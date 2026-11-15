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العالم العربي

الجوع يهدد ملايين اليمنيين وسط فجوة تمويلية كبيرة

انكماش اقتصادي وتضخم حاد يفاقمان معاناة السكان

تسارع التصعيد الحوثي تسبب في مفاقمة الأزمات الصحية والإنسانية في اليمن (إعلام محلي)
تسارع التصعيد الحوثي تسبب في مفاقمة الأزمات الصحية والإنسانية في اليمن (إعلام محلي)
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TT

الجوع يهدد ملايين اليمنيين وسط فجوة تمويلية كبيرة

تسارع التصعيد الحوثي تسبب في مفاقمة الأزمات الصحية والإنسانية في اليمن (إعلام محلي)
تسارع التصعيد الحوثي تسبب في مفاقمة الأزمات الصحية والإنسانية في اليمن (إعلام محلي)

تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بوتيرة متسارعة؛ جراء تدهور الأمن الغذائي، وتصاعد النزاع، وتزايد موجات النزوح، بالتزامن مع موجة غلاء حادة في أسعار الغذاء والوقود وتآكل القدرة الشرائية، ما يهدد قدرة ملايين السكان على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتكشف بيانات تحديث الأمن الغذائي أن نسبة الأسر التي تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية بلغت نحو 71 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي؛ بزيادة 13 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، و21 نقطة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، فيما يعاني نحو 36 في المائة من الأسر من الحرمان الغذائي الشديد.

وتُعد مناطق التماس، لا سيما محافظة تعز، الأكثر تضرراً؛ إذ تراوحت نسبة الأسر التي تعاني نقص الغذاء في خمس مديريات متأثرة بالمواجهات بين 65 و76 في المائة، بينما ارتفعت نسبة سوء استهلاك الغذاء بالمحافظة من 29 في المائة العام الماضي إلى 36 في المائة حالياً.

وفاقم إغلاق الحوثيين للطرق الرئيسة المؤدية إلى تعز شلل الحركة التجارية وصعوبة وصول الإمدادات الإغاثية.

تطعيم 600 ألف طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية في مناطق سيطرة الحكومة (الأمم المتحدة)

ولم يقتصر الحرمان الغذائي المرتفع على بؤر القتال المباشرة، بل امتد ليشمل محافظات الضالع ولحج وشبوة وأبين بنسب تراوحت بين 40 و45 في المائة.

استراتيجيات تكيف قاسية

ومع انخفاض الدخول وارتفاع الأسعار، لجأت 73 في المائة من الأسر في مناطق الحكومة إلى استراتيجية تكيف غذائي واحدة على الأقل، بينما اضطرت 29 في المائة منها لاعتماد تدابير قاسية تشمل تقليص الوجبات، وتفضيل الأطفال على البالغين في الحصص الغذائية، وشراء أصناف أقل جودة.

وتتصاعد حدة المعاناة لدى الأسر التي تعيلها نساء، حيث بلغت نسبة اللجوء للتكيف الشديد 38 في المائة مقابل 28 في المائة لدى الأسر التي يعيلها رجال.

محافظة لحج استقبلت نحو نصف النازحين المسجلين خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر (إعلام محلي)

وعلى صعيد النزوح، تجاوز عدد النازحين داخلياً بسبب النزاع 300 ألف شخص حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ ينحدر 69 في المائة منهم من تعز، و18 في المائة من الحديدة.

ويواجه النازحون أوضاعاً بالغة الهشاشة؛ إذ يعاني 29 في المائة منهم من الجوع المتوسط والشديد (مقارنة بـ15 في المائة للمقيمين)، وترتفع النسبة داخل المخيمات إلى 43 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ32 في المائة في أغسطس (آب)، فيما أفاد 11 في المائة من النازحين بقضاء أحد أفراد أسرهم يوماً وليلة كاملين دون طعام.

اقتصاد منهك

يتقاطع تدهور الأمن الغذائي مع أزمة اقتصادية عميقة؛ إذ يُتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5 في المائة خلال عام 2026، وارتفاع تضخم أسعار المستهلك بنحو 22 في المائة في مناطق الحكومة.

