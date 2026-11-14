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العالم العربي

الحوثيون يستعدون لتخريج دفعة «زينبيات» ويرسلون مجموعة إلى التربة

مخاوف من مواكبة توسّع الجماعة بالتصعيد ضد النساء

لقطة لمجندات حوثيات خلال إحدى المداهمات في صنعاء (إكس)
لقطة لمجندات حوثيات خلال إحدى المداهمات في صنعاء (إكس)
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الحوثيون يستعدون لتخريج دفعة «زينبيات» ويرسلون مجموعة إلى التربة

لقطة لمجندات حوثيات خلال إحدى المداهمات في صنعاء (إكس)
لقطة لمجندات حوثيات خلال إحدى المداهمات في صنعاء (إكس)

تستعد الجماعة الحوثية لتخريج دفعة جديدة من المجندات التابعات لما يُعرف بكتائب «الزينبيات»، وهو الجناح الأمني والعسكري النسائي لها، في العاصمة صنعاء، ضمن مساعيها لتوسيع برامج التجنيد النسائي وتعزيز قبضتها الأمنية، بعد أيام من الدفع بالعشرات منهن إلى المناطق التي سيطرت عليها، أخيراً، في محافظة تعز (جنوب غرب).

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الدفعة الجديدة تحمل اسم كتيبة «الزهراء 3»، وتُشرف عليها القيادية إشراق الشامي، التي سبق أن أشرفت على الدفعة الأولى المعروفة باسم «الزهراء 1».

وأوضحت المصادر أن الجماعة أخضعت نحو 350 مجندة، خلال الشهرين الماضيين، لدورات تدريبية مُكثفة شملت استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واكتساب مهارات عسكرية وأمنية لتنفيذ مهام ميدانية متنوعة، لافتة إلى أن التدريبات أُقيمت في مواقع شملت ساحات جامعات ومدارس حكومية وملاعب رياضية وصالات مغلقة.

وأضافت المصادر أن الجماعة سلّمت المجندات، قبيل التخرج، أسلحة خفيفة وصواعق كهربائية، تمهيداً للدفع بهن في مهام أمنية تستهدف قمع الاحتجاجات النسائية وملاحقة المشاركات فيها، سواء في صنعاء أو غيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

مسلحات حوثيات يشاركن في فعالية تعبوية في محافظة عمران (إعلام حوثي)

وتُقدّر المصادر إجمالي عدد المجندات الحوثيات في صفوف كتائب «الزينبيات» بأكثر من 8 آلاف امرأة، تلقّت غالبيتهن تدريبات عسكرية وأمنية في محافظات صعدة وصنعاء وعمران وذمار، على أيدي خبراء وخبيرات من إيران ولبنان والعراق.

تحركات ميدانية في تعز

ويتزامن الإعداد لتخريج هذه الدفعة مع تحرك ميداني نفذته الجماعة، تمثّل في استقدام عشرات المجندات من صنعاء وذمار وإب إلى مدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز، بهدف تشديد القبضة الأمنية على النساء والفتيات.

وذكرت المصادر أن الجماعة نقلت على متن حافلات أكثر من 30 مجندة إلى التربة والمناطق المجاورة، وسط تكتم شديد بشأن دوافع استقدامهن وأماكن تمركزهن.

دفعة من «الزينبيات» عقب خوضهن تدريبات قتالية في صنعاء (فيسبوك)

وأشارت إلى أن قيادات حوثية أوكلت إليهن تنفيذ حملات لمداهمة عشرات المنازل والتجمعات النسائية وصالات الأعراس ومدارس الفتيات، فضلاً عن تفتيش الهواتف الشخصية ومصادرتها.

كما ستتولى هذه العناصر إجبار مئات النساء على حضور الفعاليات التعبوية ودفع التبرعات المالية، والضغط عليهن لدفع أبنائهن وذويهن إلى الالتحاق بالجبهات، إلى جانب استخدام القوة لتفريق أي احتجاجات أو تجمعات نسائية رافضة لممارسات الجماعة.

