إسقاط مسيرة في الرياض والميليشيات تستهدف عدن بصواريخ باليستية

امتدت الهجمات الحوثية إلى خارج جبهات القتال اليمنية، مع استهداف العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بصواريخ باليستية ومنطقة الرياض في السعودية بطائرة مسيّرة، بالتزامن مع اتساع العمليات العسكرية للقوات الحكومية ضمن عملية «فجر اليمن»، التي شهدت خلال الساعات الماضية مئات الضربات الجوية والمدفعية وهجمات الطيران المسيّر، ومواجهات برية وتغيرات ميدانية في عدد من المحافظات.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها الجماعة الحوثية باتجاه منطقة الرياض، في أحدث هجوم يستهدف الأراضي السعودية.

وذكر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد ماجد النزيلي، أن الجماعة الحوثية استهدفت، مساء الجمعة، العاصمة المؤقتة عدن بصواريخ باليستية، متهماً إياها بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل تنفيذ عملية «فجر اليمن»، والتعامل مع مصادر التهديد.

وقال النزيلي إن القوات المسلحة الحكومية نفذت (943) غارة وعملية على مواقع الجماعة الحوثية، شملت 18 غارة بالطيران الحربي، و21 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و27 بالراجمات، إضافة إلى 877 عملية بمدفعية الميدان، استهدفت مواقع الجماعة وتحصيناتها ومرابض نيرانها وتجمعات عناصرها وآلياتها في عدد من جبهات القتال.

يواصل أبطال قواتنا المسلحة تنفيذ مهامهم ضمن عملية «فجر اليمن»، والتعامل مع أعمال مليشيا الحوثي الإرهابية القتالية واستهداف تجمعاتها ومواقعها ووسائلها القتالية. وخلال الساعات الماضية، نفذت قواتنا المسلحة (943) غارة وعملية استهداف، شملت (18) غارة بالطيران الحربي، و(21) عملية... pic.twitter.com/qsbBXkUbGO — الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية (@spokespersonyem) November 13, 2026

وفي تعز، تواصلت المواجهات في عدة محاور، حيث تصدت القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، لهجمات حوثية ومحاولات تسلل، بالتزامن مع استهداف تجمعات وتعزيزات للجماعة.

وكانت القوات الحكومية قد أعلنت، في وقت سابق، التصدي لمحاولة تسلل حوثية في جبهة الأقروض، جنوبي شرق المحافظة، عقب مواجهات عنيفة استخدمت خلالها المدفعية لاستهداف تجمعات المهاجمين.

جبهات مشتعلة وتبدلات ميدانية

في مأرب، تركزت العمليات الجوية والمدفعية على الجبهتين الشمالية والجنوبية، حيث استهدف الطيران الحربي والمسيّر آليات وإمدادات وتجمعات حوثية، فيما قصفت مدفعية المنطقة العسكرية الثالثة مواقع وتحصينات للجماعة في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية.

جانب من المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية ومقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات تعز (غيتي)

وبث الجيش مشاهد لاستهداف الطيران الحربي قيادات ميدانية وآليات قتالية حوثية في جبهتي مأرب والجوف، كما نشر مقاطع توثق ضربات نفذتها الطائرات المسيّرة التابعة للمنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة ضد آليات وتجمعات وإمدادات للجماعة في شمالي مأرب.

وفي الجوف، أظهرت مشاهد بثتها القوات المسلحة كميناً نفذته قوات الفرقة الثالثة طوارئ ضد عناصر حوثية في الجبهة الشرقية للمحافظة، بالتزامن مع عمليات استهداف جوية طالت آليات وتجمعات للجماعة في جبهات المحافظة.

وامتدت العمليات إلى الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، حيث تواصل قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية التصدي لهجمات الحوثيين ومحاولات تسللهم، وسط مواجهات متواصلة وتغيرات في مواقع السيطرة ببعض القطاعات لصالح القوات الحكومية.

القوات الحكومية نفذت (943) غارة وعملية استهداف على مواقع الجماعة الحوثية في عدة جبهات (غيتي)

وبثت القوات المسلحة مشاهد لاستهداف الطيران المسيّر التابع لقوات «درع الوطن» عناصر حوثية في جبهة المحاولة بمحافظة لحج، كما نشرت ألوية العمالقة مقاطع توثق استهداف تجمعات وعناصر للجماعة بضربات مباشرة.

غارات وضربات متعددة

وأعلن الناطق العسكري أن العمليات الأخيرة أسفرت، وفق الحصيلة الحكومية، عن تحييد 221 من قيادات وعناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب 73 آلية ووسيلة عسكرية ومعدات ثقيلة تستخدم في أعمال الهندسة العسكرية، إلى جانب إلحاق أضرار بمواقع وتحصينات تابعة للجماعة.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية قد أعلن، في بيان صدر الخميس، تنفيذ 703 عمليات استهداف خلال الساعات التي تناولها البيان، شملت 13 غارة بالطيران الحربي، و67 عملية بالطيران المسيّر، و42 بالراجمات، و581 عملية بمدفعية الميدان.

طائرة مسيرة حوثية أسقطها الجيش اليمني في جبهة المحاولة في لحج (إعلام عسكري)

واستهدفت العمليات مواقع وتحصينات وتجمعات ومصادر نيران وآليات حوثية في جبهات الشمال والجوف ومأرب والبيضاء وتعز والجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية.

وذكر أن تلك العمليات أسفرت عن تحييد نحو 219 من قيادات وعناصر ومشرفي الجماعة بين قتيل وجريح وفارٍّ من المعركة، وتدمير وإعطاب 103 وسائل ومعدات عسكرية، شملت معدات هندسية وعربات نقل ومدرعات، فضلاً عن تدمير مواقع وتحصينات تابعة لها.