مدرب الرياض «فخور بلاعبيه»... وباكنغهام: الخسارة درس

قال البرازيلي ماريسيو دولاك، مدرب الرياض، إن لاعبيه قدموا عملا مميزا خلال الفوز على الدرعية ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وقال دولاك في المؤتمر الصحافي: اللاعبون قدموا أشياء مميزة في المباراة، وأشكرهم على ذلك، وأنا فخور بهم، وهذا ما قلته لهم في غرفة الملابس. أمامنا عمل كبير خلال فترة التوقف، وما زلت غير راضٍ عن بعض الأمور في النادي، خصوصاً فيما يتعلق بالإصابات.

وحول تأثير الغيابات على الفريق، قال دولاك: بالتأكيد، اللاعبون الغائبون مؤثرون، لكن ذلك يمنحنا فرصة للاستفادة من اللاعبين الشباب، كما حدث الموسم الماضي مع عدد من اللاعبين. مثل هذه الظروف تمنحهم فرصة للمشاركة وإثبات أنفسهم، وهذا أمر جيد.

في المقابل، بارك ديس باكنغهام، مدرب الخلود، للرياض انتصاره، مشيراً إلى أن فريقه مطالب بالاستفادة من المباراة والتعلم من الأخطاء التي ارتكبها.

وأضاف: العمل مع الفريق تراكمي، وكل مدرب يسعى إلى وضع بصمته، وما سنستمر عليه هو العمل والمحاولة والسعي نحو تحقيق النجاح.

وتابع: خضنا منذ بداية الموسم 8 أو 9 مباريات، وقدمنا خلالها مستويات جيدة. الرياض نجح في التسجيل من أول فرصة واستغلها، وعلينا أن نتعلم من هذه المباراة ونراجع عملنا حتى لا نكرر الأخطاء نفسها.