الدوري الفرنسي: لانس يتجنّب الهزيمة أمام لومان... وتواصل غياب عبد الحميد

تجنّب لانس، وصيف بطل الموسم الماضي، الهزيمة في ملعب العائد لومان، وأنقذ نقطة التعادل 2 - 2 الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وفي رابع مباراة له بدوري الكبار الذي غاب عنه منذ 2010، نال لومان نقطته الثالثة بعدما تقدم بهدفين نظيفين على وصيف الموسم الماضي عبر الجزائري عادل بوربعة (32) ولوكا كادولا (44)، قبل أن يرد الضيوف بهدفي السنغالي عبد الله سيما (2+45) والبديل الكرواتي فرانيو إيفانوفيتش (51).
وتواصل غياب الدولي السعودي سعود عبد الحميد عن تشكيلة لانس للمباراة الرابعة توالياً بداعي الإصابة.
وبذلك، تجنّب لانس، القادم من فوز قاتل خارج الديار على سلافيا براغ التشيكي 3 - 2 في لقاء تخلف خلاله مرتين في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا، هزيمة ثانية توالياً بعد التي تلقاها في المرحلة الماضية على أرضه أمام لوريان (0 - 1)، وثالثة هذا الموسم، رافعاً بذلك رصيده إلى 4 نقاط.