وأثار هذا التحرك موجة مخاوف في أوساط سكان المديرية والمناطق المجاورة، الذين رأوا فيه تصعيداً جديداً وتوسيعاً لاستخدام التشكيلات النسائية في أعمال الملاحقة والتنكيل وانتهاك الخصوصية والحريات الشخصية. ويأتي ذلك في ظل التصعيد الحوثي العسكري على جبهات تعز، بالتزامن مع محاولات الجماعة لتثبيت نفوذها الأمني في بعض المناطق، بما يعكس توجهاً لتوسيع دائرة السيطرة من المواجهات العسكرية إلى الملاحقة الأمنية والتضييق على الحريات.

تدريبات قتالية لمجموعة من النساء في باحة مدرسة في صنعاء (إكس)

ونشرت الجماعة الحوثية، خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو لإحدى عناصرها النسائية وهي تقف في المنفذ الغربي لمدينة تعز المحاصرة، وتتحدث عن مهمتها في تفتيش النساء، ومنع وصول المواد الأساسية إليها بحجة وجود أعداء مخالفين لمشروع الجماعة فيها.

سجل من الانتهاكات

تعمل الجماعة الحوثية على استقطاب مزيد من اليمنيات وإخضاعهن لدورات التعبئة والتدريب لتنفيذ مهام تخدم أجندتها العسكرية.

وذكّر ناشطون بأن كتائب «الزينبيات» ظهرت في صنعاء عقب سيطرة الجماعة عليها، قبل أن تتحول إلى ذراع أمنية تتولى المراقبة والتعبئة والقمع، في سياق مساعي الجماعة لاستنساخ نماذج الجماعات المرتبطة بالنظام الإيراني في المنطقة، وتوسيع دائرة التجنيد لتشمل مختلف شرائح المجتمع.

الحوثيون يرغمون النساء اليمنيات على حضور فعاليات ودفع تبرعات (إعلام حوثي)

ولا يُعد استهداف النساء اليمنيات تطوراً جديداً، إذ يأتي ضمن سجل طويل من الانتهاكات التي تُتهم الجماعة بها منذ انقلابها، وشملت الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والاعتداءات الجسدية والنفسية، إلى جانب الملاحقة والابتزاز والتجنيد القسري والحرمان من الحقوق والحريات.

وخلال السنوات الماضية، كثّفت الجماعة حملاتها الأمنية ونفّذت مجندات «الزينبيات» مداهمات لمنازل ومقار مدنية، واعتقلن عشرات النساء على خلفية مشاركتهن في احتجاجات أو نشاطهن الحقوقي والإعلامي.

ودعا الناشطون المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحقوق المرأة إلى التحرك العاجل لرصد الانتهاكات الحوثية وممارسة الضغوط لوقفها، ومحاسبة المسؤولين عنها.

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«الزينبيات» يطرقن أبواب صنعاء لاستقطاب المجندين

دفعة سابقة من «الزينبيات» عقب إخضاعهن لتدريبات قتالية في صنعاء (فيسبوك)

صنعاء: الحوثيون يزرعون «زينبيات» للتجسس داخل المشافي

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العالم العربي

أكثر من 11 ألف مهاجر يصلون إلى اليمن رغم القتال

تراجع في أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2‎ % (إعلام حكومي)
تراجع في أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2‎ % (إعلام حكومي)
TT
TT

أكثر من 11 ألف مهاجر يصلون إلى اليمن رغم القتال

تراجع في أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2‎ % (إعلام حكومي)
تراجع في أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2‎ % (إعلام حكومي)

وصل أكثر من 11 ألف مهاجر من دول القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رغم تصاعد القتال بين القوات الحكومية والحوثيين على سواحل البلاد المواجهة لمسار رحلاتهم، وشكّل الإثيوبيون الغالبية العظمى من الوافدين، وفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وسجّلت المنظمة انخفاضاً طفيفاً في أعداد الوافدين مقارنة بالشهر السابق، في ظل التوترات الأمنية على امتداد الساحل الغربي واضطراب حركة القوارب في الممرات البحرية، لا سيما منطقة باب المندب.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها الشهري بشأن مراقبة تدفقات الهجرة، أنها رصدت وصول 11,677 مهاجراً أفريقياً خلال الشهر الماضي، بتراجع نسبته 1.2 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الذي سجل وصول 11,841 مهاجراً.

