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الرياضة رياضة عالمية

إيناكي وليامز يعتزل اللعب دولياً مع غانا

الغاني إيناكي وليامز اعتزل اللعب دولياً (رويترز)
الغاني إيناكي وليامز اعتزل اللعب دولياً (رويترز)
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إيناكي وليامز يعتزل اللعب دولياً مع غانا

الغاني إيناكي وليامز اعتزل اللعب دولياً (رويترز)
الغاني إيناكي وليامز اعتزل اللعب دولياً (رويترز)

أعلن المهاجم إيناكي وليامز، قائد فريق أتلتيك بيلباو الإسباني، الجمعة عبر منصات التواصل الاجتماعي اعتزاله كرة القدم الدولية بعد أربع سنوات قضاها مع منتخب غانا.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً قد خاض آخر مباراة دولية في الهزيمة 1-صفر أمام كولومبيا في كأس العالم في يوليو (تموز) الماضي، وخرج على أثرها منتخب البلد الأفريقي من دور 32.

وكان وليامز، الذي ولد في بيلباو لأبوين غانيين، قد غيَّر ولاءه الرياضي إلى غانا في 2022 بعد أن خاض مباراة واحدة مع إسبانيا في مباراة ودية ضد البوسنة قبل ست سنوات.

وسجل هدفين في 28 مباراة مع غانا وساعدها على التأهل لمرحلة خروج المغلوب في كأس العالم 2026 للمرة الأولى منذ 2010.

وقال وليامز: «منحتني غانا أكثر بكثير من مجرد كرة القدم. سمحت لي بالعودة إلى الوطن، والشعور بمزيد من القرب من جذوري، وتجربة الفخر الهائل بتمثيل بلدي ووضع هذا العلم على صدري. ستظل غانا دائماً جزءاً مني».

وكان شقيقه الأصغر، نيكو وليامز، ضمن تشكيلة المنتخب الإسباني الذي فاز بكأس العالم هذا العام.

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أرتيتا «مندهش» من انتقادات خيسوس بشأن انتقاله إلى برشلونة

مدرب آرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا (رويترز)
مدرب آرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا (رويترز)
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أرتيتا «مندهش» من انتقادات خيسوس بشأن انتقاله إلى برشلونة

مدرب آرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا (رويترز)
مدرب آرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا (رويترز)

قال مدرب آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، إنه كان «مندهشاً جداً» من تصريحات المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس الذي زعم أنه أُجبر على التدريب منفرداً، ولم يحصل على أي معلومات قبل انتقاله إلى برشلونة بطل إسبانيا.

وأنهى خيسوس فترة استمرت أربعة أعوام مع آرسنال في سبتمبر (أيلول)، ومنذ ذلك الحين أوضح أنه شعر بخيبة أمل من الطريقة التي تعامل بها النادي مع رحيله.

وقال المهاجم البرازيلي في مقابلة هذا الأسبوع إنه «فجأة، طلبوا مني التدريب بعيداً عن المجموعة»، مضيفاً أن «لا أحد أخبرني بأي شيء» قبل توقيعه مع برشلونة.

ورداً على انتقادات خيسوس، أصر أرتيتا على أنه تحدث مع نجم مانشستر سيتي السابق بشأن الانتقال، وأنهما افترقا على علاقة جيدة.

وقال للصحافيين الجمعة: «كنت مندهشاً جداً، بصراحة. خصوصاً أنني تحدثت بشكل منفرد مع غابي (خيسوس) في غرفة تبديل الملابس».

وأضاف: «لا أعرف ما الكلمات التي قيلت، ولا بأس بذلك. الكلمات التي استخدمناها كانت كلها تدور حول الامتنان».

كما تعرض أرتيتا لانتقادات من مهاجم آرسنال السابق إيان رايت الذي قال مؤخراً إنه شعر «بعدم الارتياح» تجاه ما عدّه نقصاً في التواصل بين النادي وغابرييل مارتينيلي الذي انتقل إلى الهلال في 3 سبتمبر.

لكن أرتيتا استشهد بوجود البلجيكي لياندرو تروسار الذي انتقل إلى بيشكتاش التركي في يوليو (تموز)، لمتابعة فوز آرسنال على تشيلسي في نهاية الأسبوع الماضي، باعتباره مثالاً على قوة العلاقة بين النادي ولاعبيه السابقين.

