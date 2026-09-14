«دوري الملوك» يكمل عقد فرقه العشرة قبل انطلاقته في الرياض

كشف «دوري الملوك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن انضمام آخر فريقين إلى منافسات البطولة، إلى جانب مواجهات افتتاح الجولة الأولى، لتكتمل قائمة الفرق العشرة المشاركة قبل انطلاق المنافسات في العاصمة السعودية الرياض في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وجاء الإعلان خلال فعالية «أنبوكسينغ شو»، التي أقيمت السبت بمشاركة رؤساء الفرق العشرة، وشهدت الكشف عن قوائم اللاعبين ومواجهات الجولة الافتتاحية.

وانضم الفريقان السعوديان «آر إيه 2» بقيادة رائد، و«رايزنغ بيكس» بقيادة عبدالرحمن الشهري، إلى الفرق الثمانية التي سبق الإعلان عنها، لترتفع المشاركة السعودية إلى ثلاثة فرق، إلى جانب «دي آر 7» بقيادة دربحه، الذي يعود للمشاركة في المنافسات.

وتشهد الجولة الافتتاحية إعادة لنهائي «كأس الملوك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي، عندما يلتقي «دي آر 7» مع «إف دبليو زد»، بينما تجمع مواجهة أردنية فريقي «ثري بي إس» و«ريد زون»، في لقاء يضع نجمي المنتخب الأردني يزن النعيمات وعلي علوان وجهاً لوجه، بصفتهما من رؤساء الفريقين المشاركين.

وأكد رؤساء الفرق خلال الفعالية جاهزيتهم لانطلاق الموسم الجديد والمنافسة على اللقب، ودعوا جماهيرهم إلى حضور المباريات ومساندة فرقهم في «كول أرينا» بالرياض.

من جانبه، أكد وائل الفايز، المدير التنفيذي لـ«دوري الملوك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المنطقة تعد واحدة من أسرع أسواق الرياضة والترفيه نمواً في العالم، معتبراً الجولة الأولى بداية مرحلة جديدة في مسيرة البطولة.

وأضاف أن الموسم الجديد يمثل أول موسم كامل للمسابقة بمشاركة عشرة فرق، بينها ثلاثة فرق سعودية، مشيراً إلى أن البطولة تستهدف تقديم تجربة تجمع بين المنافسة الرياضية والمحتوى الرقمي والحضور الجماهيري.

وتقام الجولة الأولى من دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) في «كول أرينا» ببوليفارد الرياض، وتمثل أول موسم دوري كامل للمنافسة الإقليمية، بعدما شهدت النسخة الافتتاحية من «كأس الملوك» عام 2025 مشاركة ثمانية فرق.

وتضم البطولة عشرة فرق من خمس دول عربية، إذ تشارك السعودية بفرق «دي آر 7» بقيادة دربحه، و«آر إيه 2» بقيادة رائد، و«رايزنغ بيكس» بقيادة عبد الرحمن الشهري.

وتمثل قطر بفريق «إيه بي أو إف سي» بقيادة أبو فلة، والكويت بفريق «إف دبليو زد» بقيادة فواز، ومصر بفريق «تيربو» بقيادة تربون.

ويشارك المغرب بفريقي «بخيرة إف سي» بقيادة يونس زارو وأشرف صابيري، و«ألترا شميشة» بقيادة إلياس المالكي، بينما يمثل الأردن فريقا «ثري بي إس» بقيادة عبسي و«ريد زون» بقيادة ماهركو.

وتندرج منافسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن منظومة دوري الملوك العالمية، التي تضم سبعة دوريات إقليمية للرجال في البرازيل وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمكسيك وإسبانيا، إضافة إلى دوري السيدات في المكسيك وإسبانيا، وبطولتي «كينغز وورلد كاب كلوبز» للأندية و«كينغز وورلد كاب نيشنز» للمنتخبات.