وأرجعت هذا الانخفاض بصورة رئيسية إلى تصاعد المواجهات التي عطّلت حركة القوارب، وحدّت من قدرة الفرق الميدانية على جمع المعلومات ورصد التدفقات بصورة آمنة.

اشتداد المعارك في الساحل الغربي لم يوقف تدفق المهاجرين (إعلام محلي)

وحسب بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة، تصدّرت جيبوتي نقاط المغادرة بنسبة 60.6 في المائة من إجمالي التدفقات المسجلة، تلتها الصومال بنسبة 36 في المائة، فيما قدم 3.4 في المائة من سلطنة عُمان.

انتشار واسع

وعلى مستوى مناطق الوصول في اليمن، استقبلت محافظة أبين 94 في المائة من المهاجرين القادمين من جيبوتي، مقابل 6 في المائة وصلوا إلى محافظة تعز.

وبينما توزع الوافدون من الصومال، بين محافظتي شبوة (76 في المائة) وأبين (24 في المائة)، أعادت السلطات العُمانية 398 مهاجراً إلى مديرية شحن بمحافظة المهرة شرقي اليمن.

تراجع في أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2 % (إعلام حكومي)

وأظهر التقرير أن الإثيوبيين مثّلوا 96 في المائة من إجمالي الوافدين الجدد، مقابل 4 في المائة من الصوماليين.

وتوزع المهاجرون ديموغرافياً بواقع 70 في المائة من الرجال، و14 في المائة من النساء، و16 في المائة من الأطفال من الجنسين.

ارتفاع رغم المخاطر

ورغم التراجع الطفيف المسجل في أكتوبر، ارتفع إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن منذ بداية العام الحالي إلى 145,776 مهاجراً، معظمهم من الإثيوبيين، في وقت تشهد فيه سواحل البحر الأحمر اليمنية تصعيداً عسكرياً يهدد أحد أبرز مسارات العبور البحري من موانئ جيبوتي.

المهاجرون الأفارقة يصلون إلى اليمن الذي يعيش موجة نزوح كبيرة جراء القتال جنوب غربي البلاد (غيتي)

وتُعد اليمن نقطة عبور رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الفارين من النزاعات والفقر والجفاف في القرن الأفريقي، حيث يسلكون «طريق الهجرة الشرقي» المحفوف بالمخاطر عبر البحر الأحمر وخليج عدن، أملاً في الوصول إلى دول الخليج بحثاً عن فرص عمل.

ويواجه المهاجرون العالقون في اليمن أوضاعاً إنسانية بالغة القسوة، في ظل استمرار الصراع المسلح وتدهور الخدمات الأساسية، فضلاً عن تعرضهم لمخاطر الاستغلال والاحتجاز ومصاعب التنقل عبر خطوط التماس، وفق تقارير أممية وحقوقية متكررة.

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أخبار اليمن اليمن
العالم العربي

الحوثيون يستعدون لتخريج دفعة «زينبيات» ويرسلون مجموعة إلى التربة

لقطة لمجندات حوثيات خلال إحدى المداهمات في صنعاء (إكس)
لقطة لمجندات حوثيات خلال إحدى المداهمات في صنعاء (إكس)
TT
TT

الحوثيون يستعدون لتخريج دفعة «زينبيات» ويرسلون مجموعة إلى التربة

لقطة لمجندات حوثيات خلال إحدى المداهمات في صنعاء (إكس)
لقطة لمجندات حوثيات خلال إحدى المداهمات في صنعاء (إكس)

تستعد الجماعة الحوثية لتخريج دفعة جديدة من المجندات التابعات لما يُعرف بكتائب «الزينبيات»، وهو الجناح الأمني والعسكري النسائي لها، في العاصمة صنعاء، ضمن مساعيها لتوسيع برامج التجنيد النسائي وتعزيز قبضتها الأمنية، بعد أيام من الدفع بالعشرات منهن إلى المناطق التي سيطرت عليها، أخيراً، في محافظة تعز (جنوب غرب).