وقال أرتيتا قبل رحلة أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة سندرلاند، السبت: «لا أعرف، لا بأس. أحياناً أتفهم أنه عندما يتعين عليك نقل أخبار سيئة، أو أخبار لا يتوقعها الناس، فلا بد أن يؤدي أحدهم دور الرجل السيئ. إذا كان عليّ القيام بهذا الدور، فسأقوم به، وأنا أتفهم ذلك».

وأضاف: «المهم عادةً هو ما يحدث بعد ثلاثة أو ستة أشهر. عندما يأتي تروسار، يكون في غرفة تبديل الملابس معنا جميعاً، وترى الأجواء والعلاقة التي تجمعك به».

وتابع: «الشكر لله، حتى الآن، كانت علاقتي جيدة جداً مع جميع اللاعبين الذين رحلوا في مرحلة ما. وآمل أن يكون الأمر كذلك في هذه الحالة أيضاً».

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الرياضة رياضة عالمية

ماريسكا: أستمتع بمباريات «الديربي»

الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
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ماريسكا: أستمتع بمباريات «الديربي»

الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي (أ.ف.ب)

أوضح الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنه يستمتع بالمناسبات الكبيرة، مثل ديربي مانشستر المقررة إقامته الأحد.

ويتوجه مانشستر سيتي إلى ملعب «أولد ترافورد» لمواجهة جاره اللدود ومضيّفه مانشستر يونايتد، في قمة مباريات المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتطلع مانشستر سيتي لمواصلة انطلاقته المثالية في المسابقة وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي؛ إذ يتربع الفريق الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في مبارياته الثلاث الأولى، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، ومتفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه آرسنال (حامل اللقب) الذي يمتلك ذات الرصيد من النقاط، في حين يوجد مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

وسوف تكون هذه المباراة هي أول ديربي لمانشستر يخوضه ماريسكا منذ توليه تدريب مانشستر سيتي، خلفاً للمدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وتعتبر هذه المباراة المواجهة رقم 199 في تاريخ هذه المنافسة العريقة، التي يعتبرها الكثيرون واحدة من أشرس مباريات الديربي في عالم الساحرة المستديرة.

وبحكم مسيرته في كرة القدم الاحترافية التي تمتد لنحو 30 عاماً، سبق لماريسكا خوض غمار بعض أكبر المواجهات المحلية في أوروبا.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بأكاديمية مانشستر سيتي لكرة القدم، الجمعة، أوضح ماريسكا أنه يدرك تماماً أهمية هذه المباريات بالنسبة للجماهير، بما يتجاوز مجرد الرغبة في حصد النقاط الثلاث.

وقال في بداية حديثه: «إنها مواجهة مهمة للغاية لأسباب متعددة. إنها مباراة ديربي، ومهمة بشكل خاص للنادي وللجماهير. إنها لقاء استثنائي، وأهم ما يمكننا القيام به هو أن نلعب بأسلوبنا المعتاد، وبعدها سنرى النتيجة النهائية».

وأضاف في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: «كل مباريات الديربي متشابهة إلى حدٍّ ما، لقد خضت تجارب في مباريات ديربي مختلفة».

وأشار إلى أنه «كانت أكثر مواجهة سخونة هي تلك التي جمعت بين أولمبياكوس وباناثينايكوس بالدوري اليوناني، حيث كانت الأجواء مشحونة للغاية. وهناك أيضاً ديربي يوفنتوس وتورينو، وديربي إشبيلية وريال بيتيس».

وأردف ماريسكا بقوله: «إنها جميعاً مباريات خاصة للجماهير في المقام الأول، وللطاقم التدريبي. إنها مناسبة مميزة للجميع. أنا أرغب في خوض مثل هذه المباريات، وأحب هذا النوع من المواجهات».

وتأتي هذه الرحلة القصيرة في نفس الأسبوع الذي شهد فوز مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا على مضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة 2/ صفر مساء الثلاثاء الماضي.

وحسم النرويجي إرلينغ هالاند المباراة لصالح سيتي أمام بطل البرتغال بتسجيله هدفين، وقد أبدى ماريسكا سعادته البالغة بالطريقة التي تعامل بها لاعبوه مع الأجواء الحماسية والمشحونة، سواء داخل الملعب أو خارجه، وطالبهم الآن بتكرار الأمر نفسه أمام مانشستر يونايتد.