كما صعدت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 15 في المائة، وقفزت أسعار الدقيق وزيت عباد الشمس بنحو 35 في المائة، في وقت أفادت فيه 69 في المائة من الأسر بتراجع دخلها الشهري، مقابل توجيه 74 في المائة من إنفاقها لتأمين الغذاء وحده.

تقديرات بنزوح أكثر من300 ألف شخص هربوا من جحيم الحوثيين خلال الأسابيع الماضية (أ.ف.ب)

وتزيد اضطرابات الإمداد من ضغوط السوق؛ حيث تراجعت واردات الغذاء عبر موانئ الحكومة بنسبة 16 في المائة، والوقود بنسبة 44 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، ما أدى لارتفاع أسعار البنزين بنسبة 16 في المائة والديزل بـ41 في المائة، وانعكس مباشرة على كلفة النقل والخدمات.

وتثير مخاطر الملاحة في مضيق باب المندب قلقاً إضافياً نظراً لمرور نحو 62 في المائة من واردات اليمن الغذائية عبره.

في المقابل، تصطدم الاستجابة الإنسانية بعجز مالي حاد؛ إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة لعام 2026 نحو 23 في المائة حتى نهاية الشهر الماضي، ما يقيّد قدرة المنظمات الإغاثية على التدخل، ويفرض حاجة ملحة لخفض التصعيد، وتأمين وصول المساعدات، ودعم سبل العيش والقدرة الشرائية للسكان.

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خاص أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)

الرئاسة اليمنية: إعادة تموضع القوات في باب المندب «خطوة عسكرية مدروسة»

قال مصدر في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عملية إعادة التموضع التي نفَّذتها القوات المسلحة الجنوبية في باب المندب وذوباب «خطوة عسكرية مدروسة».

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القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
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القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.

وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.

وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.

في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.

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مواضيع
حرب اليمن اليمن
العالم العربي

الجوع يهدد ملايين اليمنيين وسط فجوة تمويلية كبيرة

تسارع التصعيد الحوثي تسبب في مفاقمة الأزمات الصحية والإنسانية في اليمن (إعلام محلي)
تسارع التصعيد الحوثي تسبب في مفاقمة الأزمات الصحية والإنسانية في اليمن (إعلام محلي)
TT
TT

الجوع يهدد ملايين اليمنيين وسط فجوة تمويلية كبيرة

تسارع التصعيد الحوثي تسبب في مفاقمة الأزمات الصحية والإنسانية في اليمن (إعلام محلي)
تسارع التصعيد الحوثي تسبب في مفاقمة الأزمات الصحية والإنسانية في اليمن (إعلام محلي)

تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بوتيرة متسارعة؛ جراء تدهور الأمن الغذائي، وتصاعد النزاع، وتزايد موجات النزوح، بالتزامن مع موجة غلاء حادة في أسعار الغذاء والوقود وتآكل القدرة الشرائية، ما يهدد قدرة ملايين السكان على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتكشف بيانات تحديث الأمن الغذائي أن نسبة الأسر التي تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية بلغت نحو 71 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي؛ بزيادة 13 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، و21 نقطة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، فيما يعاني نحو 36 في المائة من الأسر من الحرمان الغذائي الشديد.

وتُعد مناطق التماس، لا سيما محافظة تعز، الأكثر تضرراً؛ إذ تراوحت نسبة الأسر التي تعاني نقص الغذاء في خمس مديريات متأثرة بالمواجهات بين 65 و76 في المائة، بينما ارتفعت نسبة سوء استهلاك الغذاء بالمحافظة من 29 في المائة العام الماضي إلى 36 في المائة حالياً.

وفاقم إغلاق الحوثيين للطرق الرئيسة المؤدية إلى تعز شلل الحركة التجارية وصعوبة وصول الإمدادات الإغاثية.

تطعيم 600 ألف طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية في مناطق سيطرة الحكومة (الأمم المتحدة)

ولم يقتصر الحرمان الغذائي المرتفع على بؤر القتال المباشرة، بل امتد ليشمل محافظات الضالع ولحج وشبوة وأبين بنسب تراوحت بين 40 و45 في المائة.

استراتيجيات تكيف قاسية

ومع انخفاض الدخول وارتفاع الأسعار، لجأت 73 في المائة من الأسر في مناطق الحكومة إلى استراتيجية تكيف غذائي واحدة على الأقل، بينما اضطرت 29 في المائة منها لاعتماد تدابير قاسية تشمل تقليص الوجبات، وتفضيل الأطفال على البالغين في الحصص الغذائية، وشراء أصناف أقل جودة.