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الدفعة الجديدة تحمل اسم كتيبة «الزهراء 3»، وتُشرف عليها القيادية إشراق الشامي، التي سبق أن أشرفت على الدفعة الأولى المعروفة باسم «الزهراء 1».

وأوضحت المصادر أن الجماعة أخضعت نحو 350 مجندة، خلال الشهرين الماضيين، لدورات تدريبية مُكثفة شملت استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واكتساب مهارات عسكرية وأمنية لتنفيذ مهام ميدانية متنوعة، لافتة إلى أن التدريبات أُقيمت في مواقع شملت ساحات جامعات ومدارس حكومية وملاعب رياضية وصالات مغلقة.

وأضافت المصادر أن الجماعة سلّمت المجندات، قبيل التخرج، أسلحة خفيفة وصواعق كهربائية، تمهيداً للدفع بهن في مهام أمنية تستهدف قمع الاحتجاجات النسائية وملاحقة المشاركات فيها، سواء في صنعاء أو غيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

مسلحات حوثيات يشاركن في فعالية تعبوية في محافظة عمران (إعلام حوثي)

وتُقدّر المصادر إجمالي عدد المجندات الحوثيات في صفوف كتائب «الزينبيات» بأكثر من 8 آلاف امرأة، تلقّت غالبيتهن تدريبات عسكرية وأمنية في محافظات صعدة وصنعاء وعمران وذمار، على أيدي خبراء وخبيرات من إيران ولبنان والعراق.

تحركات ميدانية في تعز

ويتزامن الإعداد لتخريج هذه الدفعة مع تحرك ميداني نفذته الجماعة، تمثّل في استقدام عشرات المجندات من صنعاء وذمار وإب إلى مدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز، بهدف تشديد القبضة الأمنية على النساء والفتيات.

وذكرت المصادر أن الجماعة نقلت على متن حافلات أكثر من 30 مجندة إلى التربة والمناطق المجاورة، وسط تكتم شديد بشأن دوافع استقدامهن وأماكن تمركزهن.

دفعة من «الزينبيات» عقب خوضهن تدريبات قتالية في صنعاء (فيسبوك)

وأشارت إلى أن قيادات حوثية أوكلت إليهن تنفيذ حملات لمداهمة عشرات المنازل والتجمعات النسائية وصالات الأعراس ومدارس الفتيات، فضلاً عن تفتيش الهواتف الشخصية ومصادرتها.

كما ستتولى هذه العناصر إجبار مئات النساء على حضور الفعاليات التعبوية ودفع التبرعات المالية، والضغط عليهن لدفع أبنائهن وذويهن إلى الالتحاق بالجبهات، إلى جانب استخدام القوة لتفريق أي احتجاجات أو تجمعات نسائية رافضة لممارسات الجماعة.

وأثار هذا التحرك موجة مخاوف في أوساط سكان المديرية والمناطق المجاورة، الذين رأوا فيه تصعيداً جديداً وتوسيعاً لاستخدام التشكيلات النسائية في أعمال الملاحقة والتنكيل وانتهاك الخصوصية والحريات الشخصية. ويأتي ذلك في ظل التصعيد الحوثي العسكري على جبهات تعز، بالتزامن مع محاولات الجماعة لتثبيت نفوذها الأمني في بعض المناطق، بما يعكس توجهاً لتوسيع دائرة السيطرة من المواجهات العسكرية إلى الملاحقة الأمنية والتضييق على الحريات.