وقال ماريسكا: «أعتقد أن أهم شيء بالنسبة للاعبين هو التركيز على المباراة. الوضع مشابه لما حدث في بورتو، فملعبهم صعب والأجواء هناك رائعة».

وشدد مدرب سيتي على أنه يدرك أن «الوضع مختلف في (أولد ترافورد)، لكن التركيز الأساسي للاعبين يجب أن ينصبّ على المباراة، وخطة اللعب، وكيفية تحقيق الفوز، وتقديم أداء باهر».

واعترف ماريسكا بإدراكه حجم المناسبة وما هو على المحك في هذه المباراة التي وصفها بأنها مواجهة خاصة، لكنه أكد أن النتيجة التي تهم الجماهير واللاعبين أهم من رغبته في تسجيل فوز في أول ديربي له.

وتابع المدرب: «بصراحة، تفكيري منصب أكثر على الفريق والجماهير. التركيز الأساسي ليس على كوني أخوض الديربي لأول مرة».

واختتم ماريسكا حديثه بقوله: «بالطبع، أريد الفوز بالمباراة، لكننا نريد مواصلة تحقيق الانتصارات من أجل الجميع».

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الرياضة كرة القدم مانشستر سيتي مانشستر يونايتد بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

قائد المكسيك إدسون ألفاريز ينفي تورطه في قضية اختطاف

إدسون ألفاريز قائد المنتخب المكسيكي (رويترز)
إدسون ألفاريز قائد المنتخب المكسيكي (رويترز)
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قائد المكسيك إدسون ألفاريز ينفي تورطه في قضية اختطاف

إدسون ألفاريز قائد المنتخب المكسيكي (رويترز)
إدسون ألفاريز قائد المنتخب المكسيكي (رويترز)

نفى إدسون ألفاريز، قائد المنتخب المكسيكي لكرة القدم، الاتهامات الموجهة إليه بالتورط في واقعة اختطاف، بعدما اتهمه صانع الأفلام خوان خوسيه لوبيز أوردونيز بالمشاركة في مؤامرة لاختطافه أواخر عام 2024.

وكتب ألفاريز على «إنستغرام»: «خلال الأشهر الماضية، تم استخدام اسمي وصورتي بشكل متكرر لجذب المزيد من الاهتمام الإعلامي إلى موقف لا علاقة لي به على الإطلاق. وحتى الآن، اخترت عدم الرد. لكنّ هناك حدوداً، ونسب المعرفة أو المسؤولية أو التورط في أمور من هذا النوع إليّ دون تقديم دليل واحد يتجاوز تلك الحدود بشكل واضح».

وقال أوردونيز لشبكة «تي في نوتاس» إن ألفاريز يدين له بمبلغ 3.5 مليون بيزو (206 آلاف دولار) بعد أن عمل معه في إنتاج فيلم وثائقي. وذكر منتج الفيلم أنه طالب في البداية بالحصول على مستحقاته في عام 2024، كما دخل في نزاع مع عائلة ألفاريز بشأن عقار يقول إنه كان مملوكاً له.

ونفى ألفاريز هذه المزاعم بشكل قاطع، وقال: «إذا كان هناك أي شخص يعتقد أن لديه أدلة على ارتكاب أي مخالفات من جانبي، فهناك سلطات وأجهزة نيابة ومحاكم يمكنه تقديمها إليها».

وأضاف: «الاتهامات الخطيرة يجب أن تكون مدعومة بالأدلة وأن يتم تقديمها للسلطات المختصة وليس من خلال تصريحات لوسائل إعلام تعطي الأولوية في محتواها للإثارة وجذب الانتباه الإعلامي على حساب الدقة والحقيقة. لن أسمح باستخدام اسمي لتأجيج صراعات بين أطراف أخرى أو لتحقيق الظهور الإعلامي».

وأضاف ألفاريز أنه «نظراً لخطورة التصريحات التي تم الإدلاء بها»، فقد أصدر تعليماته إلى فريقه القانوني لتقييم الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة ومتابعتها.

ولعب ألفاريز أربع مباريات من خمس خاضها المنتخب المكسيكي في بطولة كأس العالم التي أقيمت في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، وكان يرتدي شارة قيادة المنتخب المكسيكي، أحد الدول الثلاثة التي استضافت البطولة. ويلعب ألفاريز حالياً مع فريق وست هام الإنجليزي.

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