وتتصاعد حدة المعاناة لدى الأسر التي تعيلها نساء، حيث بلغت نسبة اللجوء للتكيف الشديد 38 في المائة مقابل 28 في المائة لدى الأسر التي يعيلها رجال.

محافظة لحج استقبلت نحو نصف النازحين المسجلين خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر (إعلام محلي)

وعلى صعيد النزوح، تجاوز عدد النازحين داخلياً بسبب النزاع 300 ألف شخص حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ ينحدر 69 في المائة منهم من تعز، و18 في المائة من الحديدة.

ويواجه النازحون أوضاعاً بالغة الهشاشة؛ إذ يعاني 29 في المائة منهم من الجوع المتوسط والشديد (مقارنة بـ15 في المائة للمقيمين)، وترتفع النسبة داخل المخيمات إلى 43 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ32 في المائة في أغسطس (آب)، فيما أفاد 11 في المائة من النازحين بقضاء أحد أفراد أسرهم يوماً وليلة كاملين دون طعام.

اقتصاد منهك

يتقاطع تدهور الأمن الغذائي مع أزمة اقتصادية عميقة؛ إذ يُتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5 في المائة خلال عام 2026، وارتفاع تضخم أسعار المستهلك بنحو 22 في المائة في مناطق الحكومة.

كما صعدت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 15 في المائة، وقفزت أسعار الدقيق وزيت عباد الشمس بنحو 35 في المائة، في وقت أفادت فيه 69 في المائة من الأسر بتراجع دخلها الشهري، مقابل توجيه 74 في المائة من إنفاقها لتأمين الغذاء وحده.

تقديرات بنزوح أكثر من300 ألف شخص هربوا من جحيم الحوثيين خلال الأسابيع الماضية (أ.ف.ب)

وتزيد اضطرابات الإمداد من ضغوط السوق؛ حيث تراجعت واردات الغذاء عبر موانئ الحكومة بنسبة 16 في المائة، والوقود بنسبة 44 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، ما أدى لارتفاع أسعار البنزين بنسبة 16 في المائة والديزل بـ41 في المائة، وانعكس مباشرة على كلفة النقل والخدمات.

وتثير مخاطر الملاحة في مضيق باب المندب قلقاً إضافياً نظراً لمرور نحو 62 في المائة من واردات اليمن الغذائية عبره.

في المقابل، تصطدم الاستجابة الإنسانية بعجز مالي حاد؛ إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة لعام 2026 نحو 23 في المائة حتى نهاية الشهر الماضي، ما يقيّد قدرة المنظمات الإغاثية على التدخل، ويفرض حاجة ملحة لخفض التصعيد، وتأمين وصول المساعدات، ودعم سبل العيش والقدرة الشرائية للسكان.

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صراع اليمن اليمن
العالم العربي

الرئاسة اليمنية: إعادة تموضع القوات في باب المندب «خطوة عسكرية مدروسة»

أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)
أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)
TT
TT

الرئاسة اليمنية: إعادة تموضع القوات في باب المندب «خطوة عسكرية مدروسة»

أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)
أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)

قال مصدر في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عملية إعادة التموضع التي نفذتها القوات المسلحة الجنوبية في باب المندب وذوباب «خطوة عسكرية مدروسة» تحقق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في حماية عدن، وتعزيز جبهات لحج، وتهيئة الظروف لفك الحصار وتحرير محافظة تعز.

أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)

وأوضح جابر محمد، المستشار الإعلامي في الرئاسة اليمنية والمدير السابق لمكتب أبو زرعة المحرمي، أن إعادة التموضع من محيط باب المندب وذوباب لا ينبغي قراءتها بوصفها انسحاباً بالمعنى العسكري، بل خطوة لإعادة توزيع القوات وتعزيز المواقع الأكثر تأثيراً في مسار المعركة.