تدريبات قتالية لمجموعة من النساء في باحة مدرسة في صنعاء (إكس)

ونشرت الجماعة الحوثية، خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو لإحدى عناصرها النسائية وهي تقف في المنفذ الغربي لمدينة تعز المحاصرة، وتتحدث عن مهمتها في تفتيش النساء، ومنع وصول المواد الأساسية إليها بحجة وجود أعداء مخالفين لمشروع الجماعة فيها.

سجل من الانتهاكات

تعمل الجماعة الحوثية على استقطاب مزيد من اليمنيات وإخضاعهن لدورات التعبئة والتدريب لتنفيذ مهام تخدم أجندتها العسكرية.

وذكّر ناشطون بأن كتائب «الزينبيات» ظهرت في صنعاء عقب سيطرة الجماعة عليها، قبل أن تتحول إلى ذراع أمنية تتولى المراقبة والتعبئة والقمع، في سياق مساعي الجماعة لاستنساخ نماذج الجماعات المرتبطة بالنظام الإيراني في المنطقة، وتوسيع دائرة التجنيد لتشمل مختلف شرائح المجتمع.

الحوثيون يرغمون النساء اليمنيات على حضور فعاليات ودفع تبرعات (إعلام حوثي)

ولا يُعد استهداف النساء اليمنيات تطوراً جديداً، إذ يأتي ضمن سجل طويل من الانتهاكات التي تُتهم الجماعة بها منذ انقلابها، وشملت الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والاعتداءات الجسدية والنفسية، إلى جانب الملاحقة والابتزاز والتجنيد القسري والحرمان من الحقوق والحريات.

وخلال السنوات الماضية، كثّفت الجماعة حملاتها الأمنية ونفّذت مجندات «الزينبيات» مداهمات لمنازل ومقار مدنية، واعتقلن عشرات النساء على خلفية مشاركتهن في احتجاجات أو نشاطهن الحقوقي والإعلامي.

ودعا الناشطون المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحقوق المرأة إلى التحرك العاجل لرصد الانتهاكات الحوثية وممارسة الضغوط لوقفها، ومحاسبة المسؤولين عنها.

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صنعاء: الحوثيون يزرعون «زينبيات» للتجسس داخل المشافي

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صراع اليمن اليمن
العالم العربي

إسقاط مسيرة في الرياض والميليشيات تستهدف عدن بصواريخ باليستية

مقاتل في الجيش اليمني بالقرب من جبهة جبل هان في مدينة تعز (غيتي)
مقاتل في الجيش اليمني بالقرب من جبهة جبل هان في مدينة تعز (غيتي)
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إسقاط مسيرة في الرياض والميليشيات تستهدف عدن بصواريخ باليستية

مقاتل في الجيش اليمني بالقرب من جبهة جبل هان في مدينة تعز (غيتي)
مقاتل في الجيش اليمني بالقرب من جبهة جبل هان في مدينة تعز (غيتي)

امتدت الهجمات الحوثية إلى خارج جبهات القتال اليمنية، مع استهداف العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بصواريخ باليستية ومنطقة الرياض في السعودية بطائرة مسيّرة، بالتزامن مع اتساع العمليات العسكرية للقوات الحكومية ضمن عملية «فجر اليمن»، التي شهدت خلال الساعات الماضية مئات الضربات الجوية والمدفعية وهجمات الطيران المسيّر، ومواجهات برية وتغيرات ميدانية في عدد من المحافظات.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها الجماعة الحوثية باتجاه منطقة الرياض، في أحدث هجوم يستهدف الأراضي السعودية.

وذكر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد ماجد النزيلي، أن الجماعة الحوثية استهدفت، مساء الجمعة، العاصمة المؤقتة عدن بصواريخ باليستية، متهماً إياها بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل تنفيذ عملية «فجر اليمن»، والتعامل مع مصادر التهديد.

وقال النزيلي إن القوات المسلحة الحكومية نفذت (943) غارة وعملية على مواقع الجماعة الحوثية، شملت 18 غارة بالطيران الحربي، و21 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و27 بالراجمات، إضافة إلى 877 عملية بمدفعية الميدان، استهدفت مواقع الجماعة وتحصيناتها ومرابض نيرانها وتجمعات عناصرها وآلياتها في عدد من جبهات القتال.

