الحوثيون يستعدون لتخريج دفعة «زينبيات» ويرسلون مجموعة إلى التربة

تستعد الجماعة الحوثية لتخريج دفعة جديدة من المجندات التابعات لما يُعرف بكتائب «الزينبيات»، وهو الجناح الأمني والعسكري النسائي لها، في العاصمة صنعاء، ضمن مساعيها لتوسيع برامج التجنيد النسائي وتعزيز قبضتها الأمنية، بعد أيام من الدفع بالعشرات منهن إلى المناطق التي سيطرت عليها، أخيراً، في محافظة تعز (جنوب غرب).

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الدفعة الجديدة تحمل اسم كتيبة «الزهراء 3»، وتُشرف عليها القيادية إشراق الشامي، التي سبق أن أشرفت على الدفعة الأولى المعروفة باسم «الزهراء 1».

وأوضحت المصادر أن الجماعة أخضعت نحو 350 مجندة، خلال الشهرين الماضيين، لدورات تدريبية مُكثفة شملت استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واكتساب مهارات عسكرية وأمنية لتنفيذ مهام ميدانية متنوعة، لافتة إلى أن التدريبات أُقيمت في مواقع شملت ساحات جامعات ومدارس حكومية وملاعب رياضية وصالات مغلقة.

وأضافت المصادر أن الجماعة سلّمت المجندات، قبيل التخرج، أسلحة خفيفة وصواعق كهربائية، تمهيداً للدفع بهن في مهام أمنية تستهدف قمع الاحتجاجات النسائية وملاحقة المشاركات فيها، سواء في صنعاء أو غيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

مسلحات حوثيات يشاركن في فعالية تعبوية في محافظة عمران (إعلام حوثي)

وتُقدّر المصادر إجمالي عدد المجندات الحوثيات في صفوف كتائب «الزينبيات» بأكثر من 8 آلاف امرأة، تلقّت غالبيتهن تدريبات عسكرية وأمنية في محافظات صعدة وصنعاء وعمران وذمار، على أيدي خبراء وخبيرات من إيران ولبنان والعراق.

تحركات ميدانية في تعز

ويتزامن الإعداد لتخريج هذه الدفعة مع تحرك ميداني نفذته الجماعة، تمثّل في استقدام عشرات المجندات من صنعاء وذمار وإب إلى مدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز، بهدف تشديد القبضة الأمنية على النساء والفتيات.

وذكرت المصادر أن الجماعة نقلت على متن حافلات أكثر من 30 مجندة إلى التربة والمناطق المجاورة، وسط تكتم شديد بشأن دوافع استقدامهن وأماكن تمركزهن.

دفعة من «الزينبيات» عقب خوضهن تدريبات قتالية في صنعاء (فيسبوك)

وأشارت إلى أن قيادات حوثية أوكلت إليهن تنفيذ حملات لمداهمة عشرات المنازل والتجمعات النسائية وصالات الأعراس ومدارس الفتيات، فضلاً عن تفتيش الهواتف الشخصية ومصادرتها.

كما ستتولى هذه العناصر إجبار مئات النساء على حضور الفعاليات التعبوية ودفع التبرعات المالية، والضغط عليهن لدفع أبنائهن وذويهن إلى الالتحاق بالجبهات، إلى جانب استخدام القوة لتفريق أي احتجاجات أو تجمعات نسائية رافضة لممارسات الجماعة.

وأثار هذا التحرك موجة مخاوف في أوساط سكان المديرية والمناطق المجاورة، الذين رأوا فيه تصعيداً جديداً وتوسيعاً لاستخدام التشكيلات النسائية في أعمال الملاحقة والتنكيل وانتهاك الخصوصية والحريات الشخصية. ويأتي ذلك في ظل التصعيد الحوثي العسكري على جبهات تعز، بالتزامن مع محاولات الجماعة لتثبيت نفوذها الأمني في بعض المناطق، بما يعكس توجهاً لتوسيع دائرة السيطرة من المواجهات العسكرية إلى الملاحقة الأمنية والتضييق على الحريات.

تدريبات قتالية لمجموعة من النساء في باحة مدرسة في صنعاء (إكس)

ونشرت الجماعة الحوثية، خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو لإحدى عناصرها النسائية وهي تقف في المنفذ الغربي لمدينة تعز المحاصرة، وتتحدث عن مهمتها في تفتيش النساء، ومنع وصول المواد الأساسية إليها بحجة وجود أعداء مخالفين لمشروع الجماعة فيها.

سجل من الانتهاكات

تعمل الجماعة الحوثية على استقطاب مزيد من اليمنيات وإخضاعهن لدورات التعبئة والتدريب لتنفيذ مهام تخدم أجندتها العسكرية.

وذكّر ناشطون بأن كتائب «الزينبيات» ظهرت في صنعاء عقب سيطرة الجماعة عليها، قبل أن تتحول إلى ذراع أمنية تتولى المراقبة والتعبئة والقمع، في سياق مساعي الجماعة لاستنساخ نماذج الجماعات المرتبطة بالنظام الإيراني في المنطقة، وتوسيع دائرة التجنيد لتشمل مختلف شرائح المجتمع.

الحوثيون يرغمون النساء اليمنيات على حضور فعاليات ودفع تبرعات (إعلام حوثي)

ولا يُعد استهداف النساء اليمنيات تطوراً جديداً، إذ يأتي ضمن سجل طويل من الانتهاكات التي تُتهم الجماعة بها منذ انقلابها، وشملت الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والاعتداءات الجسدية والنفسية، إلى جانب الملاحقة والابتزاز والتجنيد القسري والحرمان من الحقوق والحريات.

وخلال السنوات الماضية، كثّفت الجماعة حملاتها الأمنية ونفّذت مجندات «الزينبيات» مداهمات لمنازل ومقار مدنية، واعتقلن عشرات النساء على خلفية مشاركتهن في احتجاجات أو نشاطهن الحقوقي والإعلامي.

ودعا الناشطون المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحقوق المرأة إلى التحرك العاجل لرصد الانتهاكات الحوثية وممارسة الضغوط لوقفها، ومحاسبة المسؤولين عنها.