ووصف إعادة التموضع بأنها «خطوة عسكرية مدروسة» تستهدف، حسب قوله، حماية عدن، وتعزيز جبهات لحج، وتهيئة الظروف لفك الحصار عن تعز.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، إن موقف القوات الجنوبية لفك حصار تعز يمثل «موقفاً وطنياً في مرحلة عالية الحساسية» باعتبار حماية العاصمة عدن وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية وأخلاقية لوقف تهديد انتهاكات الميليشيات الحوثية.

وحسب مراقبين، فإن عدن والمحافظات المجاورة تمثل عمقاً استراتيجياً ومركز ثقل سياسياً واقتصادياً وشعبياً، وتعزيز خطوط الدفاع حولها يرتبط بحماية مؤسسات الدولة ومنع توسع المواجهات إلى محيط العاصمة.

ولفت جابر إلى أن الانتشار في الشريط الساحلي المفتوح يجعل القوات أكثر عرضة للاستهداف، فيما تتركز الخطورة في المرتفعات الجبلية المشرفة على باب المندب وذوباب وجزيرة ميون؛ إذ إن السيطرة عليها تمنح الطرف المسيطر قدرة على تهديد الساحل والالتفاف على القوات الموجودة فيه.

وأضاف أن القوات أعادت تموضعها في منطقة السُّقيا، على مسافة تتراوح بين ستة وثمانية كيلومترات من باب المندب، بما يبقيها في نطاق الجبهة.

وقال جابر وهو أحد القيادات الجنوبية إن سقوط المرتفعات المحاذية للساحل قد يفتح الطريق أمام التقدم نحو لحج وعدن، لا سيما أن مناطق رأس العارة والمضاربة قريبة من البريقة في عدن.

جابر محمد المستشار الإعلامي في الرئاسة اليمنية والمدير السابق لمكتب أبو زرعة المحرمي (منصة «إكس»)

وأشار إلى أن تأمين المرتفعات يتيح حماية الشريط الساحلي، ويمنح القوات فرصة التحرك في مناطق أكثر ملاءمة عسكرياً، بما يقلل استنزافها في المواقع المفتوحة.

وقالت القوات المسلحة الجنوبية، في بيان، إن إعادة الانتشار تأتي استجابةً لتبدُّل الأولويات الميدانية، وإنها لا تعني التخلي عن مواجهة الحوثيين أو عن مساعي فك الحصار عن تعز. وأضافت أن حماية عدن ومؤسساتها وسكانها تمثل أولوية، بالتوازي مع دعم الجبهات والتصدي للتهديدات القائمة. مؤكدةً استمرار عملياتها، بدعم من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، حتى استعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها.

وأكد المستشار الإعلامي في الرئاسة اليمنية أن القوات الجنوبية، منذ انطلاق عملية «فجر اليمن» في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، تقدمت إلى مطار ذوباب وأجزاء من باب المندب وكهبوب، فيما تظل مناطق الوازعية والمرتفعات المطلة على الساحل ذات أهمية ميدانية، مبيناً أن جبال كهبوب لا تزال، وفق تقديره، تحت سيطرة القوات التابعة للحكومة اليمنية.

وأضاف جابر محمد أن تقدير التضاريس ومواقع القوات وطبيعة تسليح الخصم وأساليب هجومه، عناصر أساسية في التخطيط للعمليات، لافتاً إلى أن توسيع المواجهة على جبهات متعددة قد يشتت القوات الحوثية ويخفف الضغط عن كل جبهة على حدة.

إلى ذلك، شددت مصادر عسكرية يمنية على أن أمن عدن «لا يقبل المساومة»، وأن أي تهديد للعاصمة المؤقتة سيُواجَه بحزم، معتبرة أن ما يجري لا يقتصر على إعادة انتشار وحدات عسكرية، بل يتصل بمنع فرض وقائع جديدة بالقوة وصون مؤسسات الدولة ومقدراتها.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي قد أكد أن تحرير باب المندب والساحل الغربي هو حق أصيل للقوات المسلحة، وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته بالإسهام في عملية التحرير، لما يمثَّله المضيق من أهمية حيوية لأمن الملاحة وحركة التجارة الدولية.

وأوضح النزيلي أن القوات المسلحة تقف صفاً واحداً في أداء مهامها في حماية الشعب اليمني ومقدراته والتعامل مع تهديدات الميليشيات الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» ماضية في تحقيق الأهداف المرسومة لها حتى انتهاء خطر الميليشيات الحوثية.

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