وفي تعز، تواصلت المواجهات في عدة محاور، حيث تصدت القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، لهجمات حوثية ومحاولات تسلل، بالتزامن مع استهداف تجمعات وتعزيزات للجماعة.

وكانت القوات الحكومية قد أعلنت، في وقت سابق، التصدي لمحاولة تسلل حوثية في جبهة الأقروض، جنوبي شرق المحافظة، عقب مواجهات عنيفة استخدمت خلالها المدفعية لاستهداف تجمعات المهاجمين.

جبهات مشتعلة وتبدلات ميدانية

في مأرب، تركزت العمليات الجوية والمدفعية على الجبهتين الشمالية والجنوبية، حيث استهدف الطيران الحربي والمسيّر آليات وإمدادات وتجمعات حوثية، فيما قصفت مدفعية المنطقة العسكرية الثالثة مواقع وتحصينات للجماعة في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية.

جانب من المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية ومقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات تعز (غيتي)

وبث الجيش مشاهد لاستهداف الطيران الحربي قيادات ميدانية وآليات قتالية حوثية في جبهتي مأرب والجوف، كما نشر مقاطع توثق ضربات نفذتها الطائرات المسيّرة التابعة للمنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة ضد آليات وتجمعات وإمدادات للجماعة في شمالي مأرب.

وفي الجوف، أظهرت مشاهد بثتها القوات المسلحة كميناً نفذته قوات الفرقة الثالثة طوارئ ضد عناصر حوثية في الجبهة الشرقية للمحافظة، بالتزامن مع عمليات استهداف جوية طالت آليات وتجمعات للجماعة في جبهات المحافظة.

وامتدت العمليات إلى الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، حيث تواصل قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية التصدي لهجمات الحوثيين ومحاولات تسللهم، وسط مواجهات متواصلة وتغيرات في مواقع السيطرة ببعض القطاعات لصالح القوات الحكومية.

القوات الحكومية نفذت (943) غارة وعملية استهداف على مواقع الجماعة الحوثية في عدة جبهات (غيتي)

وبثت القوات المسلحة مشاهد لاستهداف الطيران المسيّر التابع لقوات «درع الوطن» عناصر حوثية في جبهة المحاولة بمحافظة لحج، كما نشرت ألوية العمالقة مقاطع توثق استهداف تجمعات وعناصر للجماعة بضربات مباشرة.

غارات وضربات متعددة

وأعلن الناطق العسكري أن العمليات الأخيرة أسفرت، وفق الحصيلة الحكومية، عن تحييد 221 من قيادات وعناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب 73 آلية ووسيلة عسكرية ومعدات ثقيلة تستخدم في أعمال الهندسة العسكرية، إلى جانب إلحاق أضرار بمواقع وتحصينات تابعة للجماعة.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية قد أعلن، في بيان صدر الخميس، تنفيذ 703 عمليات استهداف خلال الساعات التي تناولها البيان، شملت 13 غارة بالطيران الحربي، و67 عملية بالطيران المسيّر، و42 بالراجمات، و581 عملية بمدفعية الميدان.

طائرة مسيرة حوثية أسقطها الجيش اليمني في جبهة المحاولة في لحج (إعلام عسكري)

واستهدفت العمليات مواقع وتحصينات وتجمعات ومصادر نيران وآليات حوثية في جبهات الشمال والجوف ومأرب والبيضاء وتعز والجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية.

وذكر أن تلك العمليات أسفرت عن تحييد نحو 219 من قيادات وعناصر ومشرفي الجماعة بين قتيل وجريح وفارٍّ من المعركة، وتدمير وإعطاب 103 وسائل ومعدات عسكرية، شملت معدات هندسية وعربات نقل ومدرعات، فضلاً عن تدمير مواقع وتحصينات تابعة لها.

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