ضغطه وبدا يقلص الفارق تدريجياً حتى نزل إلى قرابة ثانيتين مع الوصول إلى اللفة 28، ثم وصل إلى زميله البريطاني في اللفة 30، مستفيداً من وجود بعض الحطام العالقة في سيارة الأخير وفق ما عُلم خلال تواصله مع الفريق.

لكن راسل بقي متصدراً حتى توقفه الثاني لاستبدال الإطارات في اللفة 34، لكن تأخر في مرآب فريقه الذي عانى لإزالة الحطام العالق في سيارته، ليخرج رابعاً خلف أنتونيلي ونوريس وهاميلتون توالياً، ومن خلفه بياستري بفارق ضئيل.

ولحق به أنتونيلي لإجراء وقفة الصيانة الثانية في اللفة 36، تاركاً الصدارة لنوريس مؤقتاً قبل أن يجري الأخير بدوره وقفة الصيانة.

وتقدم راسل إلى المركز الثاني في اللفة 37 بتجاوز سهل على هاميلتون، ليصبح خلف زميله الإيطالي بفارق 10 ثوانٍ ونصف الثانية، ومن خلفهما بياستري وفيرستابن ونوريس وهاميلتون ولوكلير توالياً.

ووسط الفوارق الثابتة بين سائقي الطليعة ووصول الفارق بين أنتونيلي وراسل إلى أكثر من 19 ثانية مع الوصول إلى اللفة 50، غاب التشويق ولم يبرز سوى استفسار من أنتونيلي لفريقه بشأن إذا كان يريده السماح لراسل بتجاوزه من أجل صراع المركز الثالث في البطولة مع هاميلتون.

وعلق الإيطالي على ذلك، قائلاً: «من الواضح أننا على مستوى الفريق نحاول مساعدة جورج في صراع البطولة، ونعرف مدى أهمية ذلك للفريق أيضاً، لذلك كنت مستعداً لإعادة الصدارة إليه نظراً إلى الوضع. لكن الفريق قال لا بأس (أن يبقى متصدراً)، فواصلت